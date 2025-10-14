Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VPBankS gặp hơn 50 đối tác quốc tế trước đợt IPO

VPBankS vừa hoàn thành chuỗi roadshow tại 4 trung tâm tài chính lớn, gặp hơn 50 quỹ đầu tư quốc tế để giới thiệu doanh nghiệp và chuẩn bị cho kế hoạch IPO.

VPBankS gặp gỡ đối tác quốc tế trước thềm IPO. Ảnh: VPBankS.

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho biết từ ngày 15 đến 25/9, công ty đã tổ chức chuỗi roadshow tại 4 trung tâm tài chính gồm Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Vương quốc Anh, gặp gỡ hơn 50 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế để giới thiệu về doanh nghiệp, cập nhật chiến lược phát triển và tạo kết nối trước thềm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Phía công ty cho biết các nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến những mảng hoạt động chính tốc độ tăng trưởng, chiến lược phát triển và mối quan hệ giữa VPBankS và ngân hàng mẹ VPBanks. Một số quỹ đầu tư cũng đưa ra phản hồi liên quan đến tiềm năng phát triển và cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Công ty chứng khoán này cho rằng các ý kiến sẽ là cơ sở tham khảo để hoàn thiện kế hoạch IPO cũng như roadshow trong nước.

Hiện tại, VPBankS chuẩn bị chào bán 375 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng với giá dự kiến 33.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 12.712 tỷ đồng. Đây được xem là thương vụ IPO có giá trị lớn nhất của khối công ty chứng khoán Việt Nam.

Theo tính toán của đơn vị tư vấn, tại mức giá chào bán, cổ phiếu VPBankS có hệ số P/E dự phóng năm 2025 là 14,3 lần và P/B là 2,4 lần, thấp hơn trung bình ngành lần lượt là 23,1 lần và 2,7 lần.

Công ty cho biết cổ phiếu IPO sẽ được phân phối bởi chính VPBankS cùng các đại lý là Công ty Chứng khoán Vietcap, SSI, SHS và 12 đơn vị hỗ trợ đăng ký mua từ ngày 10 đến 31/10.

Bối cảnh đợt IPO của VPBankS diễn ra khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Báo cáo của bộ phận nghiên cứu đầu tư toàn cầu HSBC nhận định trong kịch bản thuận lợi, Việt Nam có thể thu hút dòng vốn ngoại lên tới 10,4 tỷ USD nhờ việc nâng hạng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt mức kỷ lục 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau 3 quý, VPBankS đã thực hiện được hơn 73% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm kết thúc quý III, tổng tài sản VPBankS đạt trên 62.000 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với đầu năm.

Đặc biệt, nhà môi giới chứng khoán này đang có dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đạt gần 27.000 tỷ đồng, thuộc top 3 công ty chứng khoán có dư nợ margin lớn nhất thị trường, đồng thời vẫn còn dư địa tăng thêm khoảng 13.500 tỷ đồng.

Mới đây, VPBankS cũng công bố kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo đó, công ty hướng đến doanh thu, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng kép khoảng 32%/năm trong 5 năm tới, lần lượt đạt 29.051 tỷ đồng17.520 tỷ đồng vào năm 2030. Tới năm 2030, VPBankS nhắm đến mục tiêu top 1 về cho vay margin, top 2 thị phần môi giới trên sàn HoSE.

16:09 8/10/2025

Thủy Tiên

