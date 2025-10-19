Vingroup rót 18 tỷ USD vào Hạ Long Xanh, lớn nhất lịch sử tập đoàn

Vingroup vừa điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Quảng Ninh) lên gần 18 tỷ USD, trở thành dự án có vốn đầu tư lớn nhất lịch sử tập đoàn.

Hạ Long Xanh vượt Vinhomes Cần Giờ để trở thành dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup. Ảnh: VIC.

Ngày 17/10, HĐQT Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đã phê duyệt việc điều chỉnh thông tin dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại tỉnh Quảng Ninh nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu triển khai.

Theo đó, tổng diện tích đất dự kiến thực hiện dự án là 4.119,23 ha, bao gồm khoảng 933,23 ha tại phường Tuần Châu và 3.186 ha tại phường Hà An.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 456.639 tỷ đồng , tương đương gần 18 tỷ USD , qua đó vượt Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) để trở thành dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup.

So với thông tin công bố năm 2020, dự án Hạ Long Xanh đã có nhiều thay đổi đáng kể. Trước đây, tổng diện tích được duyệt là 4.109,64 ha với vốn đầu tư 232.369 tỷ đồng , trong đó 15% là vốn góp của nhà đầu tư và 85% huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác.

Như vậy, sau điều chỉnh, diện tích tăng 9,59 ha, còn vốn đầu tư gần như tăng gấp đôi, thêm hơn 224.000 tỷ đồng .

Dự án được Vingroup khởi công tháng 10/2021, dự kiến triển khai trong 10 năm, do Vincons - đơn vị thành viên của Vingroup - đảm nhiệm thi công toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng các công trình nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Theo quy hoạch mới, Hạ Long Xanh sẽ cung ứng cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số dự kiến hơn 244.000 người.

Theo báo cáo, dự án ảnh hưởng đến khoảng 3.388 hộ dân tại 2 phường Tuần Châu và Hà An. Đến nay, 1.474 hộ đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, 26 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư; các trường hợp còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường và hỗ trợ.

Trong buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với các địa phương liên quan về công tác giải phóng mặt bằng ngày 14/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm "giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao mặt bằng sạch đến đó", đồng thời đề nghị Vingroup đẩy nhanh tiến độ thi công từng phần, tránh để đất trống kéo dài gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.