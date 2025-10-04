Shark Bình bị chỉ trích, phải sửa bài

Trang Facebook chính thức của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) liên tục có hoạt động bất thường những ngày gần đây. Bài đăng về người không liên quan khiến vị này bị chỉ trích.

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: FBNV.

Sau những phát biểu tại một hội nghị gần đây, ông Nguyễn Hòa Bình trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt ở cộng đồng nhà đầu tư tiền số. Giữa tâm bão chỉ trích, doanh nhân nói trên vẫn thể hiện thái độ cứng rắn trên mạng xã hội.

Trang của Shark Bình chạy quảng cáo bài đăng tố cáo “thằng em phản bội” ở vụ AntEX, liên tục bình luận ở nội dung từ người bất đồng ý kiến. Với một số nhân vật, chủ tịch NextTech còn “tag tên” đòi livestream đối chất.

Ngoài ra, nội dung trang nói trên đăng tải cũng gây ảnh hưởng đến người khác. Cụ thể giữa thời điểm nhạy cảm, trang “Shark Nguyễn Hòa Bình” có xác minh của Meta, đăng ảnh chụp kèm với ông Trần Chí Hiếu (tức Hiếu Orion), nhân vật có tiếng trong mảng truyền thông.

“Tấm ảnh đó tình cờ Hiếu xin chụp từ trước đó khá lâu trong một lần tình cờ gặp mặt”, chủ trang viết.

Bài đăng gây tranh cãi của Shark Bình, hiện đã bị xóa.

Cùng ngày, trên Facebook cá nhân, ông Hiếu cho biết nội dung chia sẻ không đúng sự thật. Hình hai người chụp với nhau trong một lần gặp mặt, không phải “xin”. Đồng thời, nhân vật này bất bình khi mình bị “lôi vào” khi ông Bình đang bị cộng đồng chỉ trích, dù bản thân không liên quan.

Sau khi nhận được phản hồi, phía ông Bình cắt ảnh, xóa bớt nội dung. “Mình bảo B xóa đi nhưng không xóa”, ông Hiếu tiếp tục đăng bài trên Facebook trong ngày 3/10. Đến chiều cùng ngày, nội dung gây tranh cãi nói trên mới biến mất khỏi mạng xã hội, sau đó lại xuất hiện trở lại vào buổi tối. Theo lịch sử chỉnh sửa, bài viết được sửa nhiều lần, trong đó bức ảnh ban đầu đã được thay thế.

Ngoài các nội dung đăng tải, phát ngôn của ông Bình cũng “động chạm” đến nhiều người. “Những điều tôi cảnh tỉnh cho người dân có thể ảnh hưởng nặng đến nhiều người làm tiền số. Tôi hiểu tâm lý tức giận vì ‘mất nồi cơm”, ông Bình viết trên trang cá nhân hôm 27/9.

Cách phản hồi ý kiến trái chiều bằng những bình luận “hoan hỷ”, “hồi hướng” của vị doanh nhân cũng trở thành đề tài chế giễu trên Internet.

Trong phiên phát sóng hôm 26/9, ông Bình cũng đưa nhiều nhiều nhận định cá nhân, không có số liệu kiểm chứng về ngành blockchain tiền số. Ví dụ, vị này nhận định chuỗi khối là công nghệ tuyệt vời để làm phức tạp hóa những điều đơn giản hay 99% dự án tiền số thất bại, không có ứng dụng thực tế.

“Đã đầu tư phải chấp nhận ‘xanh chín’. Được thì hưởng, thua phải chịu” hay “Hầu hết người đầu tư coin là người nghèo” cũng khiến nhiều người không đồng tình.