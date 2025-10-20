Coteccons 'đặt cược' vào mảng hạ tầng

Với backlog hơn 51.000 tỷ đồng, Coteccons kỳ vọng mảng hạ tầng sẽ trở thành một trong những động lực chính giúp doanh nghiệp đạt doanh thu 30.000 tỷ đồng.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Ảnh: CTD.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 diễn ra ngày 20/10, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD), cho biết doanh nghiệp đang đi đúng hướng trong hành trình phát triển.

Nhờ đó, năm tài chính 2025 (1/7/2024-30/6/2025), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần 24.885 tỷ đồng , tăng 18% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 456 tỷ đồng , tăng 47% và là mức cao nhất trong 5 năm qua, kể từ 2019.

Chia cổ tức 10%

Ông Trần Ngọc Hải, Phó tổng giám đốc Coteccons cho biết doanh nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 22% từ năm 2021 đến nay.

Ông đánh giá năm 2025 là thời điểm Coteccons bước ra khỏi "vòng xoáy" của các công ty xây dựng, hướng tới phát triển bền vững.

Theo ông Hải, doanh nghiệp thoát khỏi vòng xoáy này nhờ các quyết định kiên định và chiến lược đa dạng hóa từ sớm. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực giúp Coteccons giảm thiểu rủi ro khi một mảng thị trường gặp khó khăn.

Ông Trần Ngọc Hải, Phó tổng giám đốc Coteccons. Ảnh: CTD.

Trong năm tài chính vừa qua, công ty đạt doanh thu gần 25.000 tỷ đồng . Trong đó, mảng xây dựng dân dụng vẫn là thế mạnh, đóng góp hơn một nửa tổng nguồn thu; xây dựng công nghiệp chiếm hơn 30% và các mảng khác chiếm trên 10%.

Đáng chú ý, mảng xây dựng hạ tầng đã bước đầu ghi dấu với doanh thu gần 500 tỷ đồng . Ông Hải cho biết đây là "mùa gặt đầu tiên" sau 2-3 năm xây dựng năng lực, đồng thời, kỳ vọng những năm tới lĩnh vực này sẽ mang lại nguồn thu lớn khi Nhà nước đẩy mạnh đầu tư các dự án cao tốc, đường vành đai, cầu đường...

Hiện Coteccons đang dự định tham gia nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, như Đại dự án Apec Phú Quốc, sân bay Phú Quốc, sân bay quốc tế Long Thành (với hai gói thầu lớn, trọng tâm là nhà ga hàng hóa) và sân bay Gia Bình.

Với kết quả kinh doanh tích cực, Coteccons dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%, tương ứng hơn 101 tỷ đồng , được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Sau đợt chi trả này, lợi nhuận chưa phân phối còn lại của doanh nghiệp khoảng 953 tỷ đồng . Trước đó, Coteccons không chia cổ tức cho năm tài chính 2025.

Đặt niềm tin vào hạ tầng và thị trường quốc tế

Bước sang năm tài chính 2026 (tháng 7/2025-6/2026), Coteccons đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 30.000 tỷ đồng , tăng hơn 20% so với niên độ trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng đạt 700 tỷ đồng , tăng gần 54% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 2020, tương đương giai đoạn trước đại dịch.

Ban điều hành đánh giá đây là mục tiêu thách thức nhưng khả thi, dựa trên khối lượng công việc tồn đọng (backlog) hiện tại.

COTECCONS ĐẶT MỤC TIÊU DOANH THU CAO KỶ LỤC KQKD của Coteccons các năm tài chính gần đây, từ năm 2024 áp dụng niên độ kế toán từ 1/7 năm trước đến 30/6 năm sau. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH 2026



23733 14558 9078 14536 6744 21045 24867 30000



711 335 24 21 52 310 456 700

Thực tế, quý I vừa qua, Coteccons ghi nhận doanh thu 7.400 tỷ đồng , tăng 57% so với cùng kỳ. Đồng thời, giá trị backlog hiện tại đã lên đến 51.600 tỷ đồng .

Trong đó, mảng hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn, được kỳ vọng mang về doanh thu vài nghìn tỷ đồng trong năm 2026. Tuy nhiên, lãnh đạo Coteccons cũng thừa nhận các dự án này đòi hỏi năng lực thi công cao, khả năng quản trị dòng tiền hiệu quả và đặc biệt là đảm bảo tiến độ.

Với nền tảng backlog lớn, Ban điều hành tỏ ra tự tin trong việc hiện thực hóa mục tiêu doanh thu 30.000 tỷ đồng và khẳng định doanh nghiệp đã có kế hoạch cụ thể để biến mục tiêu này thành hiện thực.

Trong giai đoạn 2025-2029, Coteccons đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 20-30%/năm, nhờ tham gia sâu hơn vào các dự án đầu tư công trong nước và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Ông Bolat Duisenov cho biết doanh nghiệp hướng đến mục tiêu trở thành nhà thầu dẫn đầu không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thị trường toàn cầu.

"Ở thị trường trong nước, Coteccons là nhà thầu hàng đầu và có thể đảm nhận mọi mảng xây dựng. Tuy nhiên, khi vươn ra quốc tế, công ty sẽ chuyên môn hóa, lựa chọn những ngách thị trường mà mình có thế mạnh và khả năng cạnh tranh", ông Duisenov chia sẻ.

Theo Chủ tịch Coteccons, các ngách tiềm năng đang được định hình bao gồm: xây dựng trung tâm dữ liệu, hạ tầng cho ngành công nghiệp bán dẫn, bảo tàng, sân vận động và sân bay.