'Ông lớn' di động bán máy giặt, tủ lạnh ở Việt Nam

Xiaomi đăng ký nhãn hiệu Mijia, mang đồ gia dụng cỡ lớn kinh doanh ở Việt Nam. Danh mục sản phẩm hãng này bán nhiều hơn hẳn các đối thủ.

Trong 3 năm gần đây, Xiaomi là công ty di động thăng tiến nhanh nhất tại Việt Nam. Từ xuất phát điểm thấp hơn Vivo, Realme, hãng này hiện ổn định trong top 3, có thời điểm chỉ sau Samsung. Thương hiệu này tìm cách nâng cấp người dùng với các biến thể Xiaomi T-series hoặc flagship Ultra giá cao hơn. Tuy nhiên, dòng Redmi vẫn là động lực tăng trưởng chính.

Dù còn nhiều việc phải làm ở mảng di động, Xiaomi vẫn muốn chuyển đổi tập khách sẵn có bằng việc mở rộng hệ sinh thái. Họ ra mắt thương hiệu Mijia vào cuối tháng 9, chuyên biệt cho gia dụng cỡ lớn. Cùng thời điểm, hãng mở chuỗi phân phối độc lập để bán hàng trực tiếp.

Trước Xiaomi, không ít nhà sản xuất "ôm mộng" tự bán hàng, nhưng kết quả chưa được như mong đợi.

Điều hòa, máy giặt Xiaomi

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Xiaomi đã đăng ký thương hiệu Mijia tại Việt Nam. Đồng thời, công ty làm việc với các sàn TMĐT để gỡ bỏ sản phẩm mang nhãn hiệu này, chủ yếu là hàng xách tay. Đây là bước chuẩn bị cho việc mang sản phẩm gia dụng về phân phối.

Cuối tháng 9, hãng này ra mắt chính thức 3 sản phẩm gia dụng cỡ lớn gồm máy giặt, tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ. Như vậy, họ chính thức tham gia vào cuộc chiến với những đối thủ mới như LG, Toshiba, Haier, Casper. Trước đó, họ đã bán sản phẩm cỡ nhỏ như nồi chiên không dầu, máy lọc không khí, robot hút bụi, máy cạo râu, tăm nước…

Máy giặt sấy nhãn hiệu Mijia của Xiaomi, giá 12,5 triệu đồng.

Tại Việt Nam, chỉ Samsung có danh mục hàng hóa đa dạng như Xiaomi hiện tại. Công ty Hàn Quốc có sự hiện diện trong nước hàng chục năm, xây dựng chuỗi phân phối dựa trên nhiều ngành hàng. Trong khi đó, Xiaomi xuất hiện ở Việt Nam mới 10 năm, phủ rộng nhờ điện thoại.

Tuy là tay chơi mới, hãng không thiếu kinh nghiệm. Ở nội địa, những ông lớn gia dụng lâu đời như Midea, TCL, Haier, Gree cũng phải "đau đầu" với đối thủ này. Bằng phần mềm Mijia (phiên bản quốc tế là Xiaomi Home), công ty của CEO Lei Jun liên tục phá kỷ lục bán hàng, chiếm thị phần ở các sân chơi chật hẹp như máy lạnh, điều hòa tại Trung Quốc.

Ưu thế của sản phẩm từ hãng mới nằm ở khả năng kết nối vào hệ sinh thái Xiaomi Home đang dần phổ biến tại Việt Nam. Đồng thời, chúng đều sở hữu các chức năng thời thượng, theo kịp xu thế. Có thể kể đến máy lạnh có chức năng gió dịu tương tự Samsung WindFree, tủ lạnh dung tích lớn, sở hữu ngăn đông mềm, máy giặt dùng động cơ truyền động trực tiếp.

Tuy nhiên trong ngành mặt hàng gia dụng, vốn cần mạng lưới hỗ trợ ngoại tuyến, bán hàng trực tiếp, Xiaomi Mijia vẫn thua thiệt các tay chơi lâu năm. Thời gian đầu lượng model họ cung cấp vẫn hạn chế, ít lựa chọn. Hãng cho biết danh mục sẽ được bổ sung trong năm tới.

Mở shop, tự bán hàng

Bên cạnh bán sản phẩm Mijia, Xiaomi còn khai trương các cửa hàng Mi Store chuyên biệt để bán đồ của hãng. Điểm đầu tiên ở Crescent Mall, phường Tân Mỹ, TP.HCM. Công ty cho biết họ tự vận hành và sẽ mở thêm nhiều điểm trong tương lai gần.

Tại Việt Nam, dạng cửa hàng do hãng vận hành không mới. Các hãng từng có nhiều điểm bán nhưng đều không duy trì được lâu. Samsung kết hợp với Hnam Mobile, Mai Nguyên mở Experience Store ở các trung tâm thương mại. Tuy nhiên, mô hình hiện không còn. Sau đó, họ kết hợp với nhiều nhà bán lẻ khác như Minh Tuấn Mobile, Hesman tạo chuỗi mono store, chỉ bán điện thoại của hãng. Nhưng mô hình này dần thể hiện nhiều bất cập.

Tương tự, Oppo giai đoạn 2021 khai trương nhiều điểm trải nghiệm kiêm bán hàng tại TP.HCM, Hà Nội. Sau thời gian ngắn, những shop này được chuyển nhượng cho chuỗi bán lẻ Inno, phân phối thêm gia dụng, máy quay, iPhone.

Dạng cửa hàng độc quyền, kiêm bán hàng của Samsung từng có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Samsung.

Hiện nay, ngoài những mono store chuyên biệt sản phẩm Apple như TopZone (Thế Giới Di Động) hay F.Studio (FPT Shop), Sony cũng là hãng còn vận hành cửa hàng của riêng mình. Hãng Nhật Bản cũng là thương hiệu có nhiều dòng sản phẩm, có thể tối ưu doanh thu tốt hơn so với chỉ điện thoại.

Theo ông D.H., quản lý cấp cao một chuỗi di động lớn ở TP.HCM, chi phí vận hành cao trong khi chỉ bán một hãng điện thoại nhanh chóng khiến những cơ sở như vậy thua lỗ, khó cầm cự. Trong khi đó, khách hàng Việt Nam vẫn có xu hướng mua hàng tại các siêu thị đa hãng như Thế Giới Di Động, FPT Shop thay vì dạng cửa hàng độc quyền.

Trong trường hợp của Xiaomi, hãng có nhiều lý do hơn Samsung, Oppo để mở điểm bán độc lập. Họ vừa mở thêm mảng mới tại Việt Nam, mạng lưới phân phối cần thời gian để phủ rộng. Do vậy, những cửa hàng này có có nhiệm vụ trưng bày, cung cấp trải nghiệm cho khách mua có nhu cầu.

Cửa hàng "chính chủ" của Xiaomi tại TP.HCM.

Nhà sản xuất có lợi thế ở danh mục ngành hàng. Một cửa hàng nhỏ tự vận hành từ công ty này bán đủ hàng trăm model. Ngoài điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện, hãng cung cấp đủ điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, TV hay đồ gia dụng cỡ nhỏ như nồi chiên, bàn chải, máy sấy… Điều này giúp điểm bán có doanh thu khả quan, đảm bảo lợi nhuận duy trì.

Tại Trung Quốc, những điểm bán ngoại tuyến như vậy từng giúp Xiaomi gia tăng thị phần, bật lên trong cuộc đua với Huawei, Vivo ở nội địa. Đây là chân trụ quan trọng trong tham vọng mở rộng ra ngoài di động với Home (nhà thông minh) và Car (xe điện) của công ty này.