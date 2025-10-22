Hàng loạt cổ phiếu chuyển đỏ sang xanh, chứng khoán được 'giải cứu'

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 22/10 chứng kiến cú "quay xe" đầy kịch tính khi VN-Index từ mức giảm hơn 33 điểm bất ngờ đảo chiều ngoạn mục, kết phiên tăng 15,07 điểm.

VN-Index lấy lại sắc xanh thành công nhờ sự nâng đỡ của phe mua. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại phiên giao dịch 22/10 với một màn đảo chiều hiếm có, khi VN-Index từ trạng thái giảm sâu hơn 33 điểm đã bất ngờ bật ngược và kết phiên trong sắc xanh.

Ngay từ đầu ngày, tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư sau phiên tăng hơn 27 điểm hôm qua tiếp tục lan tỏa, giúp chỉ số dễ dàng mở cửa trong sắc xanh. Lực cầu nhập cuộc khá chủ động, nhất là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tạo cảm giác thị trường đang "vào nhịp" phục hồi.

Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài quá lâu. Khi dòng tiền bắt đầu chùng xuống, lực bán nhanh chóng chiếm ưu thế, khiến đà hưng phấn buổi sáng tan biến chỉ sau vài nhịp rung lắc.

Đà giảm càng lúc càng mạnh về giữa phiên chiều, khi áp lực chốt lời lan rộng ở các nhóm ngành dẫn dắt, đặc biệt là bất động sản, tài chính - ngân hàng và thép. Sắc đỏ bao trùm bảng điện, kéo VN-Index lao dốc hơn 33 điểm, khiến tâm lý thị trường chao đảo.

Thế nhưng, chỉ trong nửa giờ cuối phiên, kịch bản thị trường đổi màu hoàn toàn. Lực cầu bắt đáy bất ngờ xuất hiện mạnh mẽ, tập trung ở nhóm bluechip giúp VN-Index nhanh chóng hồi phục toàn bộ phần mất điểm và vượt trở lại trên tham chiếu.

Dù diễn biến giá đầy kịch tính, thanh khoản lại là điểm trừ của phiên hôm nay. Tổng giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 35.500 tỷ đồng , giảm hơn 30% so với hôm qua, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi chỉ số vẫn dao động trong biên độ lớn, chưa tìm được điểm cân bằng ổn định.

Kết phiên, VN-Index tăng 15,07 điểm (+0,9%) lên 1.670,5 điểm; HNX-Index tăng 4,04 điểm (+1,5%) lên 268,69 điểm; UPCoM-Index tăng 0,36 điểm (+0,3%) lên 109,82 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 479 mã tăng (trong đó có 31 mã tăng trần), 835 mã giữ tham chiếu và 286 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn).

Riêng nhóm VN30 thể hiện rõ vai trò "đầu tàu", với 21 mã tăng, 8 mã giảm và duy nhất VIB đứng giá, giúp chỉ số đại diện rổ này tăng gần 15 điểm lên 1.930 điểm.

VN-Index đảo chiều bất ngờ trong nửa giờ giao dịch cuối cùng. Ảnh: TradingView.

Động lực giúp VN-Index "lội ngược dòng" trong phiên 22/10 đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là những cái tên đầu ngành như VPL (+6,6%), VHM (+1,9%), GAS (+5,4%), FPT (+4,3%), GVR (+4,3%), CTG (+1,1%), LPB (+1,8%), VCB (+0,5%) và TCB (+0,9%).

Giữa bối cảnh thị trường liên tục rung lắc, FPT tiếp tục thể hiện vai trò "đầu tàu" của nhóm công nghệ. Cổ phiếu này đóng cửa ở mức 97.000 đồng/cổ phiếu, tăng mạnh so với vùng đáy thiết lập chỉ cách đây ít ngày và tiến lên mức cao nhất trong vòng một tháng.

Chỉ 3 phiên trước, mã FPT còn chạm mức thấp nhất trong 18 tháng, thậm chí xuyên thủng đáy được hình thành trong cú sốc thuế quan hồi giữa tháng 4. Việc cổ phiếu này nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã phản ứng tích cực với kết quả kinh doanh khởi sắc của doanh nghiệp.

Theo báo cáo mới nhất, FPT ghi nhận doanh thu 9 tháng đạt gần 49.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng , tăng lần lượt 10% và gần 18% so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến hết quý III, tập đoàn đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận năm 2025.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn hiện hữu ở nhóm cổ phiếu đầu cơ và ngân hàng vừa, kéo thị trường chùng xuống trong phần lớn thời gian giao dịch. Những mã ảnh hưởng tiêu cực gồm TCX (-1,8%), SHB (-2,1%), VIC (-0,2%), CRV (-4,8%), SSB (-1,6%), NVL (-2,8%), HPG (-0,4%), EIB (-1,7%), LGC (-6,8%) và GEX (-0,9%).

Một điểm đáng chú ý khác là khối ngoại đảo chiều bán ròng sau phiên gom hàng hơn 2.400 tỷ đồng hôm trước. Trong ngày 22/10, giá trị bán ròng lên tới 1.700 tỷ đồng , tập trung vào các mã CTG (- 184 tỷ đồng ), HPG (- 165 tỷ đồng ), VCI (- 149 tỷ đồng ) và MBB (- 144 tỷ đồng ).

Dù vậy, họ vẫn duy trì động thái gom ròng mạnh ở FPT (+369 tỷ đồng), cùng TCX (+ 125 tỷ đồng ) và VRE (+ 49 tỷ đồng ).