Từ 5/1, VietinBank sẽ khóa giao dịch thẻ với trường hợp này

  • Chủ nhật, 4/1/2026 21:56 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Từ ngày 5/1, VietinBank sẽ tạm dừng giao dịch thẻ điện tử với khách hàng tổ chức chưa đối chiếu giấy tờ tùy thân và xác thực sinh trắc học theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

VietinBank vừa phát đi thông báo quan trọng tới các khách hàng liên quan đến việc đảm bảo giao dịch thẻ điện tử đối với khách hàng tổ chức.

Cụ thể, ngân hàng cho biết căn cứ Thông tư số 45/2025 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các giao dịch thẻ điện tử chỉ được phép thực hiện khi ngân hàng đã hoàn tất đối chiếu, xác thực giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp, cũng như chủ thẻ phụ được ủy quyền sử dụng thẻ tổ chức do VietinBank phát hành.

Để tránh gián đoạn giao dịch, ngân hàng khuyến nghị khách hàng tổ chức chủ động bổ sung, cập nhật việc đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp và chủ thẻ phụ được ủy quyền trước ngày 5/1.

Sau thời điểm này, nếu chưa hoàn tất xác thực theo quy định, các giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử sẽ bị tạm dừng.

VietinBank cho biết việc tạm dừng giao dịch trong trường hợp chưa hoàn tất đối chiếu thông tin là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc nhằm tuân thủ quy định pháp lý của NHNN, đồng thời góp phần hạn chế rủi ro gian lận, giả mạo trong thanh toán điện tử, đặc biệt đối với nhóm khách hàng tổ chức.

Khách hàng có thể thực hiện cập nhật, đối chiếu thông tin giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học của người đại diện hợp pháp thông qua nền tảng VietinBank eFAST hoặc trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của nhà băng này trên toàn quốc.

Hồng Nhung

