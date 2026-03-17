Ông Bùi Cao Nhật Quân tái xuất với vai trò mới tại Novaland

Ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn - bất ngờ tái xuất tại lễ ký kết giữa Novaland và LPBank với vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL), doanh nghiệp này vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với LPBank (HoSE: LPB).

Đáng chú ý, tại buổi lễ ký kết có sự xuất hiện của ông Bùi Cao Nhật Quân. Ông được giới thiệu với vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Ông Quân sinh năm 1982 tại Đồng Tháp, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Western Washington (Mỹ), gia nhập Novaland từ năm 2007 khi mới 25 tuổi. Giai đoạn 2015-2017, ông từng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2017, ông Bùi Cao Nhật Quân rút khỏi toàn bộ các chức vụ chủ chốt tại tập đoàn này.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, ông Quân không nắm giữ bất kỳ chức vụ nào tại Novaland. Tuy vậy, ông vẫn là cổ đông lớn khi trực tiếp sở hữu hơn 75 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 3,678% vốn điều lệ.

Sự xuất hiện trở lại của ông Quân tại một sự kiện quan trọng giữa Novaland và LPBank vì vậy thu hút sự chú ý, trong bối cảnh doanh nghiệp này đang từng bước tái cấu trúc và tháo gỡ khó khăn.

Theo thỏa thuận hợp tác, Novaland và LPBank sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư, phát triển dự án và mở rộng các dịch vụ tài chính cho khách hàng.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (đứng vị trí thứ 3 từ trái sang) tại buổi lễ ký kết. Ảnh: NVL.

Trong đó, LPBank sẽ nghiên cứu và xem xét cung cấp các giải pháp tài chính tổng thể, bao gồm hỗ trợ vốn, tái cấu trúc tài chính và quản trị dòng tiền cho Novaland.

Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các chương trình tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua bất động sản do Novaland phát triển. Đồng thời, LPBank xem xét cung cấp các dịch vụ tín dụng, bảo lãnh và thanh toán cho nhà thầu, nhà cung cấp và các đối tác tham gia triển khai dự án, góp phần bảo đảm dòng vốn và tiến độ thi công.

Ngoài ra, nhà băng này cũng sẽ cung cấp thêm các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng như tín dụng, tiền gửi, ngân hàng điện tử, bảo hiểm cùng các giải pháp quản trị dòng tiền, tăng cường kết nối khách hàng giữa hai bên. Hợp tác được kỳ vọng mở ra thêm cơ hội kinh doanh và mang lại nhiều lựa chọn tài chính thuận tiện cho khách hàng.

Động thái hợp tác này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu NVL có dấu hiệu phục hồi cả về giá và thanh khoản, với 3 phiên tăng trần liên tiếp gần đây. Kết phiên 16/3, mã này đóng cửa ở mức 13.500 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Novaland ghi nhận doanh thu thuần 6.965 tỷ đồng , giảm 23% so với năm trước, chủ yếu đến từ bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City, Sunrise Riverside và Palm City. Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận đột biến trong quý cuối năm, lợi nhuận sau thuế đạt 1.819 tỷ đồng , cải thiện đáng kể so với mức lỗ gần 4.400 tỷ đồng của năm liền trước.