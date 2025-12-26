Sun Group được cấp giấy phép kinh doanh sân bay Phú Quốc

CTCP Cảng hàng không Mặt Trời sẽ thay thế Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) kinh doanh cảng hàng không tại sân bay Phú Quốc từ ngày 1/1/2026.

CTCP Cảng hàng không Mặt Trời sẽ kinh doanh cảng hàng không tại sân bay Phú Quốc từ ngày 1/1/2026. Ảnh: CAAV.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định cấp giấy phép kinh doanh Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho CTCP Cảng Hàng không Mặt Trời thuộc Tập đoàn Sun Group. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.

Theo quyết định, CTCP Cảng hàng không Mặt Trời có trách nhiệm thực hiện đầy đủ công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không, bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hoạt động an ninh, an toàn, liên tục; đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh cảng hàng không và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hàng không Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan.

Cuối tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao CTCP Cảng Hàng không Mặt Trời làm chủ đầu tư dự án mở rộng sân bay Phú Quốc với quy mô 1.050 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO, mục tiêu nâng công suất lên 20 triệu lượt hành khách/năm. Tổng vốn đầu tư dự án ước tính gần 22.000 tỷ đồng .

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc là một trong 5 dự án đạt và vượt tiến độ trong tổng số 21 dự án ưu tiên chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027 (APEC 2027).

Ngày 18/11, UBND tỉnh An Giang, ACV, Cảng vụ hàng không miền Nam và CTCP phần Cảng hàng không Mặt Trời đã ký thỏa thuận về việc thống nhất phương án chuyển giao toàn bộ tài sản hạ tầng hàng không của ACV tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Theo thỏa thuận, ACV chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản hiện có tại sân bay Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang đóng vai trò cơ quan điều phối, tiếp nhận tài sản từ ACV và chuyển giao ngay cho Công ty Cảng hàng không Mặt Trời theo cơ chế đặc thù được Bộ Tài chính hướng dẫn riêng nhằm bảo đảm thủ tục nhanh gọn, không làm gián đoạn vận hành sân bay.

Sau khi tiếp nhận tài sản, Công ty Cảng hàng không Mặt Trời có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ giá trị còn lại của các tài sản theo kết quả thẩm định do ACV cung cấp.

Theo thông tin từ Công ty Cảng hàng không Mặt Trời, sau khi chính thức tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc, công ty sẽ mở rộng, cải tạo, tự động hóa các khâu, nâng công suất nhà ga T1 hiện hữu lên 8 triệu lượt khách/năm.

Các luồng, tuyến sẽ được phân bổ lại, bổ sung thêm phương tiện và thiết bị. Công ty đang đặt thêm trang thiết bị sân đỗ như xe kéo đẩy, xe nâng hành khách, dự kiến về trong quý II/2026. Nhà ga sẽ được cải tạo, nâng cấp băng tải hành lý để tự động hóa toàn bộ quy trình.

Sân bay cũng sẽ trang bị hệ thống sinh trắc học và kiosk check-in tự động, tích hợp nhiều bước xử lý tại một điểm chạm, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục.