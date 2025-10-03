Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chat với Meta AI, bạn đang làm giàu cho Facebook

  • Thứ sáu, 3/10/2025 08:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Meta gây tranh cãi khi chính thức sử dụng dữ liệu thu thập được từ đoạn chat người dùng với các sản phẩm AI để phục vụ quảng cáo nhắm mục tiêu trên Facebook và Instagram.

Dữ liệu thu thập từ đoạn chat của người dùng với chatbot sẽ được Meta dùng để phục vụ quảng cáo trên Facebook và Instagram. Ảnh: The Washington Post.

Theo WSJ, Meta - công ty mẹ Facebook sẽ bắt đầu sử dụng dữ liệu đoạn chat của người dùng với chatbot AI để bán quảng cáo nhắm mục tiêu.

Chính sách này dự kiến có hiệu lực vào ngày 16/12 và gây tranh cãi khi gã khổng lồ mạng xã hội vượt qua ranh giới mới trong quyền riêng tư trên không gian mạng.

Tuy nhiên, chính sách này sẽ loại trừ các khu vực bao gồm Hàn Quốc, Anh và Liên minh châu Âu (EU), nơi luật bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt không cho phép thu thập thông tin người dùng.

Christy Harris, người quản lý chính sách quyền riêng tư tại Meta, cho biết công ty dự định sử dụng các cuộc trò chuyện này như một tín hiệu trong việc nhắm mục tiêu quảng cáo hiển thị cho người dùng.

Ví dụ, nếu người dùng trò chuyện về sở thích đi bộ đường dài, Meta có thể hiển thị quảng cáo về giày hoặc thiết bị leo núi.

Đặc biệt hơn, người dùng sẽ không có cách nào để từ chối chính sách này. Meta cho biết các cuộc trò chuyện liên quan đến quan điểm tôn giáo hoặc chính trị, xu hướng tình dục, sức khỏe, và nguồn gốc chủng tộc sẽ không được sử dụng để tùy chỉnh quảng cáo hoặc nội dung.

Bên cạnh đó, những đoạn chat được thực hiện trước ngày 16/12 cũng sẽ không được sử dụng để phân phối quảng cáo.

Cá nhân hóa là cốt lõi trong tầm nhìn của CEO Meta Mark Zuckerberg về một tương lai của các thiết bị AI tăng cường. Theo đó, người dùng sẽ có quyền truy cập vào các tác vụ AI cá nhân siêu thông minh được phát triển cho riêng họ.

Cuốn sách phơi bày mặt tối của Facebook

"Broken Code" của Jeff Horwitz dựa trên hơn 25.000 trang tài liệu nội bộ, tiết lộ những tranh cãi, xung đột bên trong Facebook cùng tác động khôn lường của nó đến nhân loại. Tác giả tập trung vào những biến động dữ dội của mạng xã hội lớn nhất hành tinh trong những năm gần đây.

Facebook tự ý xem ảnh của người dùng

Meta bị phát hiện mặc định quét cuộn camera trên điện thoại qua ứng dụng Facebook, làm dấy lên lo ngại về việc xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.

11:02 7/9/2025

Anh Tuấn

Facebook Facebook Mark Zuckerberg Facebook Meta AI

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

  • Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

