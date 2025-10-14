Nhà môi giới chứng khoán lớn nhất Việt Nam chốt giá IPO

CTCP Chứng khoán VPS vừa điều chỉnh phương án IPO, nâng giá chào bán tối thiểu từ 22.457 đồng lên 60.000 đồng/cổ phiếu, ước tính thu về hơn 12.100 tỷ đồng sau thương vụ.

VPS có thể thu về hơn 12.100 tỷ đồng từ đợt IPO. Ảnh: VPS.

CTCP Chứng khoán VPS (VPS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Theo đó, giá chào bán cổ phiếu tối thiểu đã được thay đổi tăng từ 22.457 đồng/cổ phiếu lên 60.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này được HĐQT VPS thông qua trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo BCTC giữa niên độ năm 2025 đã được kiểm toán, đồng thời phản ánh vị thế dẫn đầu, năng lực tài chính vững mạnh và triển vọng tăng trưởng bền vững của công ty trong giai đoạn tới.

Nếu chào bán thành công toàn bộ 202,31 triệu cổ phiếu với mức giá trên, VPS ước tính thu về hơn 12.100 tỷ đồng .

Trong đó, công ty dự kiến sử dụng gần 8.983 tỷ đồng để cho vay giao dịch ký quỹ; 900 tỷ đồng cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; 270 tỷ đồng cho đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Số tiền thu về dự kiến được sử dụng từ năm 2025 đến hết năm 2027, riêng mục đích cho vay ký quỹ sẽ được sử dụng đến hết năm 2026.

Đây là một trong 3 phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2025 của VPS thông qua, bao gồm phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng, chào bán lần đầu ra công chúng tối đa 202,31 triệu cổ phiếu và chào bán 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Với các phương án này, VPS sẽ nâng số lượng cổ phiếu từ hơn 570 triệu cổ phiếu lên hơn 1,64 tỷ cổ phiếu, tương ứng quy mô vốn điều lệ tăng từ 5.700 tỷ đồng lên hơn 16.400 tỷ đồng .

VPS được thành lập năm 2006, tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) - công ty con của VPBank.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2015, VPBank đã thoái 89% vốn tại VPBS, sau đó công ty đổi tên thành CTCP Chứng khoán VPS vào năm 2018. Cũng trong năm này, VPS nâng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng , trở thành một trong những công ty chứng khoán lớn nhất thị trường.

Khác với nhiều công ty cùng ngành tập trung mạnh vào tự doanh, VPS chọn chiến lược dồn nguồn lực vào mảng môi giới và cho vay ký quỹ. Từ quý I/2021, VPS lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới, và duy trì vị thế số một suốt 18 quý liên tiếp trên cả 4 bảng xếp hạng: HoSE, HNX, UPCoM và phái sinh.

Trong quý III/2025, VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu tại Việt Nam, ghi nhận quý thứ 19 liên tiếp giữ vững vị thế số 1. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), thị phần môi giới cổ phiếu của VPS trong quý III đạt 17,05%, tăng 1,68 điểm % so với quý trước.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của VPS đạt hơn 2.564 tỷ đồng , vượt mức lợi nhuận cả năm 2024 và tăng 52,3% so với cùng kỳ năm trước.