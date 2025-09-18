Dragon Capital chốt lãi cổ phiếu Thế Giới Di Động

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa bán ròng gần 3,3 triệu cổ phiếu MWG, hạ tỷ lệ sở hữu xuống 4,99% và không còn là cổ đông lớn của Thế Giới Di Động.

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã không còn là cổ đông lớn của Thế Giới Di Động. Ảnh: MWG.

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa hoàn tất bán ròng gần 3,3 triệu cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động.

Các quỹ thực hiện bán ra gồm Amersham Industries Limited, Norges Bank, Vietnam Enterprise Investments Limited, Hanoi Investments Holdings Limited và Danang Investments Limited. Ở chiều ngược lại, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust mua vào 20.000 cổ phiếu MWG.

Sau giao dịch, nhóm nhà đầu tư này hạ tỷ lệ sở hữu từ hơn 5,2% vốn về còn 4,99%. Như vậy, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã không còn là cổ đông lớn của Thế Giới Di Động.

Ngày giao dịch dẫn tới không còn cổ đông lớn là 16/9, trùng thời điểm cổ phiếu MWG lập đỉnh lịch sử với giá 80.300 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 30% so với đầu năm và khoảng 75% so với đáy hồi tháng 4. Tạm tính theo thị giá này, nhóm quỹ Dragon Capital có thể thu về khoảng 262 tỷ đồng .

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9, cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động đã giảm về còn 78.500 đồng/cổ phiếu.

Từ đầu năm, nhóm quỹ này đã liên tục bán ròng khoảng 5 triệu cổ phiếu MWG, trong đó gần 1,5 triệu cổ phiếu được bán vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 và hơn 243.000 cổ phiếu được bán vào tháng 3.

Trước đó, trong quý II/2024, Dragon Capital từng gom mạnh cổ phiếu MWG khi giá còn quanh 50.000-60.000 đồng/cổ phiếu.

Cùng với động thái từ nhóm cổ đông lớn, ông Phạm Văn Trọng - Tổng giám đốc Bách Hóa Xanh kiêm Thành viên HĐQT MWG cũng đã giảm sở hữu tại doanh nghiệp. Từ ngày 21/8 đến 4/9, ông đã bán 500.000 cổ phiếu MWG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,21% xuống còn 0,178%.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 73.655 tỷ đồng , tăng 13% so với cùng kỳ, tương đương hoàn thành 49% kế hoạch cả năm.

Ước tính riêng quý II, tập đoàn bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài thu về hơn 37.520 tỷ đồng , tăng gần 10% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục từ khi hoạt động. Bình quân mỗi ngày trong quý vừa qua, hệ sinh thái bán lẻ này thu về hơn 412 tỷ đồng .

Đóng góp chính vào kết quả này là chuỗi Điện Máy Xanh với tỷ trọng 44,6%, tiếp theo là Bách Hóa Xanh (30,7%), Thegioididong.com (22,5%) và nhóm chuỗi còn lại như An Khang, AVAKids, EraBlue và TopZone với tổng cộng 2,2%.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cho biết chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh hiện đã bước vào giai đoạn tăng trưởng nhờ chất lượng, không phụ thuộc vào việc mở thêm cửa hàng.

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh vẫn ở giai đoạn đầu, cần mở rộng nhanh để chiếm lĩnh thị trường, song song với cải thiện chất lượng.

Theo kế hoạch, từ năm 2026, Bách Hóa Xanh sẽ "Bắc tiến", dự kiến mở khoảng 1.000 cửa hàng mỗi năm. "Năm nay chúng tôi đã mở hơn 600 cửa hàng, nên mục tiêu 1.000 cửa hàng từ năm sau là khả thi", Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh chia sẻ.

Với chiến lược này, ban lãnh đạo MWG dự báo doanh thu của Bách Hóa Xanh sẽ tăng nhanh hơn lợi nhuận, trong khi ở chuỗi Thegioididong.vn và Điện Máy Xanh, lợi nhuận sẽ tăng nhanh hơn doanh thu.