VietinBank, HDBank sắp phát hành hàng tỷ cổ phiếu mới

Ba ngân hàng gồm VietinBank, HDBank và Saigonbank đồng loạt triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, dự kiến thực hiện từ cuối năm 2025 đến đầu 2026.

HDBank có kế hoạch phát hành gần 1,158 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ảnh: Chí Hùng.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank (HoSE: HDB) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về kế hoạch tăng vốn thêm tối đa hơn 11.578 tỷ đồng . Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 1,158 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương 30% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đó, gần 965 triệu cổ phiếu sẽ được dùng để trả cổ tức năm 2024, với tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Bên cạnh đó, HDBank cũng sẽ phát hành tối đa gần 193 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi 100 cổ phiếu hiện hữu được nhận thêm 5 cổ phiếu phát hành thêm.

"Ông lớn” Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG) trong tháng 10 vừa qua cũng đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại các năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Trước đó, vào ngày 8/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phê duyệt phương án bổ sung vốn Nhà nước vào VietinBank. Tới ngày 1/10, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn chấp thuận chia cổ tức bằng cổ phiếu của nhà băng này.

Theo kế hoạch, VietinBank sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 44,63%. Sau phát hành, vốn điều lệ ngân hàng tăng mạnh từ 53.700 tỷ đồng lên 77.669 tỷ đồng . Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Saigonbank (UPCoM: SGB) cũng đang hoàn thiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối. Nhà băng này dự kiến phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6,5% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 6,5 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn đến từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và lợi nhuận lũy kế các năm trước. Thời gian triển khai sẽ thực hiện ngay sau khi nhận được chấp thuận từ NHNN và các cơ quan quản lý.

Bên cạnh ba ngân hàng trên, Vietcombank và BIDV cũng đã lên kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tại Nghị quyết 273/NQ-CP ngày 9/9/2025, Chính phủ yêu cầu NHNN đẩy nhanh tiến độ tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại Nhà nước, nhằm củng cố năng lực tài chính và đáp ứng chuẩn mực an toàn trong giai đoạn mới.