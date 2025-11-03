Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump tuyên bố chỉ Mỹ được sở hữu chip AI cao cấp nhất của Nvidia

  • Thứ hai, 3/11/2025 16:47 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dòng chip Blackwell tiên tiến nhất của Nvidia sẽ chỉ được cung cấp cho doanh nghiệp Mỹ, không nước nào khác có thể tiếp cận.

Ông Trump cho rằng chip AI Blackwell của Nvidia là "dành cho người Mỹ". Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS hôm 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Sẽ không để bất kỳ nước nào ngoài Mỹ có được những con chip Blackwell cao cấp nhất của Nvidia", theo Reuters.

Bình luận với các phóng viên trên Không lực Một, ông cũng khẳng định: "Chúng tôi không đưa con chip (Blackwell - PV) cho bất kỳ ai khác".

Đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể siết chặt thêm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI, nhằm ngăn Trung Quốc và nhiều nước khác tiếp cận công nghệ bán dẫn hàng đầu.

Trước đó, Nhà Trắng từng công bố kế hoạch mở rộng xuất khẩu công nghệ AI cho các nước đồng minh nhằm củng cố vai trò dẫn dắt của Mỹ. Tuy nhiên, quan điểm mới của ông Trump cho thấy Washington có thể chuyển sang hướng bảo hộ toàn diện hơn đối với các công nghệ cốt lõi.

Trong khi đó, Nvidia - tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, đang thống trị thị trường chip AI - vừa công bố sẽ cung cấp hơn 260.000 chip AI Blackwell cho Hàn Quốc và các doanh nghiệp lớn như Samsung Electronics, làm dấy lên câu hỏi về phạm vi kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Khi được hỏi liệu có cho phép xuất khẩu phiên bản rút gọn của Blackwell sang Trung Quốc hay không, ông Trump cho biết sẽ không cho phép bán dòng chip cao cấp nhất, nhưng có thể xem xét các phiên bản kém hiệu quả hơn.

"Chúng tôi vẫn để họ (Trung Quốc - PV) giao dịch với Nvidia, nhưng không phải với những công nghệ tiên tiến nhất", ông nói thêm.

Mới đây, ông Trump tuyên bố có "mối quan hệ tuyệt vời" với Trung Quốc, sau khi Washington và Bắc Kinh đạt được thỏa thuận thương mại một năm, trong đó Trung Quốc đồng ý mở rộng nhập khẩu nông sản Mỹ và nới lỏng hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Trong khi đó, CEO Jensen Huang của Nvidia cho biết hãng chưa xin giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc, vì Bắc Kinh "không muốn Nvidia có mặt ở đó vào thời điểm này", song ông khẳng định thị trường này vẫn giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động R&D của doanh nghiệp.

'Cú sốc' của Nvidia tại Trung Quốc

Sau lệnh kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Mỹ, Nvidia chính thức bị loại khỏi thị trường Trung Quốc, mất toàn bộ thị phần vào tay các đối thủ nội địa như Huawei.

15:45 23/10/2025

Lam Như

