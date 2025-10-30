Ông Trump giảm 10% thuế với hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo giảm mức thuế hiện hành với hàng hóa Trung Quốc từ 57% xuống còn 47%, ngay sau cuộc gặp được ông mô tả là “tuyệt vời” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay tại cuộc gặp ngày 30/10. Ảnh: Reuters.

Sau cuộc gặp trong chưa đầy 2 giờ tại Sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan, Hàn Quốc, trên chiếc Không lực Một để trở về Mỹ, Tổng thống Donald Trump mô tả cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “tuyệt vời” và cho biết hai bên đã đạt được “một loạt quyết định xuất sắc”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, hai bên “đã đồng ý về gần như mọi vấn đề”, dù vẫn còn một số nội dung chưa được thảo luận sâu. Trong đó, ông đề cập đến vấn đề hãng Nvidia bán chip cho Trung Quốc, song thừa nhận chưa có đột phá mới.

Ông nhấn mạnh các chip được bàn đến không phải dòng chip trí tuệ nhân tạo Blackwell - sản phẩm tiên tiến nhất của Nvidia hiện nay.

“Tôi và ông Tập tập trung thảo luận về kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, và Trung Quốc đồng ý tiếp tục duy trì nguồn cung, điều này rất quan trọng”, ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ cũng thông báo mức thuế hiện hành với hàng hóa Trung Quốc đã được giảm từ 57% xuống còn 47%, một động thái được cho là nhằm củng cố kết quả tích cực từ cuộc gặp song phương.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ hạ mức thuế liên quan đến fentanyl từ 20% xuống còn 10%, sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

“Như các bạn biết, tôi đã áp thuế 20% với hàng hóa Trung Quốc vì lượng fentanyl tuồn vào Mỹ. Đó là mức thuế rất cao”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một sau khi rời Hàn Quốc.

“Giờ tôi giảm 10%, nghĩa là mức thuế còn 10%, có hiệu lực ngay lập tức”, ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng ông Tập “sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn cái chết đang tràn vào nước Mỹ”.

Chính quyền Trump lâu nay cáo buộc Trung Quốc “tiếp tay” cho làn sóng fentanyl - loại ma túy tổng hợp được sản xuất trong phòng thí nghiệm, có độ mạnh gấp hàng chục lần heroin - tràn vào Mỹ.

Việc lạm dụng fentanyl và các dẫn xuất của nó đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiện và tử vong do sốc thuốc, khiến hàng chục nghìn người Mỹ thiệt mạng mỗi năm, dù con số này đã giảm đáng kể trong năm ngoái.

Trước đó, mức thuế 57% của Trung Quốc bao gồm: mức thuế cơ bản 10% được áp dụng với hầu hết các đối tác trên toàn cầu theo tuyên bố được đưa ra hồi tháng 4; mức thuế 20% mà Mỹ tuyên bố áp trước tháng 4 liên quan đến cáo buộc liên quan chất fentanyl. Và phần còn lại hơn 25% là các mức thuế quan mà ông Trump đã áp đối với hàng hóa Trung Quốc từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên cũng như các mức thuế khác trước đó có liên quan được ông cộng dồn vào.



Quang cảnh cuộc họp của 2 phái đoàn Mỹ - Trung tại Hàn Quốc trong vòng chưa đầy 2 tiếng ngày 30/10 tại Sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã “đạt được sự nhất trí về nhiều điểm rất quan trọng” trong cuộc gặp mang tính bước ngoặt tại Hàn Quốc, trong đó nổi bật là vấn đề thương mại nông sản, đặc biệt là đậu nành.

“Chúng tôi đã đạt thỏa thuận về nhiều lĩnh vực. Khối lượng lớn, rất lớn đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác sẽ được Trung Quốc mua ngay, bắt đầu từ bây giờ”, ông Trump nói với phóng viên.

Phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về nội dung các cuộc thảo luận. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 4 tới, và ông Tập sẽ sang thăm Mỹ sau đó.

“Tôi sẽ đến Trung Quốc vào tháng 4, và ông ấy sẽ sang Mỹ vào một thời điểm sau đó, có thể ở Florida, Palm Beach hoặc Washington D.C.”, ông Trump nói trên chuyên cơ Không lực Một.

