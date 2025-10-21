Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FPT lãi hơn 9.500 tỷ đồng sau 9 tháng

  • Thứ ba, 21/10/2025 10:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau 9 tháng kinh doanh, FPT hoàn thành 71% mục tiêu lợi nhuận năm với 9.540 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng mạnh mảng công nghệ và viễn thông.

Lợi nhuận 9 tháng của FPT tăng gần 18% so với cùng kỳ. Ảnh: FPT.

CTCP Tập đoàn FPT (HoSE: FPT) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu gần 49.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.867 tỷ đồng, tăng hơn 19%. EPS (Earning Per Share) đạt 4.043 đồng/cổ phiếu, tăng 18%.

Năm 2025, FPT lên kế hoạch doanh thu 75.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 21% so với thực hiện 2024. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, FPT đã hoàn thành 66% mục tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận.

Trong 9 tháng đầu năm, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 62% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn, tương đương 30.949 tỷ đồng4.333 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt gần 11% và 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài duy trì tăng trưởng 13%, đạt 25.574 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.073 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 26% so với cùng kỳ.

Kết thúc 9 tháng, doanh thu ký mới của mảng này đạt 29.363 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ. FPT liên tục thắng thầu 19 dự án lớn (trên 10 triệu USD mỗi dự án), gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 12.387 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics...

Mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước ghi nhận doanh thu đạt 5.376 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ, và lợi nhuận trước thuế đạt 260 tỷ đồng, tăng 32%. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng với doanh thu 1.845 tỷ đồng, tăng gần 23%, nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối doanh nghiệp lẫn Chính phủ.

Ngoài ra, mảng dịch vụ viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 13.738 tỷ đồng, tăng trưởng 12% và lợi nhuận trước thuế đạt 3.091 tỷ đồng, tăng 21%. Khối giáo dục ghi nhận doanh thu tăng không đáng kể, khoảng 5.195 tỷ đồng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

