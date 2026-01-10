Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

'Siêu' nút giao kết nối 2 cao tốc hơn 57.000 tỷ với sân bay Long Thành

  • Thứ bảy, 10/1/2026 06:00 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Dự án đường T1 và T2 là công trình giao thông kết nối sân bay Long Thành với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được khẩn trương xây dựng.

san bay long thanh anh 1

Dự án đường T1 và T2 là công trình giao thông kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Công trình được khởi công từ tháng 7/2023, thời gian xây dựng 885 ngày, tổng giá trị hơn 2.630 tỷ đồng. Trong ảnh là nút giao tuyến T2 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đây được đánh giá là nút giao phức tạp nhất của dự án.
san bay long thanh anh 2

Vị trí các nút giao hai tuyến đường T1 và T2 kết nối sân bay quốc tế Long Thành.
san bay long thanh anh 3

Với thiết kế đa tầng, nút giao này không chỉ kết nối T2 với cao tốc TP.HCM - Long Thành mà còn liên thông với tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu nằm phía dưới, thiết lập một mạng lưới giao thông đa tầng hiện đại.
san bay long thanh anh 4

Đây là cửa ngõ chính để kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM, khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai và các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
san bay long thanh anh 5

Các nhánh cầu nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã được thảm nhựa và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông như hộ lang, biển báo, hệ thống chiếu sáng và đang chờ thi công vạch kẻ đường.
san bay long thanh anh 6

Tuyến chính T2 kết nối sân bay Long Thành có chiều dài 3,5 km nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với sân bay, đồng thời song song với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
san bay long thanh anh 7

Tuyến T2 được thiết kế với 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn đường cao tốc và tốc độ thiết kế 100 km/h.
san bay long thanh anh 8

Cách đó khoảng 3,5 km, nút giao T1-T2 cũng đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính. Các nhánh cầu dẫn thuộc tuyến T2 ra vào sân bay đã được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

san bay long thanh anh 9

Hạng mục cầu vượt trên tuyến đường T1 đi thẳng vào sân bay Long Thành đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thời gian gần dây.
san bay long thanh anh 10

Phần lớn chiều dài tuyến đã được thảm nhựa, chờ sơn vạch đường, trong khi cảnh quan mảng xanh đang được chỉnh trang.
san bay long thanh anh 11

Đường dẫn cho các phương tiện quay đầu về Quốc lộ 51 và nhập vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được thi công cấp phối đá dăm, chờ thảm nhựa.
san bay long thanh anh 12

Nút giao giữa hai tuyến đường T1 và T2 là một trong những nút giao trọng yếu nhất của dự án. Công trình này không chỉ kết nối trực tiếp hai tuyến đường mới xây dựng mà còn điều phối luồng phương tiện di chuyển giữa trục Bắc - Nam (qua T1) và trục Đông - Tây (qua T2).
san bay long thanh anh 13

Nút giao T1 - T2 được xây dựng đa tầng, với các làn đường riêng biệt nhằm đảm bảo lưu lượng xe lưu thông liên tục không bị ùn tắc ngay cả trong giờ cao điểm.

san bay long thanh anh 14

Đây là "trái tim" kết nối của toàn bộ hệ thống giao thông dự án, đưa hành khách từ và đến sân bay một cách thuận lợi, đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị và logistics dọc hai bên trục T1 và T2 trong tương lai.
san bay long thanh anh 15

Trong ảnh là nút giao đường T1 với Quốc lộ 51 ở Đồng Nai đã hoàn thành gần 100% khối lượng thi công. Mặt đường chính và dải phân cách, thảm xanh cơ bản hoàn thiện, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đang chờ thi công vạch kẻ đường.
san bay long thanh anh 16

Đây là điểm giao cắt giữa tuyến T1 dài hơn 4,3 km và trục Quốc lộ 51 - con đường huyết mạch kết nối Đồng Nai với các tỉnh miền Đông Nam bộ và các hành lang kinh tế biển.
Nhìn lại khoảnh khắc chuyến bay chở khách đầu tiên đến Long Thành 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways lần lượt hạ cánh sân bay Long Thành sáng 19/12, mở ra giai đoạn mới trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không.

Thúc tiến độ các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, chậm thi công do các đơn vị phối hợp chưa tốt. Điều này liên quan đến trách nhiệm của nhiều đơn vị, đặc biệt là chủ đầu tư.

09:51 7/1/2026

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên metro nối sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất

Chủ trì họp Ban Chỉ đạo các dự án đường sắt tối 6/1, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.

00:01 7/1/2026

TP.HCM khẩn trương làm cầu, đường kết nối Đồng Nai

Một loạt dự án giao thông quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng kết nối tỉnh Đồng Nai đã được TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư khi sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành.

10:47 28/12/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Quỳnh Danh

sân bay long thành TP.HCM Bà Rịa - Vũng Tàu Sân bay Long Thành Tuyến T1 - T2 sân bay long thành cao tốc nút giao

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý