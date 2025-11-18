Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Từ nay đến Tết, gửi tiền vào đâu hưởng lãi cao nhất?

  • Thứ ba, 18/11/2025 17:46 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn vừa được nhiều ngân hàng đẩy lên mức kịch trần 4,75%/năm, khiến cuộc đua huy động vốn thêm sôi động.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tăng kịch trần tại nhiều ngân hàng thương mại. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường huy động vốn đang trở nên sôi động khi hàng loạt ngân hàng bất ngờ điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn ngắn, lựa chọn ưa thích của nhiều khách hàng cá nhân muốn tối ưu dòng tiền trong bối cảnh lãi suất vừa thoát đáy.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất của NamABank, mức tăng mạnh nhất rơi vào kỳ hạn 1 tháng với biên độ lên tới 0,8%, đưa lãi suất lên 4,6%/năm. Không dừng lại ở đó, ngân hàng này còn nâng tới 0,85% cho kỳ hạn 2 tháng và tăng thêm 0,75% với kỳ hạn 3-5 tháng, qua đó đẩy lãi suất các kỳ hạn 2-5 tháng lên mức kịch trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với kỳ hạn dưới 6 tháng.

So với gửi online, lãi suất tại quầy của NamABank hiện thấp hơn đáng kể. Kỳ hạn 1-2 tháng chỉ ở mức 3,9%/năm và kỳ hạn 3-5 tháng ở mức 4%/năm, khiến gửi online trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn hẳn đối với người đang tìm mức sinh lời cao.

Không chỉ NamABank, NCB cũng vừa có động thái tăng lãi suất cho toàn bộ nhóm kỳ hạn ngắn. Lãi suất tiền gửi 1-5 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,2%, lần lượt kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,7%/năm. Với hình thức gửi tại quầy, ngân hàng vẫn duy trì mức niêm yết thấp hơn khoảng 0,1%/năm so với gửi online.

Cùng xu hướng đẩy mạnh hút dòng vốn ngắn hạn, Techcombank và BacABank hiện cũng đang áp dụng mức lãi suất tối đa 4,75%/năm cho các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Thị trường còn ghi nhận nhiều ngân hàng khác niêm yết mức lãi suất từ 4%/năm trở lên cho kỳ hạn 3-5 tháng như Bảo Việt Bank, BVBank, Eximbank, GPBank, HDBank, LPBank, MB, OCB, PVcomBank, Sacombank, SHB, VCBNeo, VietBank, VPBank.

Với kỳ hạn 1 tháng, nhóm ngân hàng hút khách bằng mức trên 4%/năm gồm BVBank, Eximbank, HDBank, OCB, SHB, VCBNeo, VPBank.

Tuy nhiên, điểm quan trọng khách hàng cần lưu ý là phần lớn mức lãi suất tốt nhất trên thị trường kể trên hiện chỉ áp dụng cho tiền gửi online, qua ứng dụng hoặc ngân hàng số. Đây đang là kênh được các ngân hàng ưu tiên để hút dòng vốn, đồng thời mang lại mức sinh lời vượt trội hơn so với gửi trực tiếp tại quầy.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Lãi suất giảm, người trẻ cân nhắc gửi tiết kiệm hay đầu tư BĐS

Kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn ổn định, lãi suất hạ nhiệt, nhiều người cân nhắc giữa việc tiếp tục gửi tiền ngân hàng hay mua nhà.

08:00 10/9/2025

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

Đầu tháng 9, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng đang dao động 3-6%/năm, nhưng có sự phân hóa mạnh giữa các kỳ hạn.

17:16 3/9/2025

Gửi tiền ngân hàng quốc doanh nào lãi cao nhất hiện nay?

Trong nhóm Big 4 ngân hàng quốc doanh, Vietcombank đang là nhà băng trả lãi suất tiết kiệm thấp nhất cho tiền gửi khách hàng.

16:20 17/8/2025

Hồng Nhung

tiền gửi tiết kiệm Tiền mã hóa huy động vốn tiền gửi ngân hàng ngân hàng thương mại lãi suất huy động lãi suất tiết kiệm

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Gui tien vao dau lai cao nhat hien nay? hinh anh

Gửi tiền vào đâu lãi cao nhất hiện nay?

18:00 10/8/2025 18:00 10/8/2025

0

Lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất thị trường hiện thuộc về nhóm ngân hàng số như MBV, VCBNeo, Vikki Bank... trong khi lãi suất tại nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn thấp nhất thị trường.

