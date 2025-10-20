Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ trong phiên giảm lịch sử của VN-Index

VN-Index mất gần 95 điểm trong phiên 20/10 - mức giảm mạnh nhất lịch sử, qua đó cuốn bay hàng nghìn tỷ đồng tài sản của các doanh nhân Việt Nam.

Chỉ trong một phiên, chỉ số VN-Index “bốc hơi” 94,76 điểm (-5,5%) và lùi về 1.636,43 điểm. Đây là cú rơi tồi tệ nhất kể từ khi sàn HoSE đi vào vận hành, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả giai đoạn tháng 4 năm nay khi thị trường lao đao vì cú sốc thuế quan và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Không khí hoảng loạn bao trùm toàn thị trường. Hàng trăm cổ phiếu bị bán tháo dữ dội, không phân biệt nhóm ngành hay quy mô vốn hóa. Lực cung áp đảo khiến bảng điện tử chìm trong sắc đỏ và xanh lơ - gam màu tượng trưng cho những mã giảm kịch biên độ.

Kết phiên, toàn thị trường ghi nhận 686 mã giảm, trong đó 150 mã giảm sàn; chỉ còn 140 mã tăng (15 mã tăng trần) và 773 mã đứng giá.

Đà lao dốc mạnh cũng đã khiến nhiều tỷ phú USD Việt Nam mất hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng tài sản chỉ trong một ngày, phản ánh mức độ khốc liệt của phiên giao dịch lịch sử này.

Ông Phạm Nhật Vượng mất hơn 3.500 tỷ một ngày

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng chứng kiến cổ phiếu VIC giảm 4,46% hôm nay, xuống còn 194.900 đồng/cổ phiếu.

Với việc nắm giữ trực tiếp gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10% vốn điều lệ tập đoàn, khối tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã “bốc hơi” hơn 3.500 tỷ đồng , còn khoảng 76.000 tỷ đồng theo giá thị trường.

Còn theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm hơn 728 triệu USD trong 24 giờ qua, xuống mức 18,3 tỷ USD . Với khối tài sản này, ông Vượng đã lùi xuống vị trí 132 trong danh sách tỷ phú USD thế giới, song vẫn giữ vững ngôi vị người giàu nhất Việt Nam và nằm trong top doanh nhân giàu nhất Đông Nam Á.

Tương tự, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ ông Vượng - cũng ghi nhận tài sản giảm mạnh theo đà giảm của cổ phiếu VIC. Với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, bà Hương hiện sở hữu khối tài sản khoảng 33.300 tỷ đồng , giảm 1.500 tỷ so với phiên trước.

Dù quy mô tài sản sụt giảm hàng nghìn tỷ chỉ trong một ngày, ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương vẫn là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng sở hữu khối tài sản tỷ USD.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo mất 1.400 tỷ đồng đúng ngày 20/10

Sau chuỗi phiên lập đỉnh và giao dịch khởi sắc, cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet ngày 20/10 đã quay đầu giảm nhẹ 0,3%, xuống 174.500 đồng/cổ phiếu. Tuy vậy, đây là mức giảm thấp nhất trong các cổ phiếu vốn hóa lớn VN30.

Trong khi đó, cổ phiếu HDB của Ngân hàng HDBank lại giảm sàn xuống 30.250 đồng/cổ phiếu, kéo tổng giá trị tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet kiêm Phó chủ tịch HDBank - sụt mạnh.

Hiện bà Thảo trực tiếp nắm giữ hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC (8,02% vốn) và gián tiếp sở hữu gần 155 triệu cổ phiếu VJC (26,2% vốn) thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny. Tổng cộng, nữ tỷ phú đang có hơn 202 triệu cổ phiếu VJC, với giá trị thị trường khoảng 35.200 tỷ đồng .

Tại HDBank, bà Thảo trực tiếp sở hữu 131 triệu cổ phiếu HDB (3,73% vốn) và gián tiếp liên quan tới 451 triệu cổ phiếu HDB (12,86% vốn) thông qua CTCP Sovico - nơi bà giữ vai trò Chủ tịch. Tổng cộng, bà có liên quan tới 582 triệu cổ phiếu HDB, với giá thị trường ước tính hơn 17.600 tỷ đồng .

