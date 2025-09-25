Nhà môi giới chứng khoán lớn nhất Việt Nam sắp IPO

VPS dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 16.500 tỷ đồng thông qua 3 phương án phát hành cổ phiếu, đồng thời chuẩn bị kế hoạch niêm yết trên HoSE sau IPO.

VPS là công ty dẫn đầu trong mảng môi giới cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Ảnh: VPS.

CTCP Chứng khoán VPS vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025, trong đó dự kiến trình cổ đông 3 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Các phương án bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu; chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO); và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Với phương án phát hành cổ phiếu thưởng, VPS dự kiến phát hành 710 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đợt phát hành này được lên kế hoạch triển khai trong giai đoạn quý IV/2025-2026.

Đối với phương án IPO, công ty sẽ chào bán tối đa 202,3 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương đương 15,81% vốn điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng. Thời điểm thực hiện dự kiến từ quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. HĐQT cũng đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán, nhưng phải đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025.

Với phương án phát hành riêng lẻ, VPS dự kiến chào bán 161,85 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong giai đoạn 2025-2026. Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành hoặc giá trị sổ sách gần nhất.

Nếu hoàn tất cả 3 phương án trên, vốn điều lệ của VPS sẽ được nâng từ 5.700 tỷ đồng lên 16.442 tỷ đồng , tức tăng gấp gần 3 lần.

Song song với kế hoạch phát hành, HĐQT VPS cũng trình cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), cũng như đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) sau khi IPO hoàn tất. Trong trường hợp chưa đáp ứng điều kiện niêm yết, VPS sẽ đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

VPS được thành lập năm 2006, tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) - công ty con của VPBank.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2015, VPBank đã thoái 89% vốn tại VPBS, sau đó công ty đổi tên thành CTCP Chứng khoán VPS vào năm 2018. Cũng trong năm này, VPS nâng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng , trở thành một trong những công ty chứng khoán lớn nhất thị trường.

Khác với nhiều công ty cùng ngành tập trung mạnh vào tự doanh, VPS chọn chiến lược dồn nguồn lực vào mảng môi giới và cho vay ký quỹ. Từ quý I/2021, VPS lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới, và duy trì vị thế số một suốt 18 quý liên tiếp trên cả 4 bảng xếp hạng: HoSE, HNX, UPCoM và phái sinh.

Tính riêng quý II/2025, VPS tiếp tục đứng đầu thị trường với thị phần 15,37% trên HoSE, 18,82% trên HNX, 16,57% trên UPCoM và 46,39% ở phái sinh.