Cha đẻ ChatGPT tấn công trực diện Google

ChatGPT Atlas, trình duyệt web tích hợp AI và được xây dựng dựa trên chatbot ChatGPT vừa được OpenAI công bố với tham vọng thách thức Google Chrome.

Trình duyệt Atlas cho phép người dùng gọi ChatGPT trong bất kỳ cửa sổ nào để tóm tắt nội dung, so sánh sản phẩm hoặc phân tích dữ liệu. Ảnh: OpenAI.

Tối 21/10, OpenAI chính thức công bố ra mắt ChatGPT Atlas, trình duyệt web tích hợp những công cụ AI nổi bật như tóm tắt nội dung trang, điền biểu mẫu và viết mã tự động để thu hút người dùng.

Theo Reuters, đây là bước tiến mới nhất của OpenAI nhằm tận dụng 800 triệu người dùng ChatGPT hoạt động hàng tuần, bằng việc mở rộng sang nhiều khía cạnh hơn trong đời sống trực tuyến của người dùng thông qua thu thập dữ liệu về hành vi duyệt web.

Cụ thể, trong demo, Atlas cho phép người dùng mở ChatGPT trong mọi cửa sổ để tóm tắt nội dung, so sánh sản phẩm hoặc phân tích dữ liệu từ bất kỳ trang web nào.

Điểm nhấn của Atlas nằm ở chế độ tác vụ (agent mode). Ở chế độ này, ChatGPT có thể tương tác với các trang web, thay người dùng hoàn thành các tác vụ từ đầu đến cuối như nghiên cứu hay mua sắm cho một chuyến đi.

Để minh họa, OpenAI trình diễn cách ChatGPT có thể tìm một công thức nấu ăn trên mạng và sau đó tự động mua tất cả nguyên liệu. Tác vụ AI sau đó điều hướng đến trang web Instacart và thêm các mặt hàng tạp hóa cần thiết vào giỏ hàng. Toàn bộ thao tác này được AI hoàn thành chỉ trong vài phút.

ChatGPT Atlas hiện đã được phát hành toàn cầu trên hệ điều hành macOS của Apple. Phiên bản dành cho Windows, iOS và Android dự kiến sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới.

Mặc dù có sự cạnh tranh ngày càng tăng, Google Chrome vẫn duy trì sự thống trị, với 71,9% thị phần trên thị trường trình duyệt toàn cầu vào tháng 9, theo StatCounter. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những trình duyệt AI mới từ OpenAI có thể là sự cạnh tranh mới mẻ đối với doanh thu quảng cáo của Google.

“Việc tích hợp chatbot vào trình duyệt là tiền đề giúp OpenAI bắt đầu bán quảng cáo, điều mà họ chưa làm cho đến nay. Một khi OpenAI bắt đầu bán quảng cáo, họ có thể lấy đi một phần đáng kể thị phần quảng cáo tìm kiếm từ Google, công ty đang nắm giữ khoảng 90% danh mục trong mảng này”, Gil Luria, nhà phân tích tại D.A. Davidson nhận định.