Sắp bùng nổ loạt thương vụ IPO

Trong 9 tháng, chỉ có 4 doanh nghiệp niêm yết hoặc chuyển sàn qua HoSE. Tuy nhiên, trong 3 tháng cuối năm, làn sóng IPO, niêm yết lại rất sôi động.

Trong roadshow được tổ chức chiều 15/10, tại TP.HCM, ông Vũ Hữu Điền - Tổng giám đốc VPBankS - cho biết công ty sẽ chào bán 375 triệu cổ phiếu, với giá 33.900 đồng/cổ phiếu. VPBankS dự kiến huy động gần 12.713 tỷ đồng qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Nhóm tài chính định giá tỷ USD

Ông Điền cho rằng mức giá này rất hấp dẫn và thương vụ này sẽ thiết lập kỷ lục mới về quy mô chào bán trong ngành chứng khoán Việt Nam. Khoản vốn này không chỉ mở rộng dư địa cho vay margin mà còn gia tăng sức mạnh cạnh tranh của công ty. Sau IPO, định giá của VPBankS ước đạt 63.562 tỷ đồng (tương đương 2,4 tỷ USD ).

“Tại mức giá chào bán này, VPBankS được định giá P/E dự phóng năm 2025 là 14,3 lần và P/B là 2,4 lần, thấp hơn mức trung bình ngành lần lượt là 23,1 lần và 2,7 lần, mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ sau niêm yết”, ông Điền nói.

VPBankS dự kiến huy động gần 12.713 tỷ đồng qua IPO.

Tương tự, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo hơn 2,31 tỷ cổ phiếu TCX của Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương sẽ chào sàn từ ngày 21/10 với giá 46.800 đồng/cổ phiếu. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 46.800 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động 20%.

Trước đó, TCX đã công bố kết quả đăng ký mua và phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ trong đợt IPO hơn 231 triệu cổ phiếu. Thương vụ IPO giúp Chứng khoán Kỹ Thương tăng vốn điều lệ từ 20.801 tỷ đồng lên mức 23.133 tỷ đồng , cơ cấu ghi nhận gần 27.000 cổ đông.

Với giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu cho hơn 231 triệu cổ phiếu, Chứng khoán Kỹ Thương huy động 10.800 tỷ đồng từ thương vụ IPO này, tương đương định giá khoảng 4,1 tỷ USD sau IPO.

Công ty CP Chứng khoán VPS cũng ra nghị quyết thông qua việc thay đổi nhiều nội dung trong phương án IPO được thông tin trước đó. Cụ thể, giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tối thiểu đã thay đổi, tăng từ 22.457 đồng/cổ phiếu lên 60.000 đồng/cổ phiếu cho tối đa hơn 202 triệu cổ phiếu sắp IPO.

Nếu Chứng khoán VPS IPO thành công toàn bộ 202,31 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 60.000 đồng/cổ phiếu, VPS ước tính thu về hơn 12.100 tỷ đồng . Như vậy, định giá Chứng khoán VPS ở mức gần 89.000 tỷ đồng , tương ứng khoảng 3,4 tỷ USD .

Loạt thương vụ đình đám đang chờ

Ngoài nhóm tài chính, Công ty CP Hạ tầng Gelex cũng đang chuẩn bị IPO. Theo đó, Hạ tầng Gelex sẽ chào bán khoảng 100 triệu cổ phiếu (tương đương 12% vốn), với giá dự kiến 28.000-30.000 đồng/cổ phiếu, có thể huy động khoảng 3.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án bất động sản hạ tầng. Dự kiến, Hạ tầng Gelex sẽ được chấp thuận IPO trong tháng 10 này và đợt đấu giá diễn ra trong 2 tháng cuối năm, niêm yết sớm nhất vào tháng 1/2026 và không muộn hơn quý II/2026.

Công ty Phát triển nông nghiệp Hòa Phát đã nộp hồ sơ IPO và dự kiến niêm yết trên HoSE vào tháng 12 năm nay.

Một thương vụ đáng chú ý khác là Công ty Phát triển nông nghiệp Hòa Phát (HPA) - công ty con của Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) - đã nộp hồ sơ IPO và dự kiến niêm yết trên HoSE vào tháng 12 năm nay. HPA dự kiến chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu, tương đương 11,7% vốn điều lệ, với giá không thấp hơn giá trị sổ sách là 11.887 đồng/cổ phiếu.

Trong lĩnh vực sản xuất, Công ty CP Tôn Đông Á cũng muốn chuyển 149 triệu cổ phiếu từ Upcom sang HoSE. Ở lĩnh vực tiêu dùng, Masan Consumer dự kiến chuyển hơn một tỷ cổ phiếu sang HoSE vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, với giá trị vốn hóa của Masan Consumer lên đến 5,7 tỷ USD .

Ngoài ra, thị trường còn chờ đợi kế hoạch IPO công ty thành viên của Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN), chuỗi MW (Điện máy xanh, Thế giới Di động) và Bách hoá xanh của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG)…

Vì sao đua nhau IPO?

Nói về lý do các doanh nghiệp đua nhau IPO, chuyển sàn trong thời điểm này, ông Hoàng Nam - Giám đốc khối Nghiên cứu và phân tích Công ty Chứng khoán Vietcap - cho rằng việc FTSE Russell chính thức xác nhận nâng hạng Việt Nam từ nhóm cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ tác động tích cực đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp IPO.

Đặc biệt, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế nên các công ty đang cần lượng vốn khổng lồ để mở rộng hoạt động kinh doanh.

“Thị trường chứng khoán đang hoạt động sôi động, đây là bệ phóng lý tưởng để các doanh nghiệp huy động được vốn. Hàng loạt doanh nghiệp đang có kế hoạch IPO, niêm yết”, ông Nam nói.

Hoạt động IPO và niêm yết sẽ bùng nổ từ nay cho đến 2027 với tổng giá trị dự kiến khoảng 50 tỷ USD .

Một nguyên nhân khác được ông Nam chỉ ra là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước quản lý cũng tác động tích cực đến làn sóng niêm yết từ 90 ngày xuống còn 30 ngày, nhất là ở các ngân hàng có vốn hóa vừa và nhỏ. Quy định mới từ giữa tháng 9/2025 cho phép ngân hàng được niêm yết mà không bắt buộc phải có lãi liên tục hai năm, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% trong 2 quý liên tiếp hay đủ số lượng, cơ cấu Hội đồng quản trị.

Ông Nam ước tính hoạt động IPO và niêm yết sẽ bùng nổ từ nay cho đến 2027 với tổng giá trị dự kiến khoảng 50 tỷ USD . Điều này giúp thị trường chứng khoán đa dạng nguồn hàng, đem lại cơ hội lớn cho các tổ chức tư vấn.