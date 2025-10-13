Ngân hàng lớn nhất thế giới dự báo VN-Index sẽ đạt 2.200 điểm

JPMorgan mới đây đã nâng dự báo VN-Index tăng 20-30% so với hiện nay, đồng thời kỳ vọng thị trường sẽ đón dòng vốn thụ động 1,3 tỷ USD sau nâng hạng.

Ngân hàng đầu tư toàn cầu JPMorgan đánh giá tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng. Ảnh: Phương Lâm.

Ngân hàng đầu tư toàn cầu JPMorgan vừa công bố báo cáo đánh giá triển vọng tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi FTSE Russell xác nhận nâng hạng Việt Nam từ nhóm thị trường Cận biên (Frontier Market) lên thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market).

Theo báo cáo phân loại của FTSE, việc nâng hạng dự kiến có hiệu lực vào tháng 9/2026, sau một đợt rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026 nhằm đánh giá tiến độ cải thiện khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư toàn cầu.

Nhóm nghiên cứu chỉ số của JPMorgan ước tính lượng vốn thụ động đổ vào Việt Nam sau nâng hạng có thể đạt khoảng 1,3 tỷ USD , tương ứng tỷ trọng 0,34% trong FTSE Emerging Market All Cap Index.

Ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới đồng thời nâng mục tiêu VN-Index trong 12 tháng tới lên 2.000 điểm trong kịch bản cơ sở và 2.200 điểm trong kịch bản lạc quan, tương đương mức tăng tiềm năng 20-30% so với mặt bằng hiện tại.

JPMorgan cho rằng mức dự báo trên được củng cố bởi nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, khi tăng trưởng GDP quý III/2025 của Việt Nam đạt 8,2%, cùng với động lực cải cách thể chế mạnh mẽ và kỳ vọng nâng hạng đang dâng cao. Ngân hàng nhận định tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp (EPS) sẽ là động lực chủ đạo của thị trường, với dự báo lợi nhuận toàn thị trường tăng khoảng 20% trong giai đoạn 2026-2027.

Nếu quá trình nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi của MSCI trở nên khả thi hơn, VN-Index có thể được định giá lại và tăng thêm khoảng 10 % so với mức hiện nay.

Về định giá, JPMorgan tính toán rằng các mục tiêu mới tương ứng P/E kỳ vọng 15-16,5 lần trong 12 tháng tới. Dù cao hơn mức trung bình của các thị trường ASEAN và mới nổi khác, ngân hàng cho rằng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam đủ sức phản ánh mức định giá cao hơn, đồng thời lưu ý rằng con số này vẫn thấp hơn 2 đỉnh lịch sử là 17 lần vào năm 2021 và 23 lần vào năm 2018.

Báo cáo của JPMorgan cũng nhấn mạnh động lực cải cách đang được đẩy mạnh nhằm đáp ứng tiêu chí nâng hạng. Theo đó, Bộ Tài chính đang xúc tiến mô hình bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến triển khai từ năm 2027, đồng thời chuẩn bị nhiều sản phẩm mới như giao dịch trong ngày và cho vay chứng khoán. Những bước tiến này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu nâng hạng của MSCI vào năm 2030.

VN-Index được dự báo lên vùng 2.200 điểm ở kịch bản tích cực. Ảnh: JPMorgan.

Dù triển vọng trung hạn được đánh giá tích cực, JPMorgan vẫn cảnh báo thị trường có thể đối mặt một số rủi ro ngắn hạn, bao gồm khả năng dòng vốn rút ra do chốt lời hoặc các quỹ cận biên giảm tỷ trọng trước nâng hạng, cùng với áp lực mất giá tiền đồng do chính sách tiền tệ nới lỏng, dư nợ margin ở mức cao và tính mùa vụ yếu trong quý IV.

Ngân hàng lưu ý thêm rằng cạnh tranh gia tăng giữa các công ty chứng khoán trong nước có thể tạo sức ép nhất định lên nhóm cổ phiếu này, đặc biệt khi nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh kế hoạch tăng vốn. Tuy nhiên, về dài hạn, JPMorgan cho rằng việc mở rộng khả năng tiếp cận cho các nhà môi giới toàn cầu - yếu tố then chốt trong kỳ rà soát giữa kỳ của FTSE năm 2026 - sẽ cải thiện đáng kể tính thanh khoản và độ hấp dẫn của thị trường Việt Nam.

Theo ước tính của ngân hàng, có thể sẽ có khoảng 22 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào rổ chỉ số FTSE Emerging Market sau nâng hạng, qua đó mở ra cơ hội thu hút dòng vốn thụ động khoảng 1,3 tỷ USD từ các quỹ theo dõi chỉ số toàn cầu.