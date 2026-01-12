Toàn cảnh khu vực xây cầu 23.000 tỷ nối khu nam TP.HCM với Đồng Nai

Đáng chú ý, đây sẽ là dự án đầu tiên tại TP.HCM được xây dựng đường nhiều tầng, gồm đường dưới mặt đất và hai tầng trên cầu cạn. Thực tế, đoạn tuyến dự án đi qua đường Hoàng Quốc Việt có lộ giới quy hoạch nhỏ, không đáp ứng đủ để làm đường đi dưới mặt đất như truyền thống. Vì vậy, giải pháp đường nhiều tầng một số đoạn vừa đảm bảo tăng năng lực lưu thông, vừa tiết kiệm chi phí giải tỏa mặt bằng, hạn chế di dời làm ảnh hưởng đời sống người dân.