Vì sao VN-Index rớt 95 điểm chỉ trong một phiên?

Chuyên gia cho rằng cú giảm kỷ lục gần 95 điểm của VN-Index là cú sốc tâm lý hiếm thấy, nhưng chưa hình thành xu hướng giảm dài hạn.

Chuyên gia đánh giá việc VN-Index giảm gần 95 điểm chỉ trong một phiên là cú sốc tâm lý lớn. Ảnh: Phương Lâm.

VN-Index vừa trải qua cú sốc lịch sử khi lao dốc gần 95 điểm (-5,5%) chỉ trong một phiên, xuống còn 1.636,43 điểm. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi sàn HoSE đi vào hoạt động, vượt xa cả cú trượt hồi tháng 4 năm nay - thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi căng thẳng thuế quan Mỹ - Trung Quốc.

Toàn bộ bảng điện tử chìm trong sắc đỏ. Áp lực bán tháo lan nhanh trên diện rộng, từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đến các mã vừa và nhỏ. Tâm lý hoảng loạn khiến dòng tiền rút mạnh, lực cầu hầu như biến mất, để lại bức tranh ảm đạm phủ kín thị trường.

Kết phiên, 686 mã giảm giá (trong đó 150 mã giảm sàn). Chỉ 140 mã tăng (15 mã tăng trần) và 773 mã đứng giá, phản ánh sức ép bán ra đang áp đảo tuyệt đối.

Vì sao chứng khoán lao dốc

Đánh giá về nguyên nhân khiến VN-Index giảm gần 95 điểm trong phiên 20/10, ông Nguyễn Hữu Trung, chuyên gia phân tích tại New World Group, nhận định đây là “một cú sốc tâm lý rất lớn đối với nhà đầu tư”. Ông cho biết cả VN-Index và VN30-Index đều ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động trong phiên vừa qua.

Theo ông, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến cú sụt giảm đột ngột này.

Thứ nhất, lực bán tháo tăng mạnh vào cuối phiên, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. “Nhiều mã trụ như VCB, TCB, VIC, VHM, VRE hay nhóm chứng khoán đồng loạt bị bán mạnh, kéo chỉ số rơi thẳng đứng. Khi các cổ phiếu đầu tàu mất giá, hiệu ứng lan tỏa diễn ra rất nhanh khiến thị trường không kịp phản ứng”, chuyên gia này nhận định.

Thứ hai, yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng. Sau giai đoạn tăng "nóng" từ đầu quý IV, VN-Index đã tăng mạnh, nhiều mã leo dốc tới 30-40%, khiến mặt bằng định giá bị đẩy lên cao. Trong bối cảnh như vậy, chỉ cần một thông tin tiêu cực nhỏ cũng có thể kích hoạt làn sóng chốt lời.

VN-Index vừa trải qua cú rơi tự do gần 95 điểm. Ảnh: TradingView.

Nguyên nhân thứ ba là dòng vốn ngoại bán ròng mạnh, ước tính hơn 2.000 tỷ đồng chỉ trong một phiên. Khi nhà đầu tư nước ngoài rút vốn, thị trường thường phản ứng tiêu cực, đặc biệt với nhóm cổ phiếu trụ. Điều này càng khiến tâm lý hoảng loạn lan rộng ở các nhà đầu tư trong nước.

Ông Trung cũng chỉ ra các yếu tố vĩ mô toàn cầu đang gây sức ép lên thị trường. Tỷ giá USD/VND gần đây tăng lên, lãi suất quốc tế duy trì cao khiến dòng vốn ngắn hạn trở nên thận trọng hơn với các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số thông tin về thanh tra thị trường trái phiếu và bất động sản xuất hiện làm gia tăng lo ngại về rủi ro thanh khoản của doanh nghiệp.

“Khi các yếu tố vĩ mô, tâm lý và kỹ thuật cùng hội tụ, thị trường thường phản ứng rất mạnh như chúng ta đã thấy hôm nay”, vị chuyên gia nói với Tri Thức - Znews.

Nhà đầu tư không nên hoảng loạn

Dự báo diễn biến thời gian tới, chuyên gia từ New World Group cho rằng thị trường nhiều khả năng đang trong một nhịp điều chỉnh mạnh sau chu kỳ tăng "nóng" chứ chưa hình thành xu hướng giảm dài hạn. Tuy nhiên, mức độ biến động lớn như hôm nay cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất mong manh.

“Trước hết, nhà đầu tư không nên hoảng loạn”, ông Trung nhấn mạnh.

Với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao, vị chuyên gia khuyến nghị không nên hoảng loạn mà nên rà soát lại danh mục, ưu tiên những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, ít vay nợ và dòng tiền ổn định.

Trong kịch bản tích cực, nếu thị trường duy trì được thanh khoản ổn định và khối ngoại giảm tốc độ bán ròng trong vài phiên tới, chỉ số hoàn toàn có thể sớm cân bằng trở lại quanh vùng 1.600 điểm. Ngược lại, nếu lực bán vẫn duy trì mạnh, khả năng VN-Index phải “rũ cung” thêm 1-2 phiên nữa là điều không loại trừ.

Nếu lực bán vẫn duy trì mạnh, khả năng VN-Index phải rũ cung thêm 1-2 phiên nữa là điều không loại trừ Ông Nguyễn Hữu Trung, chuyên gia phân tích tại New World Group

Các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcap thì cho rằng vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất của chỉ số VN-Index là 1.570-1.600 điểm và giai đoạn điều chỉnh đã hình thành. Lực cầu giá thấp quanh hỗ trợ nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong phiên 21/10, tạo nên nhịp hồi phục kỹ thuật nhưng các phản ứng bán ngắn hạn sẽ còn xuất hiện quanh kháng cự 1.670-1.685 điểm trong thời gian tới.

Có góc nhìn tiêu cực hơn, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể tiếp tục giảm trong phiên kế tiếp và VN-Index sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.600 điểm.

Song, do vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, thị trường vẫn có khả năng sớm xác lập vùng cân bằng trong 1-2 phiên tới. Theo quan sát trong quá khứ, thị trường thường sớm cân bằng trở lại sau 1 phiên giảm mạnh kế tiếp hoặc cũng sẽ nhanh chóng kết thúc sau nhịp giảm mạnh trên 5%.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, việc cần làm là ưu tiên hạ margin hoặc đưa tỷ lệ margin về mức an toàn và không cần thiết bán tháo ở giai đoạn hiện tại.

Theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), nếu giữ vững vùng hỗ trợ 1.610 điểm, VN-Index có thể bảo lưu được xu hướng tăng. Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng, VN-Index nhiều khả năng sẽ bước vào nhịp điều chỉnh mở rộng.

Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị cần theo dõi sát sao lực cầu tại vùng hỗ trợ này để có thể cân nhắc ra quyết định phù hợp.