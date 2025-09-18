Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Dragon Capital chốt lãi cổ phiếu Thế Giới Di Động

  • Thứ năm, 18/9/2025 15:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa bán ròng gần 3,3 triệu cổ phiếu MWG, hạ tỷ lệ sở hữu xuống 4,99% và không còn là cổ đông lớn của Thế Giới Di Động.

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã không còn là cổ đông lớn của Thế Giới Di Động. Ảnh: MWG.

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa hoàn tất bán ròng gần 3,3 triệu cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động.

Các quỹ thực hiện bán ra gồm Amersham Industries Limited, Norges Bank, Vietnam Enterprise Investments Limited, Hanoi Investments Holdings Limited và Danang Investments Limited. Ở chiều ngược lại, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust mua vào 20.000 cổ phiếu MWG.

Sau giao dịch, nhóm nhà đầu tư này hạ tỷ lệ sở hữu từ hơn 5,2% vốn về còn 4,99%. Như vậy, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã không còn là cổ đông lớn của Thế Giới Di Động.

Ngày giao dịch dẫn tới không còn cổ đông lớn là 16/9, trùng thời điểm cổ phiếu MWG lập đỉnh lịch sử với giá 80.300 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 30% so với đầu năm và khoảng 75% so với đáy hồi tháng 4. Tạm tính theo thị giá này, nhóm quỹ Dragon Capital có thể thu về khoảng 262 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9, cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động đã giảm về còn 78.500 đồng/cổ phiếu.

Từ đầu năm, nhóm quỹ này đã liên tục bán ròng khoảng 5 triệu cổ phiếu MWG, trong đó gần 1,5 triệu cổ phiếu được bán vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 và hơn 243.000 cổ phiếu được bán vào tháng 3.

Trước đó, trong quý II/2024, Dragon Capital từng gom mạnh cổ phiếu MWG khi giá còn quanh 50.000-60.000 đồng/cổ phiếu.

Cùng với động thái từ nhóm cổ đông lớn, ông Phạm Văn Trọng - Tổng giám đốc Bách Hóa Xanh kiêm Thành viên HĐQT MWG cũng đã giảm sở hữu tại doanh nghiệp. Từ ngày 21/8 đến 4/9, ông đã bán 500.000 cổ phiếu MWG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,21% xuống còn 0,178%.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 73.655 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, tương đương hoàn thành 49% kế hoạch cả năm.

Ước tính riêng quý II, tập đoàn bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài thu về hơn 37.520 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục từ khi hoạt động. Bình quân mỗi ngày trong quý vừa qua, hệ sinh thái bán lẻ này thu về hơn 412 tỷ đồng.

Đóng góp chính vào kết quả này là chuỗi Điện Máy Xanh với tỷ trọng 44,6%, tiếp theo là Bách Hóa Xanh (30,7%), Thegioididong.com (22,5%) và nhóm chuỗi còn lại như An Khang, AVAKids, EraBlue và TopZone với tổng cộng 2,2%.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cho biết chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh hiện đã bước vào giai đoạn tăng trưởng nhờ chất lượng, không phụ thuộc vào việc mở thêm cửa hàng.

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh vẫn ở giai đoạn đầu, cần mở rộng nhanh để chiếm lĩnh thị trường, song song với cải thiện chất lượng.

Theo kế hoạch, từ năm 2026, Bách Hóa Xanh sẽ "Bắc tiến", dự kiến mở khoảng 1.000 cửa hàng mỗi năm. "Năm nay chúng tôi đã mở hơn 600 cửa hàng, nên mục tiêu 1.000 cửa hàng từ năm sau là khả thi", Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh chia sẻ.

Với chiến lược này, ban lãnh đạo MWG dự báo doanh thu của Bách Hóa Xanh sẽ tăng nhanh hơn lợi nhuận, trong khi ở chuỗi Thegioididong.vn và Điện Máy Xanh, lợi nhuận sẽ tăng nhanh hơn doanh thu.

Cổ đông Thế Giới Di Động thắng lớn

MWG lập đỉnh lịch sử 79.000 đồng/cổ phiếu, tăng 75% từ đáy tháng 4, trong bối cảnh VN-Index chốt phiên trên 1.667 điểm.

16:22 12/9/2025

Chứng khoán bị khối ngoại bán ròng hơn 3.000 tỷ

Dòng vốn ngoại rút ròng tới 3.000 tỷ đồng, đối nghịch với nỗ lực đỡ chỉ số của nhóm ngân hàng và vốn hóa lớn. Loạt cổ phiếu lớn như HPG, MWG, DIG và NVL bị khối ngoại bán mạnh.

16:35 10/9/2025

Sếp Thế Giới Di Động nói gì khi CEO Bách Hóa Xanh muốn bán cổ phiếu

Khi cổ đông chất vấn việc ông Phạm Văn Trọng đăng ký bán cổ phiếu, Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh cho biết cũng chỉ mới biết tin và cho rằng đây là nhu cầu cá nhân.

19:47 20/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

thế giới di động Tp. Hồ Chí Minh Thế giới Di động cổ phiếu MWG dragon capital

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý