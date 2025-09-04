BIM Land tăng trưởng doanh thu gần 20% nhờ BĐS và du lịch phục hồi

Nhờ thị trường bất động sản phục hồi, du lịch diễn biến tích cực, BIM Land đạt doanh thu 2.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng gần 20% so với cùng kỳ 2024.

Trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động kinh doanh của BIM Land tăng trưởng đồng thời ở cả hai mảng cốt lõi, gồm kinh doanh bất động sản (BĐS) và khách sạn. BIM Land đạt doanh thu khoảng 2.700 tỷ đồng , tăng gần 20% so với nửa đầu năm 2024.

Đại diện công ty cho biết doanh thu từ hoạt động kinh doanh BĐS tăng 7% so với cùng kỳ, còn mảng khách sạn và dịch vụ tăng gần 30% trong bối cảnh thị trường du lịch phục hồi tích cực và BIM Land mở rộng quy mô khách sạn. Tỷ lệ lấp đầy phòng tại các cơ sở của BIM Land cải thiện rõ so với nửa đầu năm ngoái. Công ty đưa vào vận hành thêm hai khách sạn Soul Boutique Phú Quốc và Holiday Inn Vientiane (Lào). Nhờ vậy, lợi nhuận gộp mảng kinh doanh dịch vụ cũng tăng hơn 2 lần.

Theo báo cáo định kỳ vừa gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), sức khỏe tài chính của BIM Land cũng được cải thiện. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty đến hết ngày 30/6 đạt xấp xỉ 2.380 tỷ đồng , tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. BIM Land cũng ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng 3,3% lên mức 7.275 tỷ đồng .

Dự án Thanh Xuan Valley do BIM Land phát triển có tổng diện tích gần 170 ha. Ảnh phối cảnh.

BIM Land cải thiện nhiều chỉ số tài chính sau giai đoạn tập trung đầu tư xây dựng dự án, đẩy mạnh kiểm soát chi phí nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.

“Các chỉ số cho thấy sức khỏe tài chính ổn định và an toàn, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Việc kiên định kỷ luật tài chính giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định trong mọi hoạt động”, đại diện công ty chia sẻ.

Trong giai đoạn tới, BIM Land tiếp tục duy trì kỷ luật tài chính, đồng thời theo đuổi chiến lược dài hạn để tạo ra giá trị bền vững.

Nửa đầu năm, BIM Land giới thiệu nhiều dự án trọng điểm như Thanh Xuan Valley, SkyM, Sora Bay, đồng thời đưa vào vận hành khu nghỉ dưỡng 5 sao InterContinental Halong Bay từ tháng 7. Các dự án nhận được sự quan tâm từ thị trường. Nhiều dự án được công ty chuẩn bị bàn giao hoặc mở bán trong giai đoạn sắp tới.

Đây cũng là cơ sở vững chắc để BIM Land có thể ghi nhận doanh số tăng trưởng vượt trội từ các dự án kể trên trong kỳ báo cáo 6 tháng cuối năm. Chủ đầu tư dự kiến báo lãi lớn cả năm 2025.

BIM Land là thành viên của BIM Group, có trụ sở chính tại phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh). Đến nay, doanh nghiệp phát triển nhiều dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Quảng Ninh, Phú Quốc, Vĩnh Phúc, Vientiane (Lào). Với mục tiêu phát triển dự án theo tiêu chuẩn quốc tế, BIM Land duy trì hợp tác đối tác hàng đầu như InterContinental Hotels Group (IHG), Hyatt Hotels and Resorts, The Ascott, Sailing Club Leisure Group, Frasers Property Group…