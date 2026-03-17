Ông Bùi Cao Nhật Quân tái xuất với vai trò mới tại Novaland

  • Thứ ba, 17/3/2026 13:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn - bất ngờ tái xuất tại lễ ký kết giữa Novaland và LPBank với vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL), doanh nghiệp này vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với LPBank (HoSE: LPB).

Đáng chú ý, tại buổi lễ ký kết có sự xuất hiện của ông Bùi Cao Nhật Quân. Ông được giới thiệu với vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Ông Quân sinh năm 1982 tại Đồng Tháp, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Western Washington (Mỹ), gia nhập Novaland từ năm 2007 khi mới 25 tuổi. Giai đoạn 2015-2017, ông từng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2017, ông Bùi Cao Nhật Quân rút khỏi toàn bộ các chức vụ chủ chốt tại tập đoàn này.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, ông Quân không nắm giữ bất kỳ chức vụ nào tại Novaland. Tuy vậy, ông vẫn là cổ đông lớn khi trực tiếp sở hữu hơn 75 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 3,678% vốn điều lệ.

Sự xuất hiện trở lại của ông Quân tại một sự kiện quan trọng giữa Novaland và LPBank vì vậy thu hút sự chú ý, trong bối cảnh doanh nghiệp này đang từng bước tái cấu trúc và tháo gỡ khó khăn.

Theo thỏa thuận hợp tác, Novaland và LPBank sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư, phát triển dự án và mở rộng các dịch vụ tài chính cho khách hàng.

Bui Cao Nhat Quan anh 1

Ông Bùi Cao Nhật Quân (đứng vị trí thứ 3 từ trái sang) tại buổi lễ ký kết. Ảnh: NVL.

Trong đó, LPBank sẽ nghiên cứu và xem xét cung cấp các giải pháp tài chính tổng thể, bao gồm hỗ trợ vốn, tái cấu trúc tài chính và quản trị dòng tiền cho Novaland.

Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các chương trình tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua bất động sản do Novaland phát triển. Đồng thời, LPBank xem xét cung cấp các dịch vụ tín dụng, bảo lãnh và thanh toán cho nhà thầu, nhà cung cấp và các đối tác tham gia triển khai dự án, góp phần bảo đảm dòng vốn và tiến độ thi công.

Ngoài ra, nhà băng này cũng sẽ cung cấp thêm các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng như tín dụng, tiền gửi, ngân hàng điện tử, bảo hiểm cùng các giải pháp quản trị dòng tiền, tăng cường kết nối khách hàng giữa hai bên. Hợp tác được kỳ vọng mở ra thêm cơ hội kinh doanh và mang lại nhiều lựa chọn tài chính thuận tiện cho khách hàng.

Động thái hợp tác này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu NVL có dấu hiệu phục hồi cả về giá và thanh khoản, với 3 phiên tăng trần liên tiếp gần đây. Kết phiên 16/3, mã này đóng cửa ở mức 13.500 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Novaland ghi nhận doanh thu thuần 6.965 tỷ đồng, giảm 23% so với năm trước, chủ yếu đến từ bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City, Sunrise Riverside và Palm City. Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận đột biến trong quý cuối năm, lợi nhuận sau thuế đạt 1.819 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ gần 4.400 tỷ đồng của năm liền trước.

Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp bất động sản thu nhập ra sao?

Lãnh đạo Regal Group, Tập đoàn Đất Xanh, Bất động sản Phát Đạt, Tập đoàn Novaland, Bất động sản An Gia, DIC Corp, Hodeco có thu nhập, lương tăng mạnh so với năm 2024. Đáng chú ý, dù kết quả kinh doanh có tăng hay giảm thì mức thù lao này vẫn tăng mạnh.

11:12 23/2/2026

Lãnh đạo MB nói về tình hình khoản nợ của Novaland

Lãnh đạo MB cho biết ngân hàng vẫn đang kiểm soát chặt chẽ tình hình khoản nợ của Novaland, không phát sinh nợ xấu.

05:38 3/2/2026

Cổ phiếu Novaland 'cháy hàng'

Cổ phiếu NVL của Novaland bất ngờ tăng trần trong phiên 30/1 sau khi doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh cả năm 2025 với mức lợi nhuận trên 1.800 tỷ đồng.

16:29 30/1/2026

Liên Phạm

Bùi Cao Nhật Quân Novaland Bùi Thành Nhơn Novaland LPBank Cổ phiếu NVL

    Đọc tiếp

    Vi sao nhieu nguoi mang tien gui ngan hang? hinh anh

    Vì sao nhiều người mang tiền gửi ngân hàng?

    17 phút trước 15:00 17/3/2026

    0

    Mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại đang có xu hướng tăng từ đầu năm đến nay, đẩy lãi suất tiết kiệm lên mức cao. Không ít kỳ hạn dài đã chạm mốc 9%/năm khiến nhà đầu tư quay lại kênh gửi tiết kiệm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

