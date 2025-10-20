Sau phiên 'bốc hơi' 35 điểm, loạt công ty chứng khoán phát cảnh báo

VN-Index rơi mạnh về mốc 1.730 điểm trong phiên cuối tuần qua. Giới phân tích cho rằng vùng 1.700-1.750 điểm có thể đóng vai trò hỗ trợ, mở ra cơ hội cho dòng tiền bắt đáy quay lại.

Rủi ro thị trường điều chỉnh gia tăng sau phiên bán tháo cuối tuần trước. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần vừa qua, VN-Index duy trì đà hưng phấn từ tuần trước đó và chạm vùng 1.790-1.800 điểm trong phiên 14/10, trước khi dần chững lại và bước vào nhịp điều chỉnh ở các phiên sau. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như Vingroup và ngân hàng - những trụ cột từng kéo chỉ số lên đỉnh cao mới - bắt đầu hạ nhiệt, đảo chiều giảm và tạo áp lực đáng kể lên toàn thị trường.

Dòng tiền có xu hướng luân chuyển nhanh sang các nhóm bất động sản, bán lẻ và đầu tư công - xây dựng, giúp thị trường vẫn giữ được sắc thái sôi động cục bộ. Tuy nhiên, đến phiên cuối tuần, VN-Index bất ngờ trượt mạnh về mốc 1.730 điểm do áp lực bán lan rộng ở các mã bluechip.

Kết tuần, chỉ số dừng tại 1.731,19 điểm, giảm 16,36 điểm, tương đương 0,94% so với tuần trước.

Áp lực điều chỉnh bao trùm, dòng tiền tìm nơi trú ẩn mới

Theo các công ty chứng khoán, sau nhịp giảm mạnh cuối tuần qua, thị trường nhiều khả năng vẫn tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vùng 1.700-1.750 điểm được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, có thể tạo cơ hội cho dòng tiền bắt đáy quay trở lại.

Báo cáo của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết VN-Index kết tuần bằng cây nến Marubozu đen, mất 36 điểm do áp lực chốt lời mạnh ở nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là Vingroup.

Trên đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật đều quay đầu đi xuống, cho thấy động lực tăng ngắn hạn đang suy yếu. VN-Index cũng báo hiệu khả năng điều chỉnh vẫn tiếp diễn trong tuần này, với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.700-1.710 điểm.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số phản ánh sự áp đảo của bên bán. VCBS cho rằng xu hướng rung lắc, điều chỉnh sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong các phiên đầu tuần này.

Về chiến lược giao dịch, VCBS đánh giá diễn biến điều chỉnh giảm ở nhóm vốn hóa lớn - nhóm tác động chính tới chỉ số - không hoàn toàn đồng thuận với các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ khi dòng tiền có dấu hiệu tìm kiếm đến các cổ phiếu hình thành nền giá vững chắc và gần như đi ngang trong giai đoạn thị trường tăng nóng trong gần 2 tuần vừa qua.

Do đó, công ty này khuyến nghị nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục, chốt lời các mã đã đạt mục tiêu ngắn hạn hoặc có dấu hiệu đảo chiều giảm. Ngược lại, có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu có nền giá vững, tích lũy lâu và đang thu hút dòng tiền.

VN-Index giảm hơn 16 điểm trong tuần vừa qua. Ảnh: TradingView.

Trong khi đó, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) lạc quan nhận định rằng thị trường vẫn đang được hỗ trợ tại vùng 1.750 điểm. Thanh khoản không có nhiều biến động, cho thấy trạng thái thăm dò giữa cung và cầu, song dòng tiền có dấu hiệu quay lại hỗ trợ thị trường.

VDSC cho rằng dù VN-Index chưa thể bứt phá mạnh, các tín hiệu hỗ trợ hiện tại có thể giúp thị trường sớm lấy lại cân bằng và thử thách trở lại vùng kháng cự 1.800 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng dần tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên nhóm có nền tích lũy tốt, mô hình tăng giá rõ ràng hoặc đang thu hút dòng tiền.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tránh mua đuổi trong giai đoạn thị trường chưa thực sự xác nhận xu hướng hồi phục.

Kịch bản điều chỉnh ngắn hạn, cơ hội tích lũy trung hạn

Theo Chứng khoán Vietcap, việc VN-Index đánh mất cận dưới vùng dao động 1.745-1.775 điểm cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Vùng 1.745 điểm được xem là kháng cự gần nhất trong phiên kế tiếp và nỗ lực hồi phục của thị trường nhiều khả năng sẽ gặp cản trở tại đây.

"Nếu áp lực bán tiếp tục duy trì với thanh khoản cao, chỉ số có thể bước vào nhịp điều chỉnh kéo dài, với vùng mục tiêu 1.690-1.700 điểm", các chuyên gia Vietcap cảnh báo.

Cùng quan điểm thận trọng, Chứng khoán SSI đánh giá áp lực bán đã quay trở lại và liên tục gia tăng trong những phiên cuối tuần, kéo chỉ số VN-Index lùi xuống dưới vùng 1.740-1.750 điểm.

SSI cho rằng dư địa giảm vẫn còn với vùng hỗ trợ đáng chú ý nằm quanh 1.690-1.700 điểm. Đây cũng là khu vực quan trọng để xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn có được duy trì hay không.

Ở góc nhìn kỹ thuật tương tự, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng chỉ số VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ MA10 ngày quanh 1.730 điểm. TPS dự báo thị trường có thể tạm thời cân bằng nhờ lực cầu bắt đáy quanh vùng này, song rủi ro giảm thêm về 1.710 điểm vẫn hiện hữu nếu tâm lý thận trọng duy trì ngay từ đầu phiên.

Dù vậy, công ty nhấn mạnh triển vọng dài hạn vẫn tích cực, coi nhịp điều chỉnh hiện tại là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu ở vùng giá hợp lý, với kịch bản khả quan có thể đưa VN-Index quay lại vùng 1.880-1.900 điểm trong thời gian tới.

Phần lớn các công ty chứng khoán đều cho rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn nghiêng về điều chỉnh, nhưng nhịp giảm hiện nay được xem là cần thiết để củng cố mặt bằng giá và tái tạo dư địa cho một sóng tăng mới.