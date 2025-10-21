VN-Index biến động như tàu lượn

Sau cú "sốc" khiến VN-Index mất gần 95 điểm, thị trường sáng 21/10 bật tăng trở lại đầu phiên nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm điểm.

VN-Index tăng hơn 20 điểm giai đoạn đầu phiên 21/10 trước khi quay đầu giảm điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Sau cú "sốc" lịch sử khiến VN-Index “bốc hơi” gần 95 điểm trong phiên hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 21/10 đã phần nào lấy lại nhịp thở. Dòng tiền đứng ngoài quan sát bắt đầu mạnh dạn giải ngân trở lại, tạo nên tâm lý “bắt đáy” thận trọng nhưng rõ rệt trên toàn thị trường.

Ngay từ đầu phiên, sắc xanh lan tỏa giúp VN-Index bật tăng hơn 14 điểm. Dù áp lực bán chốt lời ngắn hạn nhanh chóng xuất hiện, khiến chỉ số có lúc đánh mất phần lớn thành quả, lực cầu bắt đáy vẫn hoạt động tích cực giúp thị trường hồi phục nhanh và lấy lại trạng thái cân bằng.

Tuy vậy, trạng thái “đồng thuận” ban đầu không kéo dài lâu. Càng về giữa phiên, bảng điện tử xuất hiện sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Một số mã đầu tư công, bất động sản - đặc biệt là nhóm vốn hóa cao và vừa - bị bán mạnh, thậm chí rơi kịch biên độ. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng, công nghệ lại giữ được vai trò trụ đỡ, giúp VN-Index tránh được nguy cơ “xanh vỏ đỏ lòng”.

Tính đến 10h30, VN-Index tăng 20,33 điểm (+1,2%) lên 1.656,76 điểm; HNX-Index tăng 1,98 điểm (+0,8%), trong khi UPCoM-Index ngược dòng giảm 0,86 điểm (-0,8%) xuống 109,45 điểm.

Không khí giao dịch sôi động hơn hẳn so với phiên giảm sốc trước đó. Thanh khoản trên cả 3 sàn tăng vọt lên 16.700 tỷ đồng chỉ sau một giờ giao dịch, cao hơn hơn 60% so với cùng thời điểm phiên hôm qua. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang hiện diện trong thị trường, nhưng chọn cách tham gia có chọn lọc thay vì mua bất chấp.

Toàn thị trường ghi nhận 319 mã tăng (trong đó 11 mã tăng trần), 968 mã đứng giá và 314 mã giảm (15 mã giảm sàn).

Riêng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có 26 mã tăng, chỉ 3 mã giảm và duy nhất TPB dừng ở tham chiếu. Nhờ vậy, chỉ số VN30 bật tăng hơn 33 điểm, lên 1.904 điểm, trở thành lực kéo chính giúp thị trường chung tạm thời hồi phục sau phiên lao dốc dữ dội hôm qua.

VN-Index giằng co, nỗ lực tìm lại sự cân bằng. Ảnh: TradingView.

Động lực chính giúp VN-Index hồi phục hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu đầu tàu. Hàng loạt mã vốn hóa lớn bật tăng mạnh, trong đó VIC (+1,5%), VCB (+1,5%), FPT (+4,7%), TCX (+6,6%), VHM (+1,3%), VJC (+5,9%), HVN (+4,6%), VNM (+3,6%), CTG (+1,7%) và BID (+1,9%) là những cái tên nổi bật. Sự đồng thuận của nhóm này giúp thị trường lấy lại phần nào niềm tin sau phiên sụt giảm kỷ lục hôm qua.

Tâm điểm chú ý trong sáng nay thuộc về cổ phiếu TCX của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) khi mã này chính thức niêm yết phiên đầu tiên trên HoSE.

Mã này nhanh chóng trở thành điểm sáng của thị trường khi ghi nhận khối lượng khớp lệnh hơn 8,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 408 tỷ đồng , và đặc biệt được khối ngoại mua ròng gần 100 tỷ đồng . Diễn biến tích cực này góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư, cho thấy dòng tiền ngoại vẫn quan tâm đến các doanh nghiệp tài chính mới lên sàn.

Tuy nhiên, nỗ lực hồi phục của thị trường vẫn gặp không ít cản trở khi nhiều cổ phiếu lớn chịu áp lực bán mạnh. Nhóm mã gây sức ép gồm MSN (-4,2%), VPL (-1,8%), GEX (-3,9%), NVL, CRV và LGC đồng loạt giảm sàn; trong khi DXG (-5%), TCH (-5%), VIX (-1,4%) và KDH (-2,5%) cũng giao dịch tiêu cực.

Khối ngoại sáng nay giao dịch sôi động với chiều mua ròng áp đảo, tập trung mạnh vào FPT (+ 226 tỷ đồng ) và SSI (+ 220 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, MSN (- 239 tỷ đồng ), VHM (- 142 tỷ đồng ) và VPB (- 78 tỷ đồng ) là 3 mã bị bán ròng mạnh nhất.