Tính chung, đà giảm của 2 mã cổ phiếu VJC và HDB hôm nay đã khiến tài sản bà Thảo thiệt hại khoảng 1.400 tỷ đồng đúng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đạt 4,1 tỷ USD , giảm 68 triệu USD chỉ sau một ngày, qua đó lùi về vị trí 975 trong danh sách tỷ phú thế giới.

“Vua thép” Trần Đình Long mất gần 3.900 tỷ

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long - người được mệnh danh là “vua thép” - đã chứng kiến tài sản “bốc hơi” gần 3.900 tỷ sau khi cổ phiếu HPG giảm sàn xuống mốc 26.050 đồng/cổ phiếu, vùng thấp nhất 2 tháng qua.

Hiện ông Long trực tiếp nắm giữ khoảng 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,8% vốn doanh nghiệp. Khối tài sản này hiện được định giá hơn 51.500 tỷ đồng , tức khoảng 2 tỷ USD .

Tạp chí Forbes cho biết tài sản ròng của Chủ tịch Hòa Phát đã giảm gần 200 triệu USD tính tới chiều 20/10 xuống 2,6 tỷ USD . Hiện ông Long đang là tỷ phú USD giàu thứ 1.503 trên thế giới.

Dù không trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, bà Trần Thị Hiền - vợ ông Trần Đình Long - vẫn nắm giữ tới 528 triệu cổ phiếu HPG, tương đương gần 7% vốn tập đoàn, với tổng giá trị ước tính gần 15.000 tỷ đồng , giảm hơn 1.000 tỷ hôm nay.

Gia đình Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh mất hơn 3.500 tỷ

Ở lĩnh vực ngân hàng, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh ghi nhận giá trị tài sản ròng giảm 200 triệu USD xuống 2,5 tỷ USD , tương ứng vị trí người giàu thứ 1.551 trên thế giới, theo Forbes.

Trên sàn chứng khoán Việt Nam, ông Hùng Anh cùng các thành viên trong gia đình sở hữu khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương ứng 17,8% vốn điều lệ ngân hàng.

Trong đó, ông Hồ Hùng Anh và vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy đang trực tiếp nắm giữ gần 427 triệu cổ phiếu TCB, tương đương hơn 6% vốn Techcombank. Ba người con - Hồ Anh Minh, Hồ Thủy Anh và Hồ Minh Anh - sở hữu tổng cộng khoảng 833,3 triệu cổ phiếu TCB, chiếm 11,8% vốn ngân hàng.

Sau khi cổ phiếu TCB giảm sàn xuống 37.850 đồng/cổ phiếu hôm nay, quy mô tài sản của gia đình ông Hùng Anh đã giảm tương ứng 3.500 tỷ đồng xuống 47.700 tỷ đồng .

Tại Techcombank, bà Nguyễn Hương Liên (em dâu ông Hồ Hùng Anh) cũng đang nắm giữ hơn 139,2 triệu cổ phiếu TCB, tương đương gần 2% vốn. Bà Liên đồng thời là Thành viên HĐQT của CTCP TC Advisors - tổ chức đang nắm giữ 0,032% vốn Techcombank.

Một cổ đông lớn khác trong nhóm gia đình này là bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (mẹ ông Hùng Anh) hiện trực tiếp nắm giữ 348,2 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 4,93% vốn.

Tài sản ông Nguyễn Đăng Quang cận kề ranh giới tỷ phú USD

Trong khi đó, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang cũng chứng kiến khối tài sản giảm 88 triệu USD trong 24 giờ qua, xuống 1,2 tỷ USD , xếp vị trí 2.836 tỷ phú giàu nhất thế giới, theo Forbes.

Hiện thị giá MSN dao động ở mốc 81.900 đồng/cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu MSN tiếp tục giảm, ông Quang có khả năng ra khỏi danh sách tỷ phú USD sau khi tài sản giảm xuống dưới mốc 1 tỷ USD .

Tình trạng này từng lặp đi lặp lại với vị doanh nhân suốt vài năm qua. Lần gần nhất ông Quang trở lại danh sách tỷ phú của Forbes là vào tháng 5.

Hiện ông Quang sở hữu và liên quan tới gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN (tương đương 31,19% vốn doanh nghiệp), cùng gần 19 triệu cổ phiếu TCB. Tính riêng phiên hôm nay, giá trị số cổ phiếu trong tay ông Quang đã giảm gần 2.800 tỷ đồng .