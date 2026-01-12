Toàn cảnh khu vực xây cầu 23.000 tỷ nối khu nam TP.HCM với Đồng Nai

|
Cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, gồm cả phần cầu và đường dẫn (đoạn qua TP.HCM dài 4,6 km; qua Đồng Nai dài 1,7 km), được đầu tư 8 làn xe, kết nối khu nam TP.HCM với tỉnh Đồng Nai. Điểm đầu của dự án nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, trục đường huyết mạch đi qua nhiều phường, xã của khu nam TP.HCM.
Vị trí dự kiến xây cầu Phú Mỹ 2.
Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Khu vực xây dựng phần cầu chính của dự án ở phía TP.HCM hiện chủ yếu là các bãi xe container, nhà kho, trụ sở các công ty vận tải hàng hóa.
Đáng chú ý, đây sẽ là dự án đầu tiên tại TP.HCM được xây dựng đường nhiều tầng, gồm đường dưới mặt đất và hai tầng trên cầu cạn. Thực tế, đoạn tuyến dự án đi qua đường Hoàng Quốc Việt có lộ giới quy hoạch nhỏ, không đáp ứng đủ để làm đường đi dưới mặt đất như truyền thống. Vì vậy, giải pháp đường nhiều tầng một số đoạn vừa đảm bảo tăng năng lực lưu thông, vừa tiết kiệm chi phí giải tỏa mặt bằng, hạn chế di dời làm ảnh hưởng đời sống người dân.
Phối cảnh đoạn nhiều tầng của dự án cầu Phú Mỹ 2. Nguồn: Masterise.
Hiện vẫn chưa có đường hiện hữu để kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Hoàng Quốc Việt, toàn vực đường kết nối trong tương lai đi qua chủ yếu là đất trống, kênh rạch và một phần nhà dân. Trong tương lai, tuyến tốc độ nhanh cầu đường Phú Mỹ 2 sẽ cùng với các tuyến trên cao trục đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) và đường 25C (Đồng Nai) tạo trục giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.
Công trình dự kiến khởi công vào ngày 15/1 tới đây và hoàn thành năm 2029, nhằm chia sẻ lưu lượng cho cầu Phú Mỹ hiện hữu. Trước đây, người dân và hàng hóa từ khu nam TP.HCM đi các tỉnh Đông Nam Bộ chủ yếu di chuyển bằng cầu Phú Mỹ và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong ảnh là cầu Phú Mỹ hiện hữu qua sông Sài Gòn, gần khu vực xây dựng cầu Phú Mỹ 2 sắp tới.
Cách không xa khu vực cầu Phú Mỹ 2 là nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Bình Khánh, TP.HCM) với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Công trình dự kiến thông xe toàn tuyến từ tháng 9/2026, giúp kết nối trực tiếp khu nam TP.HCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo động lực phát triển cho TP.HCM, Đồng Nai.
Ở phía Đồng Nai, điểm cuối của dự án cầu Phú Mỹ 2 nằm tại đường Liên Cảng (xã Đại Phước).
Theo ghi nhận vào tháng 1, khu vực đường Liên Cảng hiện tại là đất ven sông thưa thớt dân cư sinh sống và đất canh tác nông nghiệp.
Khu vực dự kiến khởi công xây dựng cầu Phú Mỹ 2, nhìn từ phía tỉnh Đồng Nai.
Tương lai, khi cầu Phú Mỹ 2 hoàn thành cùng các dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), cầu Cát Lái sẽ hình thành nhiều trục giao thông kết nối giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, đồng thời giảm tải cho các tuyến đường huyết mạch hiện hữu, kết nối giao thông, phát triển kinh tế giữa hai địa phương và khu vực.
