Xây dựng Hòa Bình miễn nhiệm CEO, ông Lê Viết Hiếu tạm điều hành

Sau khi ông Lê Văn Nam rút lui, Xây dựng Hòa Bình giao Phó tổng giám đốc thường trực Lê Viết Hiếu - con trai Chủ tịch Lê Viết Hải - tạm thời đảm nhiệm vai trò điều hành doanh nghiệp.

Ông Lê Viết Hiếu (trái) cùng ông Lê Viết Hải (phải). Ảnh: HBC.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Nam kể từ ngày 31/10.

Theo nghị quyết của HĐQT, ông Lê Viết Hiếu, Phó tổng giám đốc thường trực, được giao phụ trách điều hành hoạt động công ty kể từ ngày 31/10 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Trong thời gian này, ông Hiếu được toàn quyền xử lý các công việc thuộc phạm vi quyền hạn của Tổng giám đốc theo Điều lệ và quy định pháp luật.

Ông Nam sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư xây dựng tại Đại học Bách khoa TP.HCM. Năm 2001, ông làm việc ở Xây dựng Hòa Bình với vị trí kỹ sư giám sát, sau đó thăng tiến lên chỉ huy phó, chỉ huy trưởng, giám đốc dự án, phó tổng giám đốc phụ trách khu vực miền Bắc.

Sau một thời gian rời công ty, ông quay lại và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc cách đây hai năm.

Đến tháng 6 năm nay, ông bất ngờ đăng ký bán toàn bộ 123.700 cổ phiếu HBC đang nắm giữ, với lý do "đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân". Trước đó ít ngày, ông cũng bán 500.000 cổ phiếu, khi mã HBC giao dịch quanh vùng giá 6.500 đồng/cổ phiếu. Sau hai giao dịch thoái vốn thành công, ước tính ông Nam đã thu về khoảng 4 tỷ đồng .

Trong khi đó, ông Lê Viết Hiếu sinh năm 1992, là con trai của ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ông Hiếu tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại Mỹ, có 2 năm làm việc tại ngân hàng Shinhan trước khi đảm nhận các vị trí cao tại doanh nghiệp của gia đình.

Tại Xây dựng Hòa Bình, ông Hiếu từng giữ vai trò Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài, Phó tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc và thành viên HĐQT.

Tháng 7/2020, ông Hiếu được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc, thay cha mình là ông Lê Viết Hải. Tuy nhiên đến tháng 7/2022, ông bị miễn nhiệm khỏi chức vụ này để đảm nhận vai trò Phó tổng giám đốc thường trực, rồi được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT vào tháng 8/2022.

Chia sẻ với báo chí khi đó, Chủ tịch Lê Viết Hải cho biết việc ông Hiếu rời vị trí Tổng giám đốc là do vướng quy định pháp luật về kiêm nhiệm. Theo ông Hải, trên thực tế ông Hiếu vẫn là người lèo lái công ty vượt qua khó khăn do đại dịch và tác động của chiến tranh Nga - Ukraine.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2025, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.122 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng đột biến hơn 1.100%, đạt gần 230 tỷ đồng , chủ yếu từ khoản lãi chậm thanh toán theo phán quyết của tòa án. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 188,3 tỷ đồng , tăng 138% so với quý III/2024.