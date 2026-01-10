'Siêu' nút giao kết nối 2 cao tốc hơn 57.000 tỷ với sân bay Long Thành

Dự án đường T1 và T2 là công trình giao thông kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Công trình được khởi công từ tháng 7/2023, thời gian xây dựng 885 ngày, tổng giá trị hơn 2.630 tỷ đồng . Trong ảnh là nút giao tuyến T2 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đây được đánh giá là nút giao phức tạp nhất của dự án.

Với thiết kế đa tầng, nút giao này không chỉ kết nối T2 với cao tốc TP.HCM - Long Thành mà còn liên thông với tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu nằm phía dưới, thiết lập một mạng lưới giao thông đa tầng hiện đại.

Đây là cửa ngõ chính để kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM, khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai và các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Các nhánh cầu nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã được thảm nhựa và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông như hộ lang, biển báo, hệ thống chiếu sáng và đang chờ thi công vạch kẻ đường.

Tuyến chính T2 kết nối sân bay Long Thành có chiều dài 3,5 km nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với sân bay, đồng thời song song với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cách đó khoảng 3,5 km, nút giao T1-T2 cũng đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính. Các nhánh cầu dẫn thuộc tuyến T2 ra vào sân bay đã được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

Hạng mục cầu vượt trên tuyến đường T1 đi thẳng vào sân bay Long Thành đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thời gian gần dây.

Phần lớn chiều dài tuyến đã được thảm nhựa, chờ sơn vạch đường, trong khi cảnh quan mảng xanh đang được chỉnh trang.

Đường dẫn cho các phương tiện quay đầu về Quốc lộ 51 và nhập vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được thi công cấp phối đá dăm, chờ thảm nhựa.

Nút giao giữa hai tuyến đường T1 và T2 là một trong những nút giao trọng yếu nhất của dự án. Công trình này không chỉ kết nối trực tiếp hai tuyến đường mới xây dựng mà còn điều phối luồng phương tiện di chuyển giữa trục Bắc - Nam (qua T1) và trục Đông - Tây (qua T2).

Nút giao T1 - T2 được xây dựng đa tầng, với các làn đường riêng biệt nhằm đảm bảo lưu lượng xe lưu thông liên tục không bị ùn tắc ngay cả trong giờ cao điểm.

Đây là "trái tim" kết nối của toàn bộ hệ thống giao thông dự án, đưa hành khách từ và đến sân bay một cách thuận lợi, đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị và logistics dọc hai bên trục T1 và T2 trong tương lai.

Trong ảnh là nút giao đường T1 với Quốc lộ 51 ở Đồng Nai đã hoàn thành gần 100% khối lượng thi công. Mặt đường chính và dải phân cách, thảm xanh cơ bản hoàn thiện, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đang chờ thi công vạch kẻ đường.

Đây là điểm giao cắt giữa tuyến T1 dài hơn 4,3 km và trục Quốc lộ 51 - con đường huyết mạch kết nối Đồng Nai với các tỉnh miền Đông Nam bộ và các hành lang kinh tế biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, chậm thi công do các đơn vị phối hợp chưa tốt. Điều này liên quan đến trách nhiệm của nhiều đơn vị, đặc biệt là chủ đầu tư.

Một loạt dự án giao thông quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng kết nối tỉnh Đồng Nai đã được TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư khi sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành.

