Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vingroup rót 18 tỷ USD vào Hạ Long Xanh, lớn nhất lịch sử tập đoàn

  • Chủ nhật, 19/10/2025 12:14 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Vingroup vừa điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Quảng Ninh) lên gần 18 tỷ USD, trở thành dự án có vốn đầu tư lớn nhất lịch sử tập đoàn.

Hạ Long Xanh vượt Vinhomes Cần Giờ để trở thành dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup. Ảnh: VIC.

Ngày 17/10, HĐQT Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đã phê duyệt việc điều chỉnh thông tin dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại tỉnh Quảng Ninh nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu triển khai.

Theo đó, tổng diện tích đất dự kiến thực hiện dự án là 4.119,23 ha, bao gồm khoảng 933,23 ha tại phường Tuần Châu và 3.186 ha tại phường Hà An.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD, qua đó vượt Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) để trở thành dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup.

So với thông tin công bố năm 2020, dự án Hạ Long Xanh đã có nhiều thay đổi đáng kể. Trước đây, tổng diện tích được duyệt là 4.109,64 ha với vốn đầu tư 232.369 tỷ đồng, trong đó 15% là vốn góp của nhà đầu tư và 85% huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác.

Như vậy, sau điều chỉnh, diện tích tăng 9,59 ha, còn vốn đầu tư gần như tăng gấp đôi, thêm hơn 224.000 tỷ đồng.

Dự án được Vingroup khởi công tháng 10/2021, dự kiến triển khai trong 10 năm, do Vincons - đơn vị thành viên của Vingroup - đảm nhiệm thi công toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng các công trình nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Theo quy hoạch mới, Hạ Long Xanh sẽ cung ứng cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số dự kiến hơn 244.000 người.

Theo báo cáo, dự án ảnh hưởng đến khoảng 3.388 hộ dân tại 2 phường Tuần Châu và Hà An. Đến nay, 1.474 hộ đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, 26 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư; các trường hợp còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường và hỗ trợ.

Trong buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với các địa phương liên quan về công tác giải phóng mặt bằng ngày 14/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm "giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao mặt bằng sạch đến đó", đồng thời đề nghị Vingroup đẩy nhanh tiến độ thi công từng phần, tránh để đất trống kéo dài gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Đề xuất người bỏ cọc bị cấm đấu giá đất đến 5 năm

Bộ Tư pháp đề xuất nâng mức tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất lên tối thiểu 20%, tối đa 50% giá khởi điểm, đồng thời xem xét cấm người bỏ cọc tham gia đấu giá.

3 giờ trước

Việt Nam vừa có công ty vốn hóa 800.000 tỷ

Vốn hóa Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên vượt ngưỡng 800.000 tỷ đồng trong phiên 14/10 khi cổ phiếu VIC tiếp tục trở thành tâm điểm dẫn dắt thị trường.

16:58 14/10/2025

Hai 'bom tấn' nửa triệu tỷ của ông Phạm Nhật Vượng

Với Vingroup và Vinhomes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ 2 trong 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên nửa triệu tỷ đồng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

09:59 13/10/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vingroup hạ long xanh vinhomes cần giờ Quảng Ninh Tiền mã hóa Vingroup hạ long xanh cần giờ vinhomes vingroup cổ phiếu

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý