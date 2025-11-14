Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng gấp đôi mức trả bảo hiểm tiền gửi

Thay vì mức chi trả tối đa 125 triệu đồng hiện nay, đại biểu Quốc hội đề xuất nâng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 200-250 triệu đồng.

Các đại biểu Quốc hội đề xuất xem xét nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi, thay vì mức 125 triệu đồng như hiện nay. Ảnh minh họa: Nam Khánh.

Chiều 14/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi). Đưa ý kiến góp ý dự án Luật, đại biểu Hoàng Thị Đôi (đoàn Sơn La) đề xuất nâng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 200-250 triệu đồng, thay vì 125 triệu như hiện nay.

Cụ thể, theo đại biểu, dự thảo luật có nhiều điểm mới, nhưng vẫn cần bổ sung thêm quy định để là "chỗ dựa niềm tin" cho người gửi tiền, công cụ ứng phó rủi ro. Bà cũng đề xuất cần bổ sung quy định thời hạn ngân hàng chi trả trong tối đa 30 ngày, để phù hợp với chuẩn mực của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI).

Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội đoàn Sơn La cho biết dự án Luật hiện tại vẫn giữ quy định về thu phí bảo hiểm tiền gửi đồng hạng - phí giữa các ngân hàng như nhau, không phân biệt mức độ rủi ro, là chưa công bằng, không khuyến khích tổ chức tín dụng nâng cao quản trị rủi ro.

Bà Đôi dẫn số liệu của IADI cho thấy 70-75% hệ thống bảo hiểm tiền gửi trên thế giới đã áp dụng cơ chế thu phí căn cứ theo mức rủi ro. Trong khu vực ASEAN, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines đã bỏ việc áp thu phí đồng hạng nhiều năm.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Đôi đề xuất nâng hạn mức chi trả của bảo hiểm tiền gửi. Ảnh: Quochoi.vn.

Do đó, bà đề nghị cần đưa ra lộ trình áp dụng phí theo rủi ro trước năm 2030 và giao Ngân hàng Nhà nước đưa ra tiêu chí xếp hạng rủi ro, khung phí cụ thể.

Cùng quan điểm, đại biểu Tô Ái Vang (đoàn Cần Thơ) cho rằng hạn mức chi bảo hiểm tiền gửi 125 triệu đồng hiện nay chưa tương xứng với điều kiện kinh tế trong nước. Do đó, quy định cho phép Thống đốc NHNN quyết định hạn mức trả tiền bảo hiểm theo từng thời kỳ là phù hợp vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi người gửi tiền và ổn định hệ thống tài chính quốc gia.

Tuy nhiên, bà cho rằng quyết định về hạn mức này có ảnh hưởng tầm vĩ mô nên cần được Chính phủ kiểm soát, nếu không việc tăng hạn mức quá nhanh có thể làm gia tăng nghĩa vụ của Nhà nước, vì Nhà nước là người bảo đảm cuối cùng.

“Đề nghị Chính phủ quy định căn cứ để xác định trường hợp đặc biệt cần chi trả vượt hạn mức, nhất là chi trả bằng toàn bộ khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền, đồng thời cần nghiên cứu quy trình phê duyệt, minh bạch với sự tham gia của các cơ quan có liên quan”, đại biểu Tô Ái Vang đề nghị.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu và sẽ chỉ đạo tổ chức bảo hiểm rà soát, đề xuất hạn mức chi trả phù hợp. Ảnh: Quochoi.vn.

Tiếp thu, giải trình nội dung này trước Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi phụ thuộc vào tình hình kinh tế, số dư bình quân của tiền gửi được bảo hiểm, cũng như khả năng chi trả của quỹ.

Lãnh đạo NHNN cũng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu và sẽ chỉ đạo tổ chức bảo hiểm rà soát, đề xuất hạn mức chi trả phù hợp.

Theo Thống đốc, dự thảo Luật đang đề xuất các chính sách để tổ chức bảo hiểm tiền gửi nâng cao năng lực tài chính. Việc này tạo cơ sở để nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền.

Về phí bảo hiểm tiền gửi, Thống đốc cho biết có thể từng bước áp dụng cơ chế thu phân biệt giữa từng ngân hàng, khi các điều kiện cho phép để khuyến khích các tổ chức tín dụng hoạt động tốt hơn.