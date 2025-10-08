Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VPBankS lãi kỷ lục ngay trước thương vụ IPO lịch sử

  • Thứ tư, 8/10/2025 16:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lũy kế 9 tháng kinh doanh đầu năm, VPBankS mang về khoản lợi nhuận trước thuế 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ và là mức lợi nhuận kỷ lục từ trước đến nay của doanh nghiệp.

VPBankS lãi kỷ lục 3.260 tỷ đồng sau 9 tháng từ đầu năm 2025, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Ảnh: VPBankS.

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố lợi nhuận 9 tháng đầu năm với khoản lãi kỷ lục.

Cụ thể, nhà môi giới chứng khoán này cho biết trong bối cảnh thị trường chứng khoán sôi động đã giúp hoạt động kinh doanh tăng trưởng tại nhiều mảng.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu, chủ yếu đến từ hoạt động cho vay ký quỹ khách hàng (margin) đã mang lại gần 1.213 tỷ đồng, gấp gần hai lần cùng kỳ.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán mang về 310 tỷ đồng. Công ty cũng đẩy mạnh các nghiệp vụ tư vấn đầu tư trên cả thị trường vốn nợ (DCM) và vốn cổ phần (ECM), giúp doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính đạt gần 789 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 2.999 tỷ đồng trong 3 quý vừa qua, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Tổng lại, doanh thu hoạt động của VPBankS sau 9 tháng từ đầu năm đến nay đạt 5.457 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt mức kỷ lục 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Sau 3 quý, VPBankS đã thực hiện được hơn 73% kế hoạch lợi nhuận năm.

VPBANKS LÃI KỶ LỤC TRƯỚC THỀM THƯƠNG VỤ IPO LỊCH SỬ
Tính đến hết quý III, dư nợ margin của VPBankS tiếp tục thiết lập cột mốc mới, đạt 26.664 tỷ đồng, tăng 9.011 tỷ đồng (+51%) so với cuối quý liền trước cũng như gấp gần 3 lần đầu năm.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 20.273 tỷ đồng, tức còn hạn mức cho vay lên tới hơn 13.500 tỷ đồng. Đây được đánh giá là cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam sắp đón dòng vốn ngoại từ việc nâng hạng thành công và nhiều nhà môi giới đã cạn “room” cho vay.

Kết thúc quý III, tổng tài sản VPBankS đạt trên 62.000 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với đầu năm.

Vừa qua, VPBankS đã chính thức công bố kế hoạch chào bán tối đa 375 triệu cổ phiếu, tương đương 25% vốn điều lệ ở mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, công ty sẽ huy động được 12.712,5 tỷ đồng, tương đương định giá sau IPO gần 64.000 tỷ đồng (khoảng 2,5 tỷ USD). Sau IPO, VPBankS có kế hoạch niêm yết trên HoSE trong tháng 12.

Đây cũng là thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử của một công ty chứng khoán tại thị trường Việt Nam.

Mới đây, VPBankS cũng công bố kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo đó, công ty hướng đến doanh thu, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng kép khoảng 32%/năm trong 5 năm tới, lần lượt đạt 29.051 tỷ đồng17.520 tỷ đồng vào năm 2030. Tới năm 2030, VPBankS nhắm đến mục tiêu top 1 về cho vay margin, top 2 thị phần môi giới trên sàn HoSE.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Chốt ngày diễn ra thương vụ IPO lịch sử ngành chứng khoán

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) sẽ nhận đăng ký mua cổ phiếu IPO từ ngày 10/10 đến 31/10, kết quả phân bổ công bố trong ngày 1-2/11 và hoàn tất thanh toán từ 3-7/11.

10:06 1/10/2025

VPBankS dự thu gần nửa tỷ USD từ thương vụ IPO 'bom tấn'

VPBankS ấn định giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng huy động hơn 12.700 tỷ đồng và nâng định giá doanh nghiệp lên gần 2,4 tỷ USD.

20:58 27/9/2025

Thêm tay chơi mới làm sàn tiền số ở Việt Nam

Công ty Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập với vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông có VPBankS góp vốn.

14:10 21/9/2025

Hồng Nhung

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Dich chuyen von dang chu y tai he sinh thai VPBank hinh anh

Dịch chuyển vốn đáng chú ý tại hệ sinh thái VPBank

14:56 15/9/2025 14:56 15/9/2025

0

Thương vụ chuyển nhượng này diễn ra trong nội bộ hệ sinh thái của Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng, khi cả OPES và VPBankS đều là công ty con do ngân hàng nắm gần như toàn bộ cổ phần.

