Bất ngờ danh sách các công ty IPO tại Trung Quốc

Các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) ở Trung Quốc từ đầu năm tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như xe điện, chip bán dẫn và robot.

Thị trường IPO Trung Quốc vẫn dè dặt kể cả khi các chỉ số chứng khoán chạm đỉnh. Ảnh: Reuters

Quy mô thị trường IPO các mảng kinh doanh như xe điện, chip bán dẫn và robot tại Trung Quốc vẫn tương đối thấp bất kể giá cổ phiếu liên tục lập đỉnh, theo Nikkei Asia.

Trong 9 tháng từ đầu năm nay, tổng giá trị IPO trên các sàn giao dịch ở Trung Quốc đại lục đạt 10 tỷ USD , tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn 84% so với kỷ lục 63 tỷ USD của năm 2022, theo Dealogic.

Chỉ có 75 doanh nghiệp lên sàn, bằng 20% so với 375 thương vụ hồi năm 2021. Điều này diễn ra khi Shanghai's SSE Composite - chỉ số chứng khoán hàng đầu Trung Quốc - đang chạm mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

"Thông thường, giá cổ phiếu cao giúp việc huy động vốn thuận lợi hơn, kéo theo số lượng thương vụ niêm yết tăng mạnh. Tuy nhiên, số thương vụ IPO và lượng vốn gọi được vẫn thấp do cơ quan quản lý cố gắng ngăn nguy cơ sụp đổ bằng cách hạn chế số cổ phiếu mới lên sàn”, ông Wang Shenshen, chiến lược gia cấp cao về vốn chủ sở hữu tại Trung Quốc của Mizuho Securities, nhận định.

Giới chức nới điều kiện gọi vốn cho một số ngành ưu tiên trong nước, đồng thời có xu hướng “điều hướng” các thương vụ quá lớn hoặc các doanh nghiệp dịch vụ, phi sản xuất sang Hồng Kông để giảm áp lực cung - cầu trên sàn tại đại lục.

Những công ty nổi bật lên sàn năm nay tại Trung Quốc hầu hết đều thuộc chuỗi cung ứng ôtô, đặc biệt là xe điện. Heilongjiang Tianyouwei Electronics lên sàn tháng 4, sản xuất màn hình LCD, cung cấp cho nhiều hãng xe nội địa như BYD và Changan, theo QUICK FactSet.

Trong 10 công ty IPO lớn nhất từ đầu năm, có 5 doanh nghiệp là nhà sản xuất linh kiện và các công ty liên quan đến ôtô.

Ở nhóm ngành bán dẫn, vốn là điểm nóng gây căng thẳng kinh tế với Mỹ, cũng được ưu tiên.

Tháng 7, Yitang Semiconductor, nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip, đã niêm yết trên Sàn Khoa học và Công nghệ (Science and Technology Innovation Board) của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, một thị trường dành cho các startup công nghệ cao “với tầm quan trọng quốc gia”, còn gọi là sàn STAR.

Cambricon Technologies, nhà thiết kế chip AI thường được ví như “đối trọng” của Nvidia tại Trung Quốc, cũng hiện diện ở đây. Tính từ đầu năm đến hết tháng 9, có 3/10 thương vụ IPO lớn nhất theo giá trị diễn ra trên sàn STAR.

Làn sóng IPO các công nghệ tiên phong dự kiến tiếp diễn. Nhà sản xuất robot hình người Unitree Robotics chuẩn bị nộp hồ sơ IPO lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải trong năm nay.

Moore Threads, một nhà sản xuất đơn vị xử lý đồ họa do cựu nhân viên Nvidia dẫn dắt, đã vượt qua vòng thẩm định của Ủy ban niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải chỉ trong chưa đầy 3 tháng, tốc độ được đánh giá là nhanh “hiếm thấy”.

Xe điện, bán dẫn và robot đều là ngành được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ưu tiên. Theo các chuyên gia, việc thu hẹp “rổ” IPO và dồn lực hỗ trợ cho công nghệ mũi nhọn cũng có thể tạo hiệu ứng nâng đỡ thị trường chứng khoán nói chung.

Nỗ lực của chính phủ Trung Quốc để hỗ trợ các ngành công nghệ mũi nhọn này không chỉ dừng ở IPO. Khi Viện Nghiên cứu Nhật Bản (Japan Research Institute) xem xét các khoản trợ cấp dành cho các công ty Trung Quốc niêm yết giai đoạn 2015-2023, họ cho biết tỷ lệ trợ cấp trên doanh thu ở khối sản xuất là 0,63%, cao hơn nhiều so với 0,2% ở khối phi sản xuất.

“Ngay cả trong lĩnh vực phi sản xuất, trợ cấp cũng được ưu tiên cho các ngành có thể góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của sản xuất”, ông Shinichi Seki, nghiên cứu viên cao cấp của viện, cho biết.