TP.HCM giao 3 khu đất thanh toán dự án chống ngập cho Trungnam Group

UBND TP.HCM vừa quyết định giao 3 khu đất tại phường Phước Long, Bình Quới và Tân Mỹ cho các công ty thuộc Trungnam Group để thanh toán hợp đồng BT của dự án chống ngập 10.000 tỷ.

Sau nhiều năm đình trệ, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM được tái khởi động từ tháng 2. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 11/3, UBND TP.HCM ban hành quyết định giao 3 khu đất cho các công ty thành viên thuộc CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) nhằm thanh toán cho dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Trong đó, khu đất đầu tiên nằm tại số 232 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, có diện tích hơn 17.573 m2, được giao cho Công ty TNHH Trung Nam Vương Long. Khu đất này được quy hoạch xây dựng chung cư theo tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được UBND phường Phước Long chấp thuận vào tháng 12/2025.

Khu đất thứ hai nằm tại số 762 Bình Quới, phường Bình Quới, có diện tích khoảng 3.474 m2, được giao cho Công ty TNHH Trung Nam Đạt Long. Theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được chấp thuận vào tháng 11/2025, phần diện tích 3.100 m2 được sử dụng để xây dựng khu chung cư với thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Phần diện tích còn lại khoảng 373 m2 nằm trong phạm vi quy hoạch giao thông và hành lang bảo vệ sông Sài Gòn. Đối với phần đất này, chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và bàn giao lại cho cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Khu đất thứ ba là ô đất C8A thuộc Khu A, phường Tân Mỹ, có diện tích 5.500 m2, được giao cho Công ty TNHH Trung Nam Long Thịnh.

Theo quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đã được UBND phường Tân Mỹ chấp thuận vào tháng 11/2025, khoảng 5.450 m2 được sử dụng để xây dựng khu chung cư với thời hạn sử dụng 50 năm, còn 50 m2 là đất giao thông vạt góc. Tương tự khu đất tại Bình Quới, phần đất giao thông này sau khi đầu tư hoàn chỉnh sẽ được bàn giao cho cơ quan quản lý Nhà nước.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, các khu đất xây dựng chung cư được giao đất có thu tiền sử dụng đất, trong khi phần đất giao thông được giao không thu tiền sử dụng đất.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng đất và quyết toán hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Đồng thời, cơ quan này cũng có trách nhiệm xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Sở Tài chính được giao chủ trì thực hiện quyết toán hợp đồng BT theo quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

3 khu đất vừa được giao là một phần trong tổng số 7 quỹ đất TP.HCM dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án chống ngập trị giá khoảng 10.000 tỷ đồng theo hợp đồng BT ký giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên, theo Trungnam Group, một số quỹ đất phát sinh vướng mắc pháp lý nên đến nay chưa được bàn giao. Trong đó có 2 quỹ đất chưa thể bàn giao ngay và một quỹ đất không đáp ứng đầy đủ điều kiện quy hoạch, cần xem xét điều chỉnh hoặc hoán đổi bằng quỹ đất khác.

Dự án chống ngập do triều cho khu vực TP.HCM được khởi công từ năm 2016 và đến nay đã hoàn thành khoảng 94% khối lượng công việc. Tuy nhiên, dự án phải tạm dừng từ năm 2020 do các vướng mắc pháp lý liên quan hình thức hợp đồng BT.

Sau chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP.HCM, dự án đã được tái khởi động từ đầu tháng 2 và dự kiến hoàn thành, vận hành đồng bộ trong năm nay. Hiện nhà đầu tư đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, đồng thời thực hiện các bước kiểm tra, hiệu chỉnh, kết nối hệ thống, chạy thử và hoàn tất thủ tục nghiệm thu.