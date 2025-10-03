VieON, FPT Play gỡ phim của Triệu Lộ Tư

Phim Hãy để tôi tỏa sáng bị phát hiện để xuất hiện đường lưỡi bò phi pháp tối 2/10. Sáng 3/10, các nền tảng OTT đồng loạt gỡ nội dung khỏi ứng dụng.

Hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện cùng nam chính Trần Vỹ Đình.

Bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng (tiếng Anh: Love's Ambition) gây chú ý thời gian gần đây vừa bị hàng loạt các nền tảng gỡ bỏ vì chứa hình ảnh không phù hợp. Trước đó, phim được chiếu song song trên các nền tảng OTT như TV360, FPT Play, K+, VieOn.

Cụ thể, người dùng phản ảnh tập 16 của bộ phim xuất hiện chi tiết đường lưỡi bò phi pháp, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, xuất hiện cùng nhân vật nam chính do Trần Vỹ Đình thủ vai. Nhận được nhiều sự quan tâm do sự xuất hiện của Triệu Lộ Tư và phản ứng hóa học giữa cặp đôi đóng chính, cư dân mạng đồng loạt tẩy chay sau khi nhận ra hình ảnh phi pháp.

Sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội vào đêm 2/10, nhiều fanpage lớn chuyên cập nhật tin tức phim ảnh và showbiz Trung Quốc tuyên bố sẽ dừng hẳn việc chia sẻ liên quan đến phim. Đến sáng 3/10, các đơn vị phát hành phim cũng đồng loạt gỡ bỏ và xóa phim khỏi toàn bộ hệ thống.

Thời điểm phát hiện hình ảnh nhạy cảm, phim chỉ đang chiếu ở tập 15 trên các trang chính thức tại Việt Nam. FPT Play cho biết chỉ mới nhận được bản quyền từ đơn vị cung cấp sáng 3/10 và sau khi phát hiện hình ảnh đường lưỡi bò trong quá trình kiểm duyệt, đã ngay lập tức tiêu hủy toàn bộ 15 tập phim trước.

FPT Play thông báo về việc gỡ bỏ phim. Ảnh: FPT Play.

“Chúng tôi luôn đặt trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam và tôn trọng chủ quyền quốc gia lên hàng đầu”, nền tảng cho biết. Theo ghi nhận, bộ phim cũng không còn xuất hiện trên các nền tảng như Vieon, TV360. Hiện tại, nội dung chỉ còn trên ứng dụng WeTV , một trong các đơn vị phát hành đa quốc gia.

Bộ phim tạo nên “cơn sốt” trên nền tảng streaming tại Trung Quốc, khi được ra mắt bất ngờ vào ngày 26/9 mà không hề có chiến dịch quảng bá quy mô. Ở Việt Nam, nội dung cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả trong nước yêu thích điện ảnh Hoa ngữ. Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình cũng là những diễn viên có tiếng.

Tuy vậy, cộng đồng mạng không khỏi bức xúc vì tình trạng phim Trung Quốc nhiều lần lồng ghép hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò. Trước đó, các tác phẩm như Hướng Gió Mà Đi, Tình Yêu 199 - Muốn Mãi Mãi Yêu, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà… cũng từng vướng phải vấn đề tương tự và đều bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng OTT tại Việt Nam.