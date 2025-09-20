Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế Giới Di Động thu gần 100.000 tỷ đồng sau 8 tháng

Thế Giới Di Động tiến sát đến mốc doanh thu 100.000 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch năm nhờ các ngành hàng lớn như laptop, điện máy, thực phẩm tươi sống...

Điện Máy Xanh đóng góp hơn 44.500 tỷ đồng doanh thu, còn Thegioididong.com mang về trên 22.550 tỷ đồng. Ảnh: MWG.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2025 với doanh thu 99.801 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã hoàn thành 67% kế hoạch năm.

Xét theo từng mảng kinh doanh, chuỗi cửa hàng Điện Máy Xanh đóng góp hơn 44.500 tỷ đồng doanh thu, còn Thegioididong.com mang về trên 22.550 tỷ đồng.

Các ngành hàng lớn, đặc biệt là máy tính xách tay và điện máy đều cho thấy mức tăng tốt so với cùng kỳ. Đáng chú ý, bắt đầu từ tháng 8, chuỗi Thegioididong.com, Điện Máy Xanh và TopZone đã khởi động công tác chuẩn bị cho sự kiện mở bán iPhone 17 trong tháng 9. Đây là lần đầu tiên sản phẩm được mở bán đồng thời với thị trường Mỹ.

Đối với chuỗi Bách Hóa Xanh, MWG thu gần 30.500 tỷ đồng trong 8 tháng. Sau giai đoạn tối ưu chi phí trong các tháng mưa nhiều, chuỗi này lấy lại quỹ đạo tăng trưởng doanh thu với mức cải thiện khoảng 4% mỗi tháng. Động lực tăng chủ yếu từ ngành hàng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh.

Thế Giới Di Động cũng ghi nhận kết quả khả quan từ chuỗi nhà thuốc và chuỗi đồ dùng cho mẹ và bé, với doanh thu bình quân hàng tháng lần lượt đạt 1,8 tỷ đồng và 530 triệu đồng.

BlueEra - chuỗi điện máy liên doanh tại Indonesia, tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ lên đến 70%, cao nhất trong số các chuỗi bán lẻ của công ty. Hiện EraBlue đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty và liên tục cải thiện chỉ số tài chính.

Tính đến cuối tháng 8, hệ thống bán lẻ của Thế Giới Di Động có gần 5.800 cửa hàng. Chuỗi bách hóa và điện máy chiếm phần lớn trong số này, lần lượt là 2.233 và 2.023 cửa hàng.

Theo kế hoạch, từ năm 2026, Bách Hóa Xanh sẽ "Bắc tiến", dự kiến mở khoảng 1.000 cửa hàng mỗi năm. "Năm nay chúng tôi đã mở hơn 600 cửa hàng, nên mục tiêu 1.000 cửa hàng từ năm sau là khả thi", Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh chia sẻ.

Với chiến lược này, ban lãnh đạo MWG dự báo doanh thu của Bách Hóa Xanh sẽ tăng nhanh hơn lợi nhuận, trong khi ở chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh, lợi nhuận sẽ tăng nhanh hơn doanh thu.

Cả chứng khoán SSI và Chứng khoán KB Việt Nam đều dự phóng doanh thu của Thế Giới Di Động năm nay tăng 10%, lên 148.400 tỷ đồng. Doanh thu năm sau dự kiến tăng mạnh hơn (15%), lên 171.000 tỷ đồng nhờ động lực chính là chuỗi bách hóa, trong khi chuỗi điện thoại và điện máy dự kiến đi chậm lại sau giai đoạn hồi phục mạnh.

Dragon Capital chốt lãi cổ phiếu Thế Giới Di Động

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa bán ròng gần 3,3 triệu cổ phiếu MWG, hạ tỷ lệ sở hữu xuống 4,99% và không còn là cổ đông lớn của Thế Giới Di Động.

44:2611 hôm qua

Đua mở trạm đổi pin xe điện

VinFast, Petrolimex, Thế Giới Di Động cùng nhiều doanh nghiệp khác đang đồng loạt phối hợp để phát triển hệ thống trạm đổi pin, mở ra hướng đi mới cho thị trường xe điện.

06:09 18/9/2025

Cổ đông Thế Giới Di Động thắng lớn

MWG lập đỉnh lịch sử 79.000 đồng/cổ phiếu, tăng 75% từ đáy tháng 4, trong bối cảnh VN-Index chốt phiên trên 1.667 điểm.

16:22 12/9/2025

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

