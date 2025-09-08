Hải Phòng thắp sáng kinh tế đêm, bất động sản Vũ Yên đón dòng tiền mới

Cầu Hoàng Gia khánh thành, VinWonders Vũ Yên khai trương, Vincom Mega Mall chuẩn bị đón khách... mở ra cánh cửa cho nền kinh tế đêm và du lịch cao cấp tại Vinhomes Royal Island.

Những dòng khách liên tục đổ bộ mang theo dòng tiền mới lập tức kích hoạt chuỗi dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, đưa Vũ Yên thành tâm điểm hút vốn đầu tư hàng đầu miền Bắc.

Vũ Yên - tâm điểm mới của kinh tế đêm và du lịch cao cấp

Ngay khi cầu Hoàng Gia chính thức khánh thành, đảo Vũ Yên (Hải Phòng) chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục về nhịp sống và dòng khách. Cửa hàng, khu dịch vụ ven các trục giao thông chính của Vinhomes Royal Island hoạt động hết công suất, kéo dài giờ mở cửa đến tận khuya.

“Trước đây muốn sang đảo phải đi vòng. Giờ qua cầu chỉ mất đúng 5 phút. Khách đến ngày một nhiều, chúng tôi mở tới nửa đêm vẫn kín bàn”, anh Hoàng Minh, một chủ nhà hàng ẩm thực ven phố đi bộ - Công viên Vũ Yên, chia sẻ.

Không chỉ đón khách từ trung tâm thành phố, Vũ Yên còn hấp dẫn lượng lớn du khách từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh... đặc biệt vào dịp cuối tuần. Sức hút đến từ loạt tiện ích lần đầu xuất hiện tại miền Bắc, như VinWonders Vũ Yên với Safari, sân golf, học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền... Tới đây, khi Vincom Mega Mall Royal Island chính thức khai trương, dòng khách được dự báo tiếp tục tăng mạnh.

Vinhomes Royal Island rực rỡ không khí lễ hội, thu hút hàng nghìn lượt khách đổ về mỗi đêm.

Bức tranh sôi động về đêm tại Vũ Yên đang đóng góp đáng kể cho du lịch thành phố. Theo số liệu từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng, 7 tháng đầu năm 2025, Hải Phòng đón hơn 9,37 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Con số này sẽ còn bứt phá khi Hải Phòng triển khai đề án “Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm” (theo Quyết định 1894/QĐ-BVHTT&DL ngày 14/7 của Bộ VH-TT&DL). Thành phố sẽ hoàn thiện khung chính sách, mở hành lang pháp lý cho loại hình kinh doanh đêm, đồng thời phát triển các khu phố đi bộ, chợ đêm, trung tâm giải trí tại Đồ Sơn, Cát Bà, Vũ Yên...

Mục tiêu của Hải Phòng là kiến tạo những “phố không ngủ” như Shibuya (Tokyo), Itaewon (Seoul) hay Tạ Hiện (Hà Nội), Bùi Viện (TP.HCM). Trong tầm nhìn này, Vinhomes Royal Island với hạ tầng vượt trội, dịch vụ chuẩn quốc tế và không gian giải trí cao cấp được xem là động lực then chốt.

Điểm đến khai thác dòng tiền hàng đầu miền Bắc

Sự xuất hiện của cầu Hoàng Gia và chuỗi tiện ích giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp đang biến Vũ Yên thành điểm đến về đêm mới của miền Bắc, đồng thời mở ra cơ hội bứt phá cho BĐS Vinhomes Royal Island.

Nếu trước đây, du khách đến Hải Phòng chủ yếu trải nghiệm trong ngày, thì nay Vũ Yên giữ chân họ bằng hệ sinh thái khép kín cả ngày lẫn đêm. VinWonders Vũ Yên, sân golf 36 hố, phố đi bộ ven sông, quảng trường Hoàng Gia... tất cả kết nối trực tiếp với phố cổ Hải Phòng qua cầu Hoàng Gia, tạo nên chuỗi trải nghiệm liên tục và liền mạch.

Tại đây, du khách có thể chơi golf, vui chơi tại công viên, mua sắm, thưởng thức ẩm thực, dạo phố và hòa mình vào nghệ thuật đường phố suốt 24 giờ. Mô hình “day & night economy” này đã chứng minh hiệu quả trên thế giới khi 70% chi tiêu của khách tập trung vào trải nghiệm đêm.

Cầu Hoàng Gia kết nối trung tâm Hải Phòng, đưa dòng khách về Vinhomes Royal Island mỗi đêm.

Cầu Hoàng Gia khánh thành, cùng sự hội tụ của cả 3 loại hình giao thông “không - thủy - bộ” tại trung tâm thành phố cảng đã mở lối cho khách du lịch muôn phương đổ về Vũ Yên. Đặc biệt, khi Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư quốc tế, trung tâm của lối sống xa xỉ mới, thì những tọa độ với phong cách sống toàn cầu và trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp 365 ngày/năm như Vinhomes Royal Island sẽ là thỏi nam châm thu hút giới tinh hoa.

Các mô hình kinh doanh, dịch vụ về đêm tại Vũ Yên có cơ hội phát triển nhờ dòng khách đông đảo.

Dòng khách cao cấp liên tục đổ về Vũ Yên đang mở ra dư địa dồi dào cho hệ sinh thái dịch vụ. Các nhà hàng, quán bar, cửa hiệu mua sắm, trung tâm giải trí sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi nhu cầu tận hưởng cuộc sống về đêm. Khách lưu trú dài ngày thúc cũng đẩy dịch vụ khách sạn, homestay, villa nghỉ dưỡng phát triển, tạo nên lực đẩy gia tăng giá trị cho bất động sản.

Khi thị trường ngày càng nhận thức rõ tiềm năng của kinh tế đêm như một “mỏ vàng” mới, nhu cầu sở hữu bất động sản tại những tâm điểm như Vũ Yên sẽ gia tăng mạnh mẽ. Cả nhà đầu tư cá nhân và các doanh nghiệp dịch vụ đều muốn “đặt chỗ” để khai thác dòng khách khổng lồ, trong khi nguồn cung tại Vinhomes Royal Island lại có giới hạn. Cầu vượt cung chắc chắn sẽ kéo giá trị bất động sản tại đây đi lên nhanh chóng.

Chưa kể, xu hướng tăng giá của bất động sản có giá trị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng đã được thực tế chứng minh. Vì vậy, sở hữu bất động sản Vũ Yên hiện tại đồng nghĩa với việc vừa khai thác kinh doanh ngay để tối đa lợi nhuận từ dòng khách đang tăng trưởng, vừa đón trọn biên độ tăng giá tài sản trong trung và dài hạn. Đặc biệt, khi nền kinh tế Hải Phòng được định hình rõ nét, nhà đầu tư sớm “cắm chốt” tại Vinhomes Royal Island sẽ nắm trong tay những “cỗ máy sinh lời” không ngày nghỉ.