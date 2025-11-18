Từ nay đến Tết, gửi tiền vào đâu hưởng lãi cao nhất?

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn vừa được nhiều ngân hàng đẩy lên mức kịch trần 4,75%/năm, khiến cuộc đua huy động vốn thêm sôi động.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tăng kịch trần tại nhiều ngân hàng thương mại. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường huy động vốn đang trở nên sôi động khi hàng loạt ngân hàng bất ngờ điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn ngắn, lựa chọn ưa thích của nhiều khách hàng cá nhân muốn tối ưu dòng tiền trong bối cảnh lãi suất vừa thoát đáy.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất của NamABank, mức tăng mạnh nhất rơi vào kỳ hạn 1 tháng với biên độ lên tới 0,8%, đưa lãi suất lên 4,6%/năm. Không dừng lại ở đó, ngân hàng này còn nâng tới 0,85% cho kỳ hạn 2 tháng và tăng thêm 0,75% với kỳ hạn 3-5 tháng, qua đó đẩy lãi suất các kỳ hạn 2-5 tháng lên mức kịch trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với kỳ hạn dưới 6 tháng.

So với gửi online, lãi suất tại quầy của NamABank hiện thấp hơn đáng kể. Kỳ hạn 1-2 tháng chỉ ở mức 3,9%/năm và kỳ hạn 3-5 tháng ở mức 4%/năm, khiến gửi online trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn hẳn đối với người đang tìm mức sinh lời cao.

Không chỉ NamABank, NCB cũng vừa có động thái tăng lãi suất cho toàn bộ nhóm kỳ hạn ngắn. Lãi suất tiền gửi 1-5 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,2%, lần lượt kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,7%/năm. Với hình thức gửi tại quầy, ngân hàng vẫn duy trì mức niêm yết thấp hơn khoảng 0,1%/năm so với gửi online.

Cùng xu hướng đẩy mạnh hút dòng vốn ngắn hạn, Techcombank và BacABank hiện cũng đang áp dụng mức lãi suất tối đa 4,75%/năm cho các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Thị trường còn ghi nhận nhiều ngân hàng khác niêm yết mức lãi suất từ 4%/năm trở lên cho kỳ hạn 3-5 tháng như Bảo Việt Bank, BVBank, Eximbank, GPBank, HDBank, LPBank, MB, OCB, PVcomBank, Sacombank, SHB, VCBNeo, VietBank, VPBank.

Với kỳ hạn 1 tháng, nhóm ngân hàng hút khách bằng mức trên 4%/năm gồm BVBank, Eximbank, HDBank, OCB, SHB, VCBNeo, VPBank.

Tuy nhiên, điểm quan trọng khách hàng cần lưu ý là phần lớn mức lãi suất tốt nhất trên thị trường kể trên hiện chỉ áp dụng cho tiền gửi online, qua ứng dụng hoặc ngân hàng số. Đây đang là kênh được các ngân hàng ưu tiên để hút dòng vốn, đồng thời mang lại mức sinh lời vượt trội hơn so với gửi trực tiếp tại quầy.