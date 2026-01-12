4 'đại dự án' 240.000 tỷ sắp khởi công tại TP.HCM

Ngày 15/1, TP.HCM sẽ khởi công, động thổ đồng loạt tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và siêu dự án Rạch Chiếc, tổng vốn gần 240.000 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2, một đường dưới mặt đất, hai đường trên cầu cạn. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Kế hoạch tổ chức lễ khởi công, động thổ 4 dự án trọng điểm này được UBND TP.HCM triển khai nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Điểm cầu trung tâm là lễ động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc tại phường Bình Trưng. Đây cũng là công trình có quy mô lớn nhất trong 4 dự án.

"Siêu" dự án Rạch Chiếc hơn 145.600 tỷ

Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 145.600 tỷ đồng , "siêu" công trình được triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Khu liên hợp có quy mô hơn 186 ha, được thực hiện trong khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng dự án.

Khu đất 186 ha triển khai Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công trình sẽ được tổ chức thành nhiều khu chức năng. Trong đó, khu văn hóa - thể dục thể thao gồm các công trình hạng mục như sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm thể thao dưới nước, trung tâm quần vợt, khu thể thao bóng đá, trung tâm thể thao đa năng.

Khu chức năng dịch vụ - công cộng đô thị gồm các hạng mục công trình: khu phục vụ vận động viên, huấn luyện viên, khách mời; quảng trường; bệnh viện thể thao; trung tâm hội nghị - triển lãm.

Khu chức năng cây xanh sử dụng công cộng gồm các hạng mục cây xanh công viên, mặt nước, các công trình khác; khu chức năng hạ tầng kỹ thuật, giao thông; đất di tích, tôn giáo (Khu di tích Bưng Sáu Xã).

Khi hoàn thành, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sẽ trở thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, có khả năng tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, bao gồm các sự kiện thể thao tầm cỡ như SEA Games, Asiad, Olympic khu vực và các giải đấu quốc tế khác; phục vụ đào tạo thể thao thành tích cao; đồng thời mở rộng không gian thể thao công cộng cho cộng đồng.

Đơn vị đề xuất dự án là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thành viên của Sun Group. Theo phương án tài chính, nhà đầu tư huy động 100% vốn để thực hiện dự án, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, còn lại 85% là vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) không người lái

Dịp này, TP.HCM cũng sẽ khởi công tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương). Sau khi khởi công, dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2030.

Bến Thành - Tham Lương là tuyến đường sắt đô thị thứ hai ở TP.HCM, đây cũng là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đồng thời là dự án tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188.

Về quy mô, dự án có tổng chiều dài 11,2 km, đoạn đi ngầm dài 9,2 km, đoạn chuyển tiếp dài 0,2 km, đoạn trên cao dài 0,8 km và đoạn đi trên mặt đất vào depot là 0,9 km. Tuyến có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 57.000 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM.

Điểm đầu tuyến được đấu nối vào ga Bến Thành của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ giữa tuyến metro số 1 và 2 tại khu vực trung tâm.

Điểm đầu của tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) được đấu nối vào ga Bến Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư), tuyến metro số 2 sẽ nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4, tức là vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu và nhân viên trên tàu. Công nghệ mới tuân thủ các nguyên tắc gồm áp dụng hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, tích hợp công nghệ tiên tiến, đồng thời đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Việc cập nhật công nghệ nhằm bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ, liên thông với tuyến metro số 1 và các tuyến metro khác trong tương lai.

Cầu Cần Giờ giảm tải phà Bình Khánh

Cầu Cần Giờ là một trong hai dự án cầu đủ điều kiện khởi công ngày 15/1. Công trình được thực hiện theo phương thức công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Tổng vốn đầu tư cầu Cần Giờ là 13.201 tỷ đồng , trong đó, phần do nhà đầu tư thu xếp khoảng 9.773 tỷ đồng , bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay; ngân sách TP.HCM tham gia khoảng 3.428 tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ xây dựng hạ tầng.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với khu vực Nhà Bè. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Cầu có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với Nhà Bè. Dự án gồm cầu chính dài gần 3 km và hơn 3,3 km đường dẫn cùng các cầu nhỏ vượt Sông Chà, Tắc Sông Chà, rạch Mương Ngang. Cầu được thiết kế 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc 80 km/h.

Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ không chỉ giải bài toán lệ thuộc vào phà Bình Khánh mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM về Cần Giờ còn khoảng 45-60 phút, tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics với khu đô thị lấn biển Cần Giờ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Cầu Phú Mỹ 2 kết nối sân bay Long Thành

Tương tự cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 được thực hiện theo phương thức công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), với quy mô vốn 23.185 tỷ đồng .

Trong cơ cấu nguồn vốn, nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất giá trị khoảng 15.083 tỷ đồng và ngân sách thành phố khoảng 5.807 tỷ đồng . Việc thanh toán dự kiến thực hiện trong vòng 3 năm sau khi công trình hoàn thành, bàn giao.

Cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, gồm cả phần cầu và đường dẫn (đoạn qua TP.HCM dài 4,6 km; qua Đồng Nai dài 1,7 km). Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), điểm cuối kết nối đường Liên Cảng (Đồng Nai). Cầu được thiết kế quy mô 8 làn xe (6 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp); đường dẫn hai đầu cầu tối thiểu 8 làn xe với hạ tầng kỹ thuật tương ứng.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 sẽ giảm tải cho cầu Phú Mỹ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời hình thành tuyến kết nối trực tiếp từ khu nam TP.HCM sang Nhơn Trạch và sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Sau khi nghị quyết được thông qua, UBND TP.HCM sẽ giao các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trước đó, theo đề xuất của Tập đoàn Masterise, dự án sẽ làm đường nhiều tầng, bao gồm đường dưới mặt đất và hai tầng trên cầu cạn.