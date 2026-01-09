Chốt ngày động thổ cầu Cát Lái

Ngày 15/1, Đồng Nai sẽ tổ chức lễ động thổ dự án cầu Cát Lái - công trình kết nối TP.HCM với Đồng Nai, được kỳ vọng thay thế phà Cát Lái và thúc đẩy liên kết vùng Đông Nam Bộ.

Khu vực dự kiến xây cầu Cát Lái vượt sông Đồng Nai gần các cụm cảng Cát Lái, Đồng Nai, Bình Dương cũ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 9/1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị về công tác chuẩn bị lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật các dự án trên địa bàn tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, vào ngày 15/1, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ động thổ 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm là cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. Đây đều là những công trình có vai trò kết nối trực tiếp Đồng Nai với TP.HCM, được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như toàn vùng Đông Nam Bộ.

Cùng ngày, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tổ chức lễ thông xe kỹ thuật và khởi công thêm 5 dự án khác, gồm: thông xe kỹ thuật dự án đường ven sông Đồng Nai; khởi công dự án cầu Nha Bích trên Quốc lộ 14; khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 2,1 ha tại xã Phước An (khoảng 1.800 căn hộ); dự án nhà ở xã hội quy mô 3,1 ha tại xã Phước An (khoảng 1.490 căn hộ) và dự án nhà ở xã hội chung cư nhà ở thương mại tại Khu dân cư Long Hưng, phường Long Hưng.

Theo kế hoạch, lễ khởi công, động thổ và thông xe kỹ thuật các dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong đó, điểm cầu trung tâm đặt tại lễ động thổ dự án cầu Cát Lái.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đồng Nai nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, các dự án được triển khai đều có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng kết nối vùng, kết nối giao thông giữa Đồng Nai với TP.HCM cũng như an sinh xã hội.

Trong đó, dự án cầu Cát Lái được lãnh đạo tỉnh đánh giá là công trình được người dân mong đợi từ lâu. Do vậy, công tác tổ chức lễ khởi công, động thổ và thông xe kỹ thuật cần được thực hiện trang trọng, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ giữa điểm cầu trung tâm và các điểm cầu thành phần.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và đường dẫn, nhà đầu tư là Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) cho biết tuyến dự án có tổng chiều dài khoảng 11,6 km, trong đó phần cầu dài 4,7 km, đi qua phường Cát Lái (TP.HCM) và xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai). Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m; điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 17.694 tỷ đồng . Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 3.426 tỷ đồng ; chi phí xây dựng khoảng 9.498 tỷ đồng .

Cầu Cát Lái nằm ở trung tâm của trục phát triển đông - nam TP.HCM, điểm giao của hai vùng phát triển đô thị - công nghiệp trọng điểm của cả nước. Do đó, việc đầu tư xây dựng cầu không chỉ trực tiếp thay thế tuyến phà Cát Lái, giảm thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai, mà còn mở thêm trục kết nối mới giữa khu đô thị Thủ Thiêm với Nhơn Trạch và sân bay Long Thành.

Cầu Cát Lái cũng đóng vai trò kết nối chiến lược với các trục giao thông như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, đa hướng phục vụ phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Theo kế hoạch, dự án cầu Cát Lái sẽ được triển khai đến năm 2029, trong đó thời gian thi công phần cầu và đường khoảng 48 tháng.