Thúc tiến độ các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, chậm thi công do các đơn vị phối hợp chưa tốt. Điều này liên quan đến trách nhiệm của nhiều đơn vị, đặc biệt là chủ đầu tư.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Công Phong/TTXVN.

Chiều 6/1, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan về giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Hiện Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối sân bay Long Thành với các tuyến cao tốc, vành đai, quốc lộ.

Tuy nhiên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do chậm giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư 8 dự án kết nối với sân bay Long Thành.

Trong đó, 4 dự án với tổng mức đầu tư hơn 10.700 tỷ đồng đang thi công gồm: Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài trên 16 km), Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh (dài hơn 11 km), đường 25B (dài trên 9 km), đường 25C (dài hơn 2,6 km); số còn lại chưa khởi công.

Tại 4 dự án đang triển khai tiến độ thi công đều chưa đạt so với yêu cầu, chỉ có cao tốc tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Với đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh (có 3 gói thầu xây lắp), đến nay việc thi công tại các gói thầu mới đạt hơn 63%, gói thầu 26 tiến độ rất chậm.

Trên tuyến vẫn còn 2 vị trí trụ điện chưa được di dời. Đường 25B và 25C còn rất nhiều trường hợp chưa bồi thường, chưa được bố trí tái định cư.

Đặc biệt, đường 25C theo hợp đồng tháng 2/2026 sẽ hoàn thành nhưng đến nay do không có mặt bằng nên nhà thầu chỉ có thể làm các hạng mục cấu kiện đúc sẵn trên bãi đúc.

Theo các đơn vị thực hiện công tác thu hồi đất, tình trạng chậm giải phóng mặt bằng do vùng dự án có nhiều hồ sơ đất phức tạp, người dân sang nhượng đất bằng giấy viết tay, thiếu hợp tác trong quá trình kiểm đếm đất đai, tài sản; việc định giá cây trồng gặp nhiều khó khăn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng, tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, chậm thi công các dự án do các đơn vị phối hợp chưa tốt.

Tới đây, chủ đầu tư phải báo cáo cụ thể vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại đường 25B và 25C; lập tiến độ rõ ràng để đốc thúc nhà thầu triển khai thi công. Các xã có dự án đi qua phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhanh chóng tiến hành các hồ sơ, thủ tục để bồi thường. Với những trường hợp cố tình không hợp tác phải tiến hành kiểm đếm bắt buộc.

Các ngành chức năng cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận, ủng hộ dự án, tự nguyện bàn giao đất; lấy tuyên truyền, vận động làm nòng cốt trong công tác thu hồi đất.

Theo ông Nguyễn Văn Út, việc định giá cây trồng đã có quy định. Quá trình thực hiện, ban bồi thường, giải phóng mặt bằng cần vận dụng linh hoạt các chính sách theo hướng vì dân, có lợi cho người dân; tuyệt đối không được lợi dụng chính sách để làm trái, hưởng lợi.

Kết luận cuộc họp, ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành là rất cấp thiết.

Dự kiến nửa đầu năm 2026 sân bay Long Thành sẽ đi vào khai thác thương mại, lúc đó nếu các dự án chưa hoàn thành sân bay sẽ không phát huy hết hiệu quả, tỉnh bỏ lỡ nhiều cơ hội thu hút đầu tư các dự án lớn.

Theo ông Võ Tấn Đức, thời gian qua lãnh đạo Đồng Nai có rất nhiều chỉ đạo liên quan đến các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, song đến nay nhiều vấn đề vẫn chưa chuyển biến rõ rệt.

Các đơn vị cần tăng cường phối hợp để nhanh chóng giải quyết các điểm nghẽn, trong tháng 1 này phải di dời 2 trụ điện tại Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh và hoàn thành giải phóng mặt bằng đường 25B, 25C.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các dự án.