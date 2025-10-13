Hai 'bom tấn' nửa triệu tỷ của ông Phạm Nhật Vượng

Với Vingroup và Vinhomes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ 2 trong 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên nửa triệu tỷ đồng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kết thúc phiên giao dịch 10/10, thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ trong sắc xanh khi dòng tiền chủ động đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu “họ Vin”. VIC và VHM đồng loạt tăng trần, kéo theo VRE và VPL đồng thuận đi lên, qua đó giúp VN-Index bật tăng hơn 31 điểm, chạm vùng đỉnh mới 1.747,55 điểm.

Đáng chú ý, cú bứt phá của VHM đã giúp vốn hóa nhà phát triển bất động sản này vượt mốc 500.000 tỷ đồng , trở thành công ty niêm yết lớn thứ 3 thị trường, chỉ sau Vingroup và Vietcombank.

Sau đà bứt phá của cổ phiếu VHM, sàn chứng khoán Việt Nam đã có 3 doanh nghiệp đạt vốn hóa trên nửa triệu tỷ đồng. Điều đáng nói, 2 trong 3 doanh nghiệp đó thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Hai cổ phiếu nửa triệu tỷ đồng

Với cổ phiếu VIC, cú bứt phá lên mốc 192.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 10/10 không chỉ đánh dấu mức giá cao nhất lịch sử, mà còn nâng hiệu suất tăng trưởng từ đầu năm lên tới 360%.

Nhờ đà tăng ngoạn mục, vốn hóa của Vingroup đã tăng thêm 50.000 tỷ đồng chỉ trong 1 ngày, lên 745.000 tỷ, qua đó trở thành doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam chạm ngưỡng này và củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu trên thị trường chứng khoán.

Không kém cạnh, cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng gây chú ý khi tăng trần 3 phiên liên tiếp, thiết lập đỉnh giá mới 123.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức sinh lời hơn 200% so với đầu năm.

Đà bứt phá của VHM không chỉ giúp doanh nghiệp vượt mốc nửa triệu tỷ đồng vốn hóa, mà còn khẳng định vị thế đầu tàu trong nhóm cổ phiếu bất động sản nhà ở.

2/3 DOANH NGHIỆP VỐN HÓA TRÊN NỬA TRIỆU TỶ TẠI VIỆT NAM THUỘC VỀ ÔNG PHẠM NHẬT VƯỢNG

Nhãn Vingroup Vinhomes Vietcombank Khác Vốn hóa tỷ đồng 745000 505000 536000 5845500

Diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu này diễn ra xuyên suốt một tháng qua, bất chấp cả giai đoạn thị trường chung liên tục hụt hơi và “nín thở” chờ đợi kết quả nâng hạng. Khi đa phần các mã chứng khoán lớn rơi vào trạng thái giằng co và trồi sụt, VIC và VHM lại liên tiếp thiết lập đỉnh mới, đóng vai trò “trụ đỡ” then chốt, giúp VN-Index duy trì đà tăng và giữ nhịp tâm lý nhà đầu tư ở thời điểm nhạy cảm.

Theo thống kê, chỉ trong một tháng trở lại đây, VIC và VHM đã lần lượt đóng góp 53 điểm và 17 điểm tích cực cho VN-Index, bỏ xa các mã còn lại như CTG (5,9 điểm) hay LPB (5,4 điểm).

Đà bứt phá ấy còn lan tỏa sang các thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup, gồm VRE (Vincom Retail) và VPL (Vinpearl), khi cả 2 cổ phiếu này đều tăng mạnh với mức biến động từ vài chục đến hàng trăm phần % kể từ đầu năm.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu “họ Vin” một lần nữa cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của hệ sinh thái doanh nghiệp do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính đến nay, 4 doanh nghiệp niêm yết trong hệ sinh thái này gồm Vingroup, Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearl đang ghi nhận tổng giá trị vốn hóa hợp nhất hơn 1,5 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 57,5 tỷ USD ), chiếm gần 1/5 tổng quy mô vốn hóa toàn sàn HoSE.

Vingroup và Vinhomes làm ăn ra sao?

Đà bứt phá mạnh mẽ của cổ phiếu “họ Vin” không chỉ đến từ kỳ vọng nâng hạng thị trường hay tâm lý đầu cơ ngắn hạn, mà còn được củng cố bởi nền tảng kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm 2025.

Trong quý II, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 46.312 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh doanh thu chính tăng, Vingroup còn ghi nhận khoản thu nhập khác cao đột biến 18.460 tỷ đồng nhưng không được thuyết minh chi tiết, giúp lợi nhuận sau thuế quý II tăng gấp 3,2 lần, đạt 2.265 tỷ đồng .

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Vingroup đạt 130.366 tỷ đồng , gấp đôi cùng kỳ 2024, phản ánh sự phục hồi ở các mảng bất động sản, công nghiệp, du lịch và giải trí. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.509 tỷ đồng , tăng 2,2 lần.

VINGROUP LÃI ĐẬM QUÝ II NHỜ KHOẢN THU NHẬP BẤT THƯỜNG KQKD hàng quý của Vingroup; BCTC DN. Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II Doanh thu thuần tỷ đồng 38963 47143 47948 27428 21739 43304 62850 65244 84053 46312 Lợi nhuận sau thuế

589 398 567 495 1335 684 2015 1183 2243 2265

Ở mảng công nghiệp, VinFast cho biết đã giao 72.167 ôtô điện toàn cầu, tăng 3,2 lần; riêng tại Việt Nam đạt 67.569 xe, tiếp tục dẫn đầu thị trường. Mảng thương mại dịch vụ ghi nhận doanh thu bán bất động sản 70.500 tỷ đồng , gần gấp 3 lần cùng kỳ, trong đó Vinhomes đóng góp 67.500 tỷ đồng và 138.200 tỷ doanh số chưa ghi nhận.

Lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng cũng tăng trưởng tích cực, với Vinpearl đạt doanh thu 7.900 tỷ đồng , gồm 5.100 tỷ từ khách sạn (+26%) và 2.400 tỷ từ VinWonders (+32%).

Trong top 10 doanh nghiệp lãi lớn nhất sàn nửa đầu năm, ngoài 7 ngân hàng, thì 3 cái tên còn lại đều hệ sinh thái của ông Phạm Nhật Vượng là VEFAC, Vinhomes và Vingroup.

Với Vinhomes, doanh thu thuần quý II của nhà phát triển bất động sản này đạt 19.002 tỷ đồng , giảm 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 22% xuống 8.348 tỷ.

Dù vậy, điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh của công ty đến từ doanh số ghi nhận tăng 31% lên 67.504 tỷ đồng , còn doanh số chưa ghi nhận đạt 138.208 tỷ ( 3,5 tỷ USD ), tăng 16%. Đây được xem là nền tảng để công ty hiện thực hóa kế hoạch 2025 với doanh thu 180.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế hơn 42.000 tỷ.

Lũy kế 6 tháng, Vinhomes đạt doanh thu hợp nhất quy đổi 44.964 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11.000 tỷ, tương đương cùng kỳ năm trước. Do kế hoạch bàn giao các dự án lớn tập trung vào nửa cuối năm, doanh nghiệp kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ cải thiện mạnh trong các quý tới.

Trong quý II, Vinhomes tiếp tục dẫn dắt nguồn cung mới khi ra mắt 2 dự án Vinhomes Golden City (Hải Phòng) và Vinhomes Green City (TP.HCM), đồng thời khởi công siêu dự án Green Paradise Cần Giờ quy mô 2.870 ha - được xem là động lực tăng trưởng chủ lực trong 3 năm tới.