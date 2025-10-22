Trung Quốc vẫn quan trọng với Apple

Thông tin iPhone 17 bán chạy tại Trung Quốc và Mỹ khiến cổ phiếu Apple tăng 4% trong phiên giao dịch gần nhất.

Người dùng mua iPhone 17 Pro trong một cửa hàng Apple tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, tổng doanh số dòng iPhone 17 và iPhone Air trong 10 ngày đầu lên kệ tại Mỹ và Trung Quốc tăng 14% so với bản tiền nhiệm. Đây là 2 thị trường chủ chốt của Apple, chiếm phần lớn doanh số iPhone.

Sau báo cáo từ Counterpoint Research, CNBC đưa tin cổ phiếu Apple ngày 20/10 tăng gần 4%, đóng cửa ở 262,24 USD . Theo Loop Capital, con số trên có thể tiếp tục tăng khi nhu cầu iPhone 17 vượt mong đợi. Ngân hàng này nâng khuyến nghị cổ phiếu Apple từ “giữ” lên “mua” với mục tiêu 315 USD .

Trong 4 phiên bản iPhone 2025, mẫu iPhone 17 cơ bản ghi nhận tín hiệu tích cực, đặc biệt tại Trung Quốc. Theo giới phân tích, người dùng ưa chuộng iPhone 17 bởi giá bán hợp lý.

“Mẫu iPhone 17 cơ bản đang thu hút người dùng, mang đến giá trị tốt so với số tiền bỏ ra. Thiết bị sở hữu chip xử lý cải tiến, màn hình chất lượng, bộ nhớ cao và camera selfie nâng cấp, tất cả được gói gọn trong chiếc máy có giá bằng iPhone 16 năm ngoái”, nhà phân tích Mengmeng Zhang từ Counterpoint Research cho biết.

Theo Zhang, người dùng có nhiều lý do chọn iPhone 17, đặc biệt khi kết hợp chương trình ưu đãi từ nhà phân phối.

“Tóm lại, iPhone 17 mang đến giá trị rất tốt so với số tiền bỏ ra. Người dùng Trung Quốc đang đánh giá cao Apple với động thái này”, đại diện Counterpoint Research nhấn mạnh.

Tại Mỹ, nhu cầu iPhone 17 Pro Max tăng mạnh nhất khi 3 nhà mạng lớn nâng mức chiết khấu lên tối đa 100 USD . Theo các nhà phân tích, điều này cho thấy nhà mạng Mỹ đang chuyển hướng tập trung sang phân khúc siêu cao cấp.

Nhà phân tích Maurice Klaehne từ Counterpoint Research cho rằng các nhà mạng Mỹ đang tìm cách tối đa hóa giá trị khi tăng mức chiết khấu ban đầu, sau đó bù lại vào gói cước thuê bao thông qua các hợp đồng 24-36 tháng.

“Việc tập trung ưu đãi vào iPhone 17 Pro Max giúp thiết bị siêu cao cấp của Apple dễ tiếp cận người dùng hơn, thúc đẩy xu hướng cao cấp hóa và tăng độ gắn kết giữa khách hàng giá trị cao với hệ sinh thái”, Klaehne nhận định.

Thị phần các mẫu iPhone 16 và iPhone 17, iPhone Air trong 10 ngày đầu tại Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Counterpoint Research.

Với iPhone Air, thiết bị bán chạy hơn đôi chút so với iPhone 16 Plus. Việc được cấp phép lên kệ tại Trung Quốc phần nào giúp Apple bớt áp lực về doanh số sản phẩm.

“Đây là cột mốc quan trọng với Apple và eSIM. Tuy nhiên, thời gian đặt trước ngắn và giá đắt hơn iPhone 17 cơ bản, vốn có cấu hình mạnh hơn, cho thấy iPhone Air vẫn dành cho thị trường ngách trong giai đoạn đầu”, nhà phân tích Ivan Lam nói.

Theo SCMP, iPhone Air nhanh chóng cháy hàng sau vài tiếng mở đặt trước. Trong ngày 17/10, nhiều phiên bản bộ nhớ, màu sắc của iPhone Air đều bán hết trên cửa hàng trực tuyến của Apple và gian hàng chính hãng Tmall.

Tuần trước, CEO Apple đến Trung Quốc, gặp gỡ một số quan chức chính phủ và thăm cửa hàng Apple. Theo nhà phân tích Amit Daryanani từ Evercore, sự phổ biến của iPhone Air tại Trung Quốc có thể góp phần thúc đẩy giá cổ phiếu Apple. Công ty dự kiến chia sẻ kết quả kinh doanh khả quan trong đợt báo cáo tài chính tiếp theo.

Cổ phiếu Apple chứng kiến nhiều biến động. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này chỉ tăng khoảng 5%, chậm hơn đáng kể so với những công ty lớn như Nvidia, Meta, Microsoft hay Alphabet, ghi nhận mức tăng trung bình 24% trong 3 tháng.