VN-Index gây chú ý

VN-Index vừa có tuần tăng hơn 6%, một số công ty chứng khoán vẫn cảnh báo thị trường có thể xuất hiện nhịp giảm ngắn hạn do ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại và áp lực chốt lời.

Các công ty chứng khoán vẫn duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần 6-10/10 vừa qua, chỉ số VN-Index đã ghi nhận nhịp phục hồi mạnh, tăng hơn 100 điểm sau khi lùi về mốc 1.640 điểm ở phiên đầu tuần. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc FTSE Russell ra thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp vào ngày 7/10, tạo động lực mạnh mẽ giúp tâm lý nhà đầu tư hứng khởi trở lại.

Thanh khoản toàn thị trường cải thiện 19% so với tuần trước, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là hệ sinh thái Vingroup, dẫn dắt đà tăng. Dù khối ngoại tiếp tục bán ròng, áp lực đã giảm đáng kể so với các tuần liền kề.

Kết thúc tuần, VN-Index đóng cửa ở 1.747,55 điểm, tăng 101,73 điểm, tương đương 6,18% so với tuần trước đó, đánh dấu một trong những tuần phục hồi ấn tượng nhất kể từ đầu năm.

VN-Index hướng đến vùng 1.800 điểm

Theo báo cáo cập nhật từ các công ty chứng khoán, VN-Index đang duy trì đà tăng mạnh sau khi vượt qua vùng kháng cự quan trọng 1.720 điểm, mở ra triển vọng hướng tới mốc 1.800 điểm trong thời gian tới.

Công ty Chứng khoán SSI đánh giá chỉ số VN-Index đã bứt phá thành công qua vùng cản 1.720 điểm, qua đó mở rộng dư địa tiến tới vùng mục tiêu 1.785-1.800 điểm. Trong kịch bản điều chỉnh kỹ thuật, SSI kỳ vọng chỉ số sẽ sớm lấy lại cân bằng quanh 1.720-1.730 điểm.

Cùng quan điểm, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán TPBank (TPS) cho rằng VN-Index đang duy trì quán tính tăng với thanh khoản ổn định trên mức trung bình 20 phiên - một tín hiệu cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang ở trạng thái lạc quan.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, đồ thị VN-Index đã “breakout” khỏi mô hình tam giác cân, qua đó xác lập tiềm năng hướng tới vùng điểm số tối thiểu theo lý thuyết là khoảng 1.776 điểm. Các chỉ báo động lượng đều cho tín hiệu tích cực, ủng hộ cho xu hướng tăng ngắn hạn. TPS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại hoặc có thể mua mới có chọn lọc.

VN-Index có tuần tăng điểm ấn tượng hơn 100 điểm. Ảnh: TradingView.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) ghi nhận thị trường đã có tuần bứt phá mạnh mẽ khi vượt qua vùng quan trọng 1.710 điểm và kết tuần gần mốc 1.750 điểm.

Theo các chuyên gia tại đây, động lực tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng, trong đó bộ 3 VHM, VIC và VPL đóng góp hơn 40 điểm cho chỉ số chung. Diễn biến tích cực này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang kỳ vọng vào một chu kỳ tăng trưởng mới.

Với đà lan tỏa dòng tiền ngày càng rộng, VN-Index được kỳ vọng đang bước vào giai đoạn khởi đầu của xu hướng tăng mới, hướng đến vùng kháng cự tâm lý 1.800 điểm.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên đầu tuần do tác động từ căng thẳng thuế quan.

Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh này sẽ không quá mạnh, khi dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa, còn tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn tích cực. Công ty nâng đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường từ “trung tính” lên “tăng”, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Trong trung hạn, nhà môi giới chứng khoán này giữ quan điểm thị trường vẫn nằm trong xu hướng tăng, đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn và khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.

Đà tăng được củng cố, dòng tiền phân hóa mạnh

Ở góc độ kỹ thuật, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết các chỉ báo đang củng cố cho xu hướng tăng hiện tại. Thanh khoản mua chủ động gia tăng cho thấy kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục quá trình chinh phục các vùng điểm cao hơn trong tuần này.

VCBS nhận định thị trường vừa trải qua một tuần tăng điểm ấn tượng với vai trò dẫn dắt của nhóm bluechip, song đà lan tỏa sang phần còn lại của thị trường vẫn hạn chế khi nhiều mã vẫn đang trong trạng thái tích lũy hoặc kiểm định lại vùng hỗ trợ. Dòng tiền hiện cũng đang có sự phân hóa.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì hoặc gia tăng tỷ trọng ở những mã đã có tín hiệu vượt kháng cự rõ ràng, đồng thời tận dụng nhịp luân chuyển dòng tiền để mua ngắn hạn có chọn lọc, tập trung vào các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như ngân hàng, đầu tư công - xây dựng và bán lẻ.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcap đánh giá vùng 1.705-1.710 điểm hiện đóng vai trò là hỗ trợ cho tín hiệu vượt đỉnh, còn vùng 1.730-1.735 điểm là hỗ trợ trong phiên. Công ty nâng biên độ mục tiêu của VN-Index lên 1.765-1.770 điểm, đồng thời khuyến nghị chốt lời một phần (khoảng 50%) các vị thế ngắn hạn đã đạt hoặc vượt vùng giá cao trước đó.

Với các mã đang dao động quanh vùng giá thấp, Vietcap khuyến nghị mở vị thế mới có chọn lọc để duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý trong danh mục.