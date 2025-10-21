Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hãy tắt ngay tính năng này trên Facebook

  • Thứ ba, 21/10/2025 14:47 (GMT+7)
Tính năng mới của Facebook cho phép Meta truy cập và phân tích toàn bộ kho ảnh cá nhân của người dùng, bao gồm cả những hình ảnh chưa từng được đăng tải.

Người dùng có thể đã lơ cho Facebook truy cập thư viện ảnh cá nhân mà không biết. Ảnh: Elyse Betters Picaro/ZDNET.

Meta, công ty mẹ của Facebook, đang mở rộng phạm vi tiếp cận thư viện ảnh của người dùng, vượt ra ngoài giới hạn của những bức ảnh đã được đăng tải lên mạng xã hội này.

Theo thông tin từ ZDNET, Meta có khả năng phân tích và lưu giữ các bức ảnh từ thư viện ảnh trên điện thoại của người dùng, kể cả những hình ảnh chưa từng được tải lên Facebook thông qua một tính năng gây tranh cãi.

Khi người dùng thấy pop-up về "xử lý đám mây" (cloud processing) và nhấn Cho phép (Allow), đồng nghĩa họ chấp nhận Điều khoản Dịch vụ AI của Meta và cho phép AI của Meta phân tích "phương tiện truyền thông và các đặc điểm khuôn mặt" của mình.

Một khi kích hoạt, Facebook sẽ liên tục tải ảnh từ thư viện ảnh cá nhân lên đám mây của Meta để tìm kiếm "những khoảnh khắc giá trị" và gợi ý các chỉnh sửa, ảnh ghép sáng tạo.

Từ tháng 8/2024, người dùng Facebook đã bắt đầu phát hiện các tùy chọn mới nằm sâu trong phần cài đặt, cho phép Meta truy cập thư viện ảnh để đưa ra các gợi ý dựa trên AI, ví dụ như "ý tưởng sáng tạo được cá nhân hóa, bao gồm điểm nhấn du lịch và ảnh ghép".

Tuy nhiên, một số người dùng tuyên bố họ không nhớ đã đồng ý với tính năng này, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về vấn đề quyền riêng tư, đặc biệt đối với những người không chủ động chọn tham gia.

Tính năng này, được thử nghiệm vào mùa hè, hiện đã được triển khai rộng rãi tại nhiều quốc gia. Nếu người dùng đồng ý, Facebook sẽ sử dụng hình ảnh từ thư viện ảnh cá nhân chứ không chỉ những bức ảnh đã được đăng để gợi ý các album chủ đề, bài đăng tóm tắt hoặc tái tạo ảnh bằng AI.

Hệ thống dựa vào dữ liệu như ngày tháng, địa điểm, và sự hiện diện của người hoặc vật thể để tạo gợi ý. Những gợi ý này chỉ hiển thị với chủ sở hữu trừ khi họ chọn chia sẻ. Chúng có thể xuất hiện trong Tin (Stories), Bảng tin (Feed), hoặc Kỷ niệm (Memories).

Giám đốc biên tập của ZDNET đã phát hiện tính năng "gợi ý chia sẻ thư viện ảnh" của Meta đã được kích hoạt mà cô không hề hay biết. Một số chuyên gia khác cũng xác nhận tính năng này đã được bật trong ứng dụng Facebook của họ, dù chỉ lờ mờ nhớ lại đã loại bỏ thông báo pop-up về tính năng.

Meta khẳng định tính năng gợi ý chia sẻ thư viện ảnh không được bật theo mặc định. Tuy nhiên, nếu lo ngại mình đã vô tình nhấn đồng ý hoặc bỏ qua pop-up, dưới đây là cách để kiểm tra và tắt ngay lập tức tính năng này.

Người dùng thực hiện các bước sau trong ứng dụng Facebook:

1. Mở ứng dụng Facebook và đăng nhập. Nhấn vào biểu tượng Menu (ba gạch ngang) ở góc dưới bên phải, sau đó chọn Cài đặt và Quyền riêng tư.

2. Nhấn vào Cài đặt. Cuộn xuống tìm và chọn Gợi ý chia sẻ thư viện ảnh (Camera roll sharing suggestions).

3, Trong trang này, người dùng sẽ thấy hai tùy chọn. Hãy đảm bảo cả hai nút gạt sau đều được tắt: "Xem gợi ý dựa trên thư viện ảnh khi bạn lướt xem Facebook""Nhận ý tưởng sáng tạo dành riêng cho bạn bằng cách cho phép xử lý đám mây thư viện ảnh" (nếu có).

Từng bước cách tắt tính năng chia sẻ ảnh với Meta trong ứng Dụng Facebook.

Hãy tắt cả hai để ngăn Facebook tự động tải lên, phân tích và lưu giữ ảnh từ thư viện ảnh cá nhân.

Việt Anh

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

Đọc tiếp

