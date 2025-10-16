Lý do VPBankS quyết làm IPO lịch sử trong tháng 10

Trước thềm thương vụ IPO lớn nhất lịch sử, CEO VPBank tiết lộ lý do phải thực hiện ngay trong tháng 10, đồng thời nhấn mạnh sự “hậu thuẫn” từ ngân hàng mẹ là thế mạnh cạnh tranh.

Ông Vũ Hữu Điền, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPBankS phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Công ty Chứng khoán VPBankS (công ty con của VPBank) đã chính thức công bố kế hoạch chào bán tối đa 375 triệu cổ phiếu, tương đương 25% vốn điều lệ ở mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, công ty sẽ huy động được 12.712,5 tỷ đồng , tương đương định giá sau IPO gần 64.000 tỷ đồng (khoảng 2,5 tỷ USD ). Sau IPO, VPBankS có kế hoạch niêm yết trên HoSE trong tháng 12.

Theo ông Vũ Hữu Điền, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPBankS, đây là mức định giá hấp dẫn khi so sánh về chỉ số P/E, P/B trong ngành chứng khoán và đặt trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng VPBankS đang rất cao, dự kiến tăng tiếp 32% trong năm tới.

Chia sẻ tại roadshow VPBankS tổ chức ở TP.HCM vừa qua, ông Điền đánh giá đây là thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử của một công ty chứng khoán tại thị trường Việt Nam.

Không thể trì hoãn IPO

Ông Điền cho biết VPBankS đang bị hạn chế trong một số mảng kinh doanh như chứng quyền, trái phiếu bởi các chỉ tiêu an toàn vốn. Đồng thời, quy định tỷ lệ đầu tư cũng bị giới hạn ở mức 70% vốn chủ sở hữu. Nếu vốn chủ sở hữu nhỏ thì chiến lược thị trường nợ, bảo lãnh phát hành, đầu tư và phân phối của công ty sẽ bị ảnh hưởng.

"Nếu VBbankS trì hoãn, không tăng vốn trong 6 tháng tới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng cũng như định hướng chiến lược của ngân hàng mẹ và Hội đồng quản trị của VBbankS", ông Điền khẳng định.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra khả năng thu hút dòng vốn quốc tế mạnh mẽ. "Cơ hội thị trường hiện tại rất ủng hộ cho việc tăng vốn", ông Điền nhận định.

Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đối với VPBankS - công ty chứng khoán còn non trẻ - là bước đi chiến lược mang tính dài hạn của ngân hàng. Sau đợt IPO này, VPBank sẽ triển khai loạt chiến lược đồng bộ nhằm đưa VPBankS vươn lên nhóm các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.

Trở lại 10 năm trước, tháng 12/2015, VPBank đã thoái 89% vốn tại VPS, quyết định dừng đầu tư vào mảng chứng khoán và tập trung vào phân khúc tài chính tiêu dùng. Ông Vinh nhớ lại thời điểm đó ngân hàng mẹ VPBank còn hạn chế về quy mô vốn và tài sản.

Đến năm 2018, khi nội lực đã vững vàng và có thêm nguồn lực từ đối tác chiến lược SMBC, VPBank chuyển chiến lược sang mô hình ngân hàng đa năng toàn diện và quyết định quay lại mảng chứng khoán.

"Việc này nằm trong tính toán chiến lược và nguồn lực của chúng tôi", ông Vinh cho hay.

Theo Tổng giám đốc VPBank, dù chỉ là công ty chứng khoán non trẻ nhưng sau 3 năm hoạt động, VPBankS ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Đơn cử, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 3.260 tỷ đồng , gấp 4 lần cùng kỳ năm 2024.

Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đạt gần 27.000 tỷ đồng , đưa VPBankS vào top 3 công ty chứng khoán có dư nợ margin lớn nhất thị trường, đồng thời vẫn còn dư địa tăng thêm khoảng 13.500 tỷ đồng . Sau đợt chào bán, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng , đưa VPBankS vươn lên vị trí thứ 3 trong ngành chứng khoán.

Sự hậu thuẫn của ngân hàng mẹ

Ông Hoàng Nam, Giám đốc khối Nghiên cứu và Phân tích, Công ty Chứng khoán Vietcap nhận định thị trường chứng khoán đang đứng trước cơ hội mới khi kinh tế vĩ mô tăng trưởng cao, lãi suất ổn định, đầu tư công được thúc đẩy. Bên cạnh đó, việc thị trường được nâng hạng có thể đón nhận dòng vốn khoảng 1- 2 tỷ USD từ các quỹ thụ động, 5- 6 tỷ USD với quỹ chủ động, tạo cơ hội lớn cho các công ty chứng khoán.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tăng trưởng bứt phá sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Ảnh: Phương Lâm.

Trong bối cảnh này, VPBankS bước vào chặng đường IPO với sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái toàn diện của ngân hàng mẹ VPBank, với 30 triệu tài khoản khách hàng, trong đó có 634.000 khách hàng giàu và 2.000 khách hàng siêu giàu để có thể bán chéo sản phẩm.

VPBank hiện là một trong những ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất với 1,18 triệu tỷ đồng , vốn chủ sở hữu top đầu với 160.000 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng kép quy mô tín dụng 35%. Tập đoàn còn có các thành viên FE Credit, Cake, Be, Opes, GPBank, LynkiD, SmartPay.

Đặc biệt, SMBC - đối tác chiến lược nước ngoài - không chỉ hỗ trợ ngân hàng mẹ mà còn đồng hành cùng VPBankS trong các thương vụ huy động vốn quốc tế, tư vấn M&A với doanh nghiệp Nhật Bản, và kết nối mạng lưới tài chính toàn cầu.

“SMBC đã dẫn dắt huy động 150 triệu USD cho chúng tôi và đang tiếp tục hỗ trợ thêm 250 triệu USD trong 6 tháng cuối năm, tổng cộng 400 triệu USD - con số hiếm có đối với một công ty chứng khoán non trẻ”, ông Điền nhấn mạnh.

Dù được đánh giá là bên hưởng lợi trong bối cảnh thị trường chứng khoán sôi động, Tổng giám đốc VPBankS khẳng định công ty không mở rộng thị phần bằng mọi giá, khi biên lợi nhuận từ mảng môi giới ngày càng thu hẹp và các công ty chứng khoán đang cạnh tranh lớn về phí giao dịch, thậm chí miễn phí. Thay vào đó, VPBankS sẽ tập trung nguồn lực vào các mảng có hiệu quả sinh lời cao, trước mắt là cho vay ký quỹ (margin) - một trong 4 trụ cột kinh doanh của công ty này.