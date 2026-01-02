Một quốc gia vừa chuyển sang dùng đồng euro

Từ ngày 1/1/2026, Bulgaria đã chính thức gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và bắt đầu sử dụng đồng euro.

Bulgaria là quốc gia thứ 21 trong khối Eurozone, sau khi Croatia gia nhập hồi 2023. Ảnh: Reuters.

Theo thông cáo chính thức của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), đồng nội tệ của Bulgaria - lev (BGN) - vẫn được chấp nhận thanh toán tiền mặt song song với euro xuyên suốt tháng 1. Tuy nhiên, từ ngày 1/2, euro sẽ trở thành phương tiện thanh toán hợp pháp duy nhất tại Bulgaria.

Từ nay đến hết 30/6, người dân Bulgaria có thể đổi lev sang euro miễn phí tại các ngân hàng thương mại và một số bưu điện được chỉ định.

Sau mốc này, các điểm đổi tiền vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ ít nhất đến 31/12 nhưng có thể thu thêm phí, riêng Ngân hàng Trung ương Bulgaria cho phép quy đổi vô thời hạn và không thu phí.

Hồi tháng 6/2025, Reuters đưa tin rằng Ủy ban châu Âu và ECB đã kết luận Bulgaria đáp ứng đủ các tiêu chí để dùng đồng euro từ 1/1/2026.

Đến ngày 8/7/2025, Hội đồng Liên minh Châu Âu thông qua các văn bản pháp lý hoàn tất quá trình này, trong đó có việc ấn định tỷ giá chuyển đổi giữa 2 đồng tiền.

Tỷ giá chuyển đổi được neo ở mức 1 euro đổi 1,95583 lev. Đây là tỷ giá gắn với cơ chế mà Bulgaria đã duy trì trong nhiều năm, nên việc đổi tiền chủ yếu là chuyển đổi đơn vị kế toán và phương tiện thanh toán.

Người dân Bulgaria bắt đầu thanh toán bằng đồng euro cho các giao dịch thường nhật. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Bulgaria nhiều lần ủng hộ việc gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu và coi đây là “tấm khiên” giúp nền kinh tế bớt dễ tổn thương trước biến động tài chính. Trong một bài phát biểu ở thủ đô Sofia (Bulgaria), Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhắc lại việc Bulgaria từng neo đồng lev vào đồng mác Đức và sau đó là euro để khắc phục hậu quả sau các giai đoạn bất ổn.

Khác biệt của mốc 1/1/2026, theo bà Lagarde, là Bulgaria sẽ có tiếng nói hơn trong liên minh tiền tệ khu vực. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bulgaria sẽ tham gia Hội đồng Thống đốc ECB, tham gia quyết định chính sách tiền tệ cho khu vực sử dụng đồng euro.

Về lợi ích kinh tế, ECB nhấn mạnh việc gỡ bỏ “rào cản tiền tệ” trong khối thị trường chung giúp thương mại thuận tiện hơn, đồng thời giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bà Lagarde ước tính khối doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiết kiệm khoảng 1 tỷ lev mỗi năm, tương đương hơn 500 triệu euro theo tỷ giá cố định.

Dù vậy, nỗi lo lớn nhất vẫn là giá cả lạm phát do yếu tố làm tròn khi quy đổi. Trả lời Reuters, bà Lagarde nói tác động lạm phát từ đổi tiền thường “khiêm tốn và ngắn hạn”, dao động khoảng 0,2-0,4% theo kinh nghiệm từ các nước đi trước.

Đồng thời, Bulgaria cũng triển khai giai đoạn niêm yết song song và cơ chế đổi tiền miễn phí để hạn chế những xáo động có thể xảy ra.

Dù vậy, không phải ai cũng ủng hộ động thái này. Nhìn chung, dư luận Bulgaria còn cho thấy nhiều tín hiệu chia rẽ, trong khi một bộ phận người dân bày tỏ lo ngại về việc giá cả tăng và các rủi ro chính trị khi gắn bó mật thiết với châu Âu, nhóm doanh nghiệp lại kỳ vọng đồng euro có thể giúp giao dịch, du lịch và hội nhập kinh tế dễ dàng hơn.