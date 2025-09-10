Lãi suất giảm, người trẻ cân nhắc gửi tiết kiệm hay đầu tư BĐS

Kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn ổn định, lãi suất hạ nhiệt, nhiều người cân nhắc giữa việc tiếp tục gửi tiền ngân hàng hay mua nhà.

Theo ghi nhận từ Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện giảm 1-2 điểm phần trăm so với giai đoạn 2022-2023, trong khi nhiều ngân hàng còn đưa ra gói ưu đãi đặc biệt dành cho người mua căn hộ sơ cấp. Điều này khiến bài toán vay vốn giảm bớt áp lực, mở ra cơ hội cho những ai muốn sở hữu tổ ấm thay vì tiếp tục thuê nhà.

Giả sử với căn hộ 2 phòng ngủ tại khu tây TP.HCM giá khoảng 1,4 tỷ đồng , người mua chỉ cần thanh toán khoảng 20-30% giá trị, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay dài hạn. Đại diện của Seaholdings, đơn vị phát triển dự án căn hộ Destino Centro, chia sẻ: “So với chi phí thuê căn hộ hiện nay ở một số khu vực dao động từ 8-10 triệu đồng/tháng, việc vay ngân hàng để mua nhà thực tế không tạo áp lực lớn hơn, mà giúp người trẻ có chỗ ở ổn định, đồng thời tích lũy tài sản về lâu dài”.

Nhiều gia đình trẻ và nhà đầu tư chọn sở hữu căn hộ Cielo. Ảnh: Seaholdings.

Đặt lên bàn cân với kênh gửi tiết kiệm, sự khác biệt càng rõ nét. Gửi ngân hàng vốn được xem là kênh trú ẩn an toàn nhưng lợi nhuận khiêm tốn, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất huy động liên tục giảm. Ngược lại, bất động sản (BĐS) vẫn duy trì sức hấp dẫn nhờ khả năng gia tăng giá trị. Khảo sát của batdongsan.com ghi nhận mặt bằng giá trên thị trường thứ cấp của chung cư khu vực phía tây TP.HCM biến động đáng kể thời gian qua.

Bên cạnh đó, dữ liệu của batdongsan.com vào tháng 4 cũng chỉ ra, nhu cầu tìm kiếm căn hộ tại TP.HCM tăng 25% trong 3 tháng so với cùng kỳ. Đặc biệt, khu vực phía tây thành phố ghi nhận lượng người mua và nhà đầu tư tăng mạnh nhờ lợi thế về giá cả hợp lý, hạ tầng giao thông phát triển và khả năng kết nối thuận tiện với trung tâm. Dự kiến dư địa tăng giá còn lớn khi hàng loạt dự án hạ tầng vành đai đang được triển khai.

Một trong những lợi thế nổi bật của khu tây là quy mô dân số. Khu vực này hiện là nơi sinh sống của khoảng 3-3,5 triệu người, chiếm gần 40% dân số TP.HCM. Con số này cao hơn so với khu đông và khu nam.

Nhiều phụ huynh tìm hiểu để mua nhà cho con là sinh viên tại TP.HCM. Ảnh: Seaholdings.

Tỷ suất cho thuê đang vượt mức trung bình toàn thành phố. Hiện nay, tỷ suất cho thuê căn hộ tại khu tây đạt trung bình 3,0-4,2%/năm, vượt hẳn khu đông là 2,8-3,5%, vốn được xem là “điểm nóng” của thị trường những năm qua. Khu tây hiện tập trung nhiều tiện ích liền kề như siêu thị, trung tâm thương mại, trường đại học, bệnh viện lớn… tạo lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút người thuê ổn định, lâu dài, từ sinh viên, người trẻ đi làm đến hộ gia đình trẻ. Do đó, trước sự tăng giá về nhà ở, xu hướng của người trẻ cũng chuyển đổi từ thuê sang ổn định bằng cách vay ngân hàng để sở hữu nhà.

Các chuyên gia cũng nhận định, người trẻ không nên chỉ nhìn vào chi phí vay vốn ngắn hạn, mà cần xem xét giá trị tài sản sẽ gia tăng ra sao trong 5-10 năm tới. Nếu BĐS tăng trưởng 10% mỗi năm, thì chỉ trong vài năm đã đủ bù đắp phần lãi vay ban đầu, đồng thời mang lại lợi ích kép là an cư và đầu tư.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự tham gia thẩm định của ngân hàng trong dự án lớn. Với vai trò cung cấp vốn, ngân hàng chỉ giải ngân cho dự án đáp ứng đầy đủ pháp lý, đảm bảo tiến độ và năng lực chủ đầu tư. Điều này đồng nghĩa, người mua không chỉ được hỗ trợ tài chính, mà còn gián tiếp được “bảo chứng” an toàn cho khoản đầu tư.

Căn hộ 2 phòng ngủ tại Cielo có mức giá khoảng 1,4- 1,8 tỷ đồng . Ảnh: Seaholdings.

Trong bức tranh chung, căn hộ Cielo thuộc Destino Centro nổi bật như lựa chọn tiêu biểu. Với mức giá dưới 2 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ, chính sách thanh toán ban đầu nhẹ nhàng, phù hợp khả năng tài chính của nhiều gia đình và sự đồng hành của ngân hàng, căn hộ mang đến lời giải trọn vẹn cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Sự kết hợp “3 bên” - người mua, chủ đầu tư, ngân hàng - đang trở thành mô hình an toàn và bền vững nhất trên thị trường hiện nay. Theo đại diện Seaholdings cho biết, với chính sách áp dụng hiện nay, tổng mức chiết khấu lên đến 11%, người sở hữu căn hộ Cielo sẽ tối ưu được hơn nữa dòng tiền.

Có thể nói, trong giai đoạn lãi suất hạ nhiệt, mua nhà không chỉ là bài toán chi phí mà là chiến lược tài chính dài hạn. Nếu gửi tiết kiệm giúp an toàn vốn, thì mua căn hộ lại mở ra cánh cửa tích lũy tài sản, đồng thời tận dụng được chu kỳ tăng trưởng của BĐS.