Thế giới vừa có thêm một tỷ phú AI

Nhà sáng lập Moore Threads Technology vừa gia nhập hàng ngũ tỷ phú, sau khi cổ phiếu công ty được mệnh danh là "Nvidia của Trung Quốc" tăng hơn 420% trong phiên IPO tại Thượng Hải.

Zhang Jianzhong, Chủ tịch kiêm CEO Moore Threads Technology được ghi nhận khối tài sản lên đến 4,3 tỷ USD. Ảnh: The Standard.

Theo ước tính của Forbes, vị Chủ tịch kiêm CEO 59 tuổi Zhang Jianzhong đang nắm giữ khối tài sản 4,3 tỷ USD dựa trên số cổ phần của ông tại công ty.

Trước đó, Moore Threads đã huy động 8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,1 tỷ USD ) thông qua đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào cuối tháng 11.

Đây là một trong những thương vụ chào sàn được giới đầu tư Trung Quốc mong chờ nhất năm. Đợt IPO của Moore Threads do CITIC Securities dẫn dắt với vai trò bảo lãnh phát hành chính. Các đơn vị đồng quản lý sổ lệnh bao gồm: BOC International Securities, China Merchants Securities và GF Securities.

Moore Threads hiện có vốn hóa thị trường 276 tỷ nhân dân tệ (tương đương 39 tỷ USD ) và công ty dự định sử dụng số tiền huy động để tuyển dụng cũng như tăng cường nghiên cứu và phát triển (R&D).

Trước đợt IPO đình đám này, Moore Threads đã thu hút vốn từ danh sách các nhà đầu tư nổi bật như HSG (HongShan Capital Group, trước đây là Sequoia China) cùng các quỹ đầu tư của những gã "khổng lồ" công nghệ Trung Quốc như ByteDance và Tencent.

Sản phẩm của Moore Threads trải rộng từ GPU đến phần mềm hỗ trợ huấn luyện mô hình AI. Theo báo cáo tháng 11 của Sinolink Securities (Thượng Hải), thị trường GPU nội địa được dự báo sẽ tăng từ 142,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 20 tỷ USD ) năm 2024 lên 1.300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 184 tỷ USD ) vào năm 2029.

Sinolink nhận định Moore Threads có khả năng trở thành "lực lượng quan trọng" trong việc thay thế các nhà cung cấp nước ngoài như Nvidia. Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu của công ty tăng 182% so với cùng kỳ, đạt 784,6 triệu nhân dân tệ (tương đương 111 triệu USD ). Khoản lỗ giảm 18,7% còn 723,5 triệu nhân dân tệ (tương đương 102 triệu USD ).

Nhà sáng lập Zhang đã có gần 20 năm làm việc trong ngành bán dẫn. Ông dẫn dắt mảng kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc trong 14 năm cho đến 2020 - năm ông thành lập Moore Threads. Trước đó, ông nằm trong dàn lãnh đạo cấp cao tại Dell và HP ở Trung Quốc.

Vợ ông, bà Liu Shanshan, từng là thành viên HĐQT trong những năm đầu của Moore Threads trước khi rời vị trí vào năm 2023.

Theo ông Kenny Ng, chiến lược gia chứng khoán tại Everbright Securities International (Hong Kong, Trung Quốc), Moore Threads đang hưởng lợi từ nỗ lực tự chủ công nghệ của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ hạn chế bán chip bán dẫn tiên tiến cho nước này.

Gần đây, Bắc Kinh cũng bắt đầu chặn nhập khẩu chip Nvidia nhằm thúc đẩy các lựa chọn nội địa như Moore Threads. Từ đó, làn sóng lạc quan về chip nội địa cũng đã đẩy giá cổ phiếu của các công ty như Cambricon tăng mạnh. Hiện, Chủ tịch kiêm CEO Chen Tianshi của Cambricon (40 tuổi), là người giàu thứ 11 Trung Quốc khi nắm trong tay tài sản trị giá 23,4 tỷ USD .

Những tên tuổi mới như Enflame Technology và Biren Technology cũng đã gia nhập cuộc đua, với mục tiêu giành thị phần trong phân khúc GPU trị giá hàng tỷ USD. Hiện, cơ quan quản lý Trung Quốc đang đẩy nhanh việc phê duyệt các thương vụ IPO trong ngành bán dẫn nhằm tăng cường việc tự chủ AI.