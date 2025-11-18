Yêu cầu cấm ngân hàng ép khách mua bảo hiểm khi vay vốn

Nhiều đại biểu Quốc hội phản ánh tình trạng người dân khi vay vốn bị ngân hàng ép mua bảo hiểm, đồng thời đề xuất quy định cấm tuyệt đối hành vi này.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình, tiếp thu đóng góp của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 18/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Một trong những nội dung nhận được nhiều góp ý của các đại biểu Quốc hội là việc vẫn tái diễn tình trạng người dân vay vốn ngân hàng bị ép mua bảo hiểm mới được giải ngân.

Cụ thể, đại biểu Hà Sỹ Huân (đoàn Thái Nguyên) phản ánh thực tiễn thời gian qua việc triển khai kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng đã cho thấy nhiều bất cập, đặc biệt là tình trạng ép mua bảo hiểm gắn với khoản vay.

Vì vậy, trong dự án Luật sửa đổi lần này, ông Huân đề nghị phải có khuôn khổ pháp lý chặt chẽ với hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng. Trong đó, cần có cơ chế giám sát thực chất, chế tài xử lý nghiêm minh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm.

Đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung quy định rõ ràng giữa hoạt động tư vấn bảo hiểm và cho vay, huy động vốn của ngân hàng. "Phải cấm tuyệt đối các hành vi ép mua bảo hiểm khi vay vốn. Tăng cường chế tài đối với ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm khi vi phạm nguyên tắc tư vấn", đại biểu Hà Sỹ Huân nhấn mạnh.

Đại biểu Hà Sỹ Huân (đoàn Thái Nguyên) yêu cầu cấm tuyệt đối hành vi ép khách mua bảo hiểm gắn với khoản vay ngân hàng. Ảnh: Quochoi.vn.

Ông cũng đề nghị cần có quy định rõ ràng về việc bán chéo bảo hiểm không được gắn với điều kiện ràng buộc. Ví dụ mua bảo hiểm nhân thọ bắt buộc phải kèm theo bảo hiểm xe cơ giới và ngược lại. Đồng thời, các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu đại lý lợi dụng bán chéo để tư vấn sai, gây thiệt hại cho khách hàng.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Lâm Đồng) cũng cho biết dự thảo Luật sửa đổi đang cho phép mở rộng hơn cơ chế bán chéo sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiên, thực tiễn nhiều người dân đã phản ánh về việc bị tư vấn sai, bị ép mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng, đại lý... Do đó, nếu mở rộng hoạt động bán chéo bảo hiểm mà không có cơ chế quản lý, kiểm soát rõ ràng, minh bạch, sẽ không thể khắc phục tình trạng này.

Đại biểu đoàn Lâm Đồng cho biết vẫn đồng ý với phương án cho phép bán chéo sản phẩm bảo hiểm, nhưng dự thảo Luật cần có cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn, như quy định rõ số lượng doanh nghiệp mà một đại lý cá nhân được phép đại diện, có thể không quá 2 doanh nghiệp (một nhân thọ, một phi nhân thọ).

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Lâm Đồng) góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) sáng 18/11. Ảnh: Quochoi.vn.

Giải trình, tiếp thu nội dung này, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa nhận thời gian qua có tình trạng nhân viên ngân hàng tư vấn dịch vụ ngân hàng kèm sản phẩm bảo hiểm, gây nhầm lẫn giữa sản phẩm dịch vụ ngân hàng và sản phẩm bảo hiểm.

Bộ trưởng cho biết các ngân hàng đã được chỉ đạo nghiêm túc về hoạt động bán chéo sản phẩm. Luật Tổ chức tín dụng cũng có quy định cấm các ngân hàng, người quản lý, điều hành hoặc nhân viên ép buộc khách mua bảo hiểm.

"Luật kinh doanh bảo hiểm cũng nghiêm cấm cưỡng ép giao kết hợp đồng và quy định chặt chẽ công tác tư vấn, ghi âm nhằm nâng cao chất lượng đại lý”, Bộ trưởng Thắng nói và khẳng định Bộ Tài chính sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý sai phạm trong hoạt động này. Đồng thời, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, trình các cấp có thẩm quyền ban hành quy định nhằm hạn chế tình trạng này.