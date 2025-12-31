Cướp ngân hàng như phim, 30 triệu euro 'bốc hơi'

Cảnh sát Đức cho biết băng trộm đã lợi dụng thời gian yên ắng dịp Giáng sinh để khoan thủng tường ngân hàng, lấy đi ít nhất 30 triệu euro tiền mặt và tài sản cất giữ trong các két gửi của khách hàng.

Hiện trường vụ trộm tại chi nhánh của ngân hàng Sparkasse nằm ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây nước Đức. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của cảnh sát Đức ngày 30/12, băng trộm khoan thủng bức tường bê tông dày tại chi nhánh của ngân hàng Sparkasse nằm ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây nước Đức. Sau đó, các đối tượng đột nhập vào khu vực có hàng nghìn két an toàn chứa đồ của khách hàng, lấy đi số tiền và tài sản ước tính lên tới hàng chục triệu euro.

Tại Đức, hầu hết cửa hàng và ngân hàng đều đóng cửa trong kỳ nghỉ Giáng sinh, bắt đầu từ tối 24/12. Cảnh sát chỉ phát hiện vụ trộm sau khi chuông báo cháy vang lên vào rạng sáng 29/12.

Sáng 30/12, hàng chục khách hàng lo lắng, bức xúc tập trung trước chi nhánh ngân hàng. Một người đàn ông nói với tờ tin tức Welt rằng ông mất ngủ vì không nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ ngân hàng. Người này cho biết đã sử dụng dịch vụ két an toàn của ngân hàng này suốt 25 năm qua, đây cũng là nơi ông lựa chọn gửi khoản tiết kiệm dưỡng già.

Một khách hàng khác cho hay ông gửi nhiều tiền mặt và trang sức của gia đình trong két an toàn.

Người phát ngôn của ngân hàng Sparkasse tại Gelsenkirchen chưa phản hồi yêu cầu bình luận của truyền thông.

Cảnh sát cho biết một số nhân chứng đã cung cấp lời khai, họ cho biết đã nhìn thấy vài người đàn ông mang theo những túi lớn xuất hiện tại bãi đỗ xe nằm gần ngân hàng vào tối 27/12.

Ngoài ra, có người cung cấp thông tin về một chiếc Audi RS 6 màu đen rời khỏi bãi đỗ xe vào sáng sớm 29/12, bên trong có những người bịt mặt. Biển số của chiếc xe này thuộc về một phương tiện từng bị đánh cắp tại Hanover, cách Gelsenkirchen hơn 200 km về phía đông bắc.

