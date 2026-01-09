Sếp OCB: Ngân hàng không lớn lên sẽ đối mặt nguy cơ bị sáp nhập

Tổng giám đốc OCB cho rằng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, các ngân hàng thiếu nền tảng quản trị, kiểm soát rủi ro và quy mô không đủ lớn sẽ đứng trước nguy cơ bị sáp nhập.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Ảnh: CafeBiz.

Đây là chia sẻ của ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tại sự kiện CEO Circle Forum 2026 - diễn đàn kết nối cấp cao giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và giới chuyên gia do CafeBiz tổ chức mới đây.

Cụ thể, tại diễn đàn, Tổng giám đốc OCB đã mang đến góc nhìn đặc thù của ngành tài chính - ngân hàng, nơi tư duy “nghĩ lớn” luôn đi kèm với kỷ luật và yêu cầu cao về an toàn hệ thống, bởi ngay cả ngân hàng cũng không nằm ngoài khả năng bị sáp nhập trong tương lai.

Theo ông Hải, nghĩ lớn không đơn thuần là đặt ra những mục tiêu tăng trưởng cao, mà trước hết là nghĩ xa, tức xác định rõ doanh nghiệp sẽ đứng ở đâu trong 5-10 năm tới, sẽ làm gì và theo đuổi những giá trị cốt lõi nào.

Chia sẻ từ kinh nghiệm điều hành cả các tổ chức tài chính quốc tế lẫn ngân hàng trong nước, ông Hải cho rằng cùng là “nghĩ lớn” nhưng bối cảnh và thước đo lại rất khác nhau.

Với các ngân hàng quốc tế, tăng trưởng hai con số mỗi năm đã được coi là thành công đáng kể. Trong khi đó, tại Việt Nam, kỳ vọng tăng trưởng 20-30% mỗi năm là phổ biến, song đi kèm là áp lực rất lớn lên nền tảng quản trị và năng lực nội tại của tổ chức.

Từ thực tiễn đó, Tổng giám đốc OCB nhấn mạnh ngân hàng trước hết phải giữ vững được niềm tin của khách hàng. Về bản chất, ngân hàng là tổ chức trung gian, nhận tiền gửi của người dân và cho các chủ thể khác vay vốn. Nếu niềm tin bị phá vỡ, hệ thống ngân hàng sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ.

Theo ông, có hai “thành trì” mà ngân hàng buộc phải bảo vệ bằng mọi giá là vốn và thanh khoản, bởi đây là điều kiện tiên quyết để tổ chức có thể tồn tại trong mọi kịch bản của thị trường. Ngân hàng có thể chấp nhận nhiều dạng rủi ro khác nhau, nhưng các tiêu chí về vốn và thanh khoản thì không được phép đánh đổi.

Ông Phạm Hồng Hải cũng thẳng thắn nhìn nhận tham vọng tăng trưởng của nhiều tổ chức trong nước là rất lớn, song nền tảng quản trị và hệ thống kiểm soát rủi ro chưa theo kịp, dễ dẫn đến tình trạng tăng trưởng “nóng” và thiếu bền vững.

Thực tế cho thấy đã có những tổ chức không trụ vững khi khủng hoảng xuất hiện. Dù tại Việt Nam, Nhà nước từng phải đứng ra hỗ trợ các ngân hàng yếu kém, bài học cốt lõi vẫn là doanh nghiệp sẽ chịu tổn thương lớn nếu nền tảng không đủ mạnh.

Trả lời câu hỏi vì sao CEO doanh nghiệp cần phải nghĩ lớn, ông Phạm Hồng Hải cho rằng “nghĩ nhỏ” không hẳn là sai, bởi mỗi doanh nghiệp có chiến lược và lựa chọn riêng. Tuy nhiên, với những ngành có mức độ cạnh tranh và đào thải cao như ngân hàng, không phát triển đồng nghĩa với tụt lùi, thậm chí đứng trước nguy cơ bị sáp nhập trong tương lai.

“Hiện nay chúng ta đang có quá nhiều ngân hàng tại Việt Nam và chắc chắn số lượng ngân hàng sẽ phải giảm. Những ngân hàng không quản trị rủi ro tốt, không tạo ra được quy mô, không phát triển lành mạnh sẽ bị sáp nhập”, ông Hải nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ngân hàng OCB cũng đưa lời khuyên nếu các nhà quản trị có cơ hội nghĩ lớn, có tầm nhìn và có nguồn lực, thì cần tận dụng tối đa để đầu tư cho nền tảng dài hạn. Khi mỗi ngân hàng và mỗi doanh nghiệp Việt Nam đều phát huy hết năng lực, không chỉ hạn chế nguy cơ bị đào thải hay sáp nhập, mà còn góp phần hình thành một thế hệ doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh và tạo ra một chặng đường phát triển mới cho nền kinh tế